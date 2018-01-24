Соперниками сборной России во второй группе Лиги B нового европейского турнира для сборных Лиги наций УЕФА стали команды Швеции и Турции.

Проанализировав статистку встреч, мы пришли к выводу, что соперники нам достались серьезные, но вполне проходимые.

Россия VS Швеция

Все мы хорошо помним, как благодаря голам Романа Павлюченко и Андрея Аршавина сборная России обыграла шведов в третьем туре группового этапа памятного многим болельщикам Евро-2008 и впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал, где сотворила настоящую сенсацию, одолев Голландию (3:1) с Весли Снейдером и Рудом ван Нистелроем в составе.

Но в целом статистика противостояния с этой скандинавской страной говорит о том, что для нашей сборной этот соперник всегда был сложным. И если благодаря относительно сильному выступлению в Советский период (7 побед, 5 поражений) мы еще имеем преимущество над «тре крунур» в личных встречах, то в новейшей истории России результат равный (2 победы, 2 поражения).

1994 год. Финальный раунд ЧМ

Россия – Швеция – 1:3

Голы: Саленко, 5 – с пенальти – 0:1, Бролин, 39 – с пенальти – 1:1, Далин, 60 – 2:1, Далин, 82 – 3:1

Именно поражение во втором туре от Швеции похоронило надежды россиян выйти из группы на ЧМ-1994. Хотя начиналось все как нельзя лучше – уже на пятой минуте Александр Бородюк заработал пенальти, и Олег Саленко развел мяч и Томаса Равелли по разным углам.

Но развить преимущество не удалось. Еще до перерыва Сергей Горлукович в своей штрафной придержал руками Мартина Далина, и Томас Бролин с 11-метровой отметки сравнял счет. А во втором тайме Далин дважды мастерски подставил голову под фланговые подачи партнеров и нокаутировал российскую команду.

Нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов следил за перипетиями встречи со скамейки запасных.

В заключительном туре Россия разгромила команду Камеруна со счетом 6:1, а Олег Саленко забил исторические пять мячей в одном матче, но это стало слабым утешением для покинувших турнир футболистов.

1998 год. Товарищеский матч

Швеция – Россия – 1:0

Гол: Петтерсон, 3 – 1:0

Это был первый смотр способностей сборной России под непродолжительным руководством Анатолия Бышовца. Встреча, как и положено товарищеской, изобиловала массовыми заменами, а не голевыми моментами. В результате победу одержали хозяева, забившие довольно нелепый гол после подачи углового в самом начале матча.

2002 год. Товарищеский матч

Россия – Швеция – 1:1

Голы: Кержаков, 56 – 1:0, Ибрагимович, 90+4, 1:1

Спустя четыре года «тре крунур» пожаловала в Москву с ответным визитом. Несмотря на экспериментальный состав, выбранный Валерием Газзаевым на этот матч, игра прошла со значительным преимуществом хозяев, нанесших более 20 ударов по воротам шведов (из них 12 – в створ).

Матч должен был закончиться победой россиян, но в компенсированное арбитром время будущая легенда мирового футбола Златан Ибрагимович обыгрался в стенку с будущим спартаковцем Кимом Челльстремом, вышел один на один с Русланом Нигматуллиным и сравнял счет.

В этой встрече российские болельщики и футболисты чествовали капитана Виктора Онопко, сыгравшего сотню матчей за национальную команду.

2008 год. Финальный раунд ЧЕ

Россия – Швеция – 2:0

Голы: Павлюченко, 24 – 1:0, Аршавин, 50 – 2:0

Исторический для сборной России Евро-2008. Этот матч команда Гуса Хиддинка отыграла на одном дыхании и подарила российским болельщикам массу приятных впечатлений от своей игры. Кто тогда мог подозревать, что произойдет дальше?

2014. Отборочный матч ЧЕ

Швеция – Россия – 1:1

Голы: Кокорин, 10 – 0:1, Тойвонен, 49 – 1:1

2015. Отборочный матч ЧЕ

Россия – Швеция – 1:0

Гол: Дзюба, 38 – 1:0

Выход в финальный раунд Евро-2016 для сборной России получился очень сложным. По ходу отборочного цикла РФС окончательно разуверился в способностях итальянского специалиста Фабио Капелло и, отвалив ему немалую сумму компенсации, отправил на родину, а на его место на добровольных началах пригласил Леонида Слуцкого.

Ключевым с точки зрения перспектив российской команды стал ответный домашний матч во втором круге, и она, пусть и не без труда, справилась с поставленной задачей. А единственный мяч забил находившийся тогда на пике карьеры Артем Дзюба.

Россия VS Турция

А вот сборная Турции исторически никогда не была для россиян тяжелым соперником. Российская сборная туркам ни разу пока не проигрывала (и не пропускала от них), а Советская и вовсе одержала 14 побед в 16 матчах при разнице мячей 33:6.

Однако в последние пару десятилетий турецкий футбол сделал значительный шаг вперед, а за это время наши команды встречались только однажды и голов друг другу не забили. Более того, в новейшей истории России в официальных матчах команды не пересекались ни разу.

1994 год. Товарищеский матч

Турция – Россия – 0:1

Гол: Радченко, 10 – 0:1

После того, как группа футболистов отказалась играть в сборной Павлу Садырину пришлось в товарищеских матчах устраивать смотры их потенциальным сменщикам. По игре сборная России не впечатлила, но все же одержала минимальную победу благодаря голу обокравшего зазевавшегося защитника Дмитрия Радченко. И все же встреча запомнилась не столько победным для россиян результатом, сколько возвращением в команду после пятимесячного бойкота целой группы спартаковских игроков.

1998 год. Товарищеский матч

Россия – Турция – 1:0

Гол: Бесчастных, 80 – 1:0

Спустя четыре года пролетевшая мимо ЧМ-1998 сборная России под руководством Бориса Игнатьева готовилась к отборочным матчам Евро-2000. У болельщиков встреча интереса не вызвала, и на трибунах «Локомотива» собралось всего 7 тысяч человек. Игра была под стать атмосфере и завершилась минимальной победой хозяев.

2016 год. Товарищеский матч

Турция – Россия – 0:0

Не самый интересный с точки зрения содержания матч любопытен по другой причине – сборная России играла под руководством Станислава Черчесова, которому с большой долей вероятности и предстоит сражение с турками в Лиге наций. Также интересно будет сравнить составы россиян в этих встречах. По ним будет интересно проследить, как эволюционировала отечественная национальная команда под руководством 54-летнего специалиста за последние два года.

М – матчи, В – победы, Н – ничья, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, ЗП – разница забитых и пропущенных мячей, КВ – самая крупная победа, КП – самое крупное поражение, РМ – самый результативный матч.