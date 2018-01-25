После того, как большинство российских клубов обзавелись вторыми командами, выступающими в первой и второй лигах нашего чемпионата, на молодежное первенство практически не обращают внимания. А ведь именно там подрастают будущие звезды сборной России и, чем черт не шутит, может даже европейского футбола.

Второй год подряд в лидерах гонки бомбардиров идет нападающий из Грозного Идрис Умаев. В этом сезоне на его счету уже 14 голов в 16 матчах первенства – удивительное достижение, учитывая, что грозненская молодежка пока идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, опережая лишь катастрофически тонущий «Урал».

Может и мы не обратили бы внимание на парня, если бы на дня в зарубежных СМИ не появилась информация о том что Идрис Умаев может перебраться в Европу. Игроком интересуются такие команды как «Ред Булл» из австрийского Зальцбурга, немецкий «Хоффенхайм» и турецкий «Антальяспор».

Сразу вспоминается воспитанник питерского «Зенита» Рамиль Шейдаев, который в России пачками клал голы в ворота соперников, но предпочел уехать в Турцию и принять азербайджанское гражданство, получив предложение от национальной команды этой страны.

Чеченский Неймар?

Так кто же такой, этот чеченский Неймар, которым уже заинтересовались в австрийской и немецкой кузницах талантов европейского футбола?

Идрису только десять дней назад исполнилось 19 лет. Родился он в селе Комсомольское, Чеченской Республики. Первые шаги нападающий делал в футбольном клубе собственного дяди из родного села. Дядя же помог игроку устроиться в академию грозненского «Ахмата» и стал агентом своего племянника.

– Я с детства очень люблю футбол, – рассказывает Амар Умаев. – Сыновей у меня своих нет только две дочери. Так что все силы бросил на то чтобы сын моего брата стал футболистом с большой буквы.

Гол «Барселоне»

Бомбардирские качества футболиста проявились еще в детстве. С тех пор футболист и привлекает к себе внимание скаутов. Идрис играет на позиции центрального нападающего, но любит смещаться на фланг. Футболист обладает неплохим дриблингом и умеет оказаться в нужное время в нужном месте – та самая голевая «чуйка».

- Идрис не стеснялся брать игру на себя, – продолжает Амар. – По футбольному он очень наглый парень, но в жизни воспитаний и культурный человек, за что надо сказать отдельное спасибо его родителям. Часто на детских турнирах его признавали то лучшим игроком, то лучшим бомбардиром. Подходили зарубежные и российские скауты и агенты предлагали в 14 лет переехать в бельгийский «Брюгге», к примеру. Но зачем? Он же домощенный парень. Сначала надо имя себе здесь сделать а потом уезжать. Уверен все впереди. Тем более его мечта детства - играть в главной чеченской команде.

Идрис в свои 19 лет уже может похвастаться, что забивал «Барселоне». Понятное дело, что гол влетел не в ворота основной команды. Умаев отличился в одном из матчей против каталонских сверстников.

Брат-вратарь

Кстати, Ирдис в недалеком будущем может продолжить «братские» традиции в отечественном футболе. Его 20-летний брат Расул Умаев – вратарь резервного состава «Ахмата».

– Брат всегда тянется за братом, – говорит дядя футболистов. – Не списывайте Расула со счетов – он талантливый вратарь. Если Идрис сейчас в главной команде, то брат сделает со временем все возможное, чтобы не отставать от него. Кто знает, может в будущем мы увидим двух братьев в своей родной команде. А если учесть что вратари созревают позднее то возможно все.