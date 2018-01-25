«Главное – помочь «Локомотиву». Фернандеш рассказывает об интересе «Интера»
Полузащитник «Локо» Мануэл Фернандеш рассказал об интересе «Интера», словах Ещенко, преимуществе над конкурентами и лучшем матче осени.
«В ЛИГЕ ЕВРОПЫ НУЖНО БЫТЬ РЕАЛИСТАМИ»
– Вы сыграли один тайм в матче с китайской командой «Тяньцзинь». Уже набрали форму после повреждения?
– Более или менее, повреждение было не слишком серьезным. По части физической готовности все уже хорошо.
– В инстаграме вы выложили фото с тренером «Тяньцзинь» Паулу Соузой. Делились мнением об игре?
– Это был, скорее, такой общий разговор. Узнали друг у друга, как дела, все ли хорошо. Поговорили о том, как он перебрался из чемпионата Италии в Китай. Сам матч не обсуждали.
– Первый официальный матч в 2018 году «Локо» проведет против «Ниццы» в Лиге Европы. Как оцениваете соперника?
– Сильная команда, которая умеет обращаться с мячом, любит владеть инициативой. «Ницца» может доставить много проблем. Но я считаю, у нас хорошие шансы пройти дальше.
– Балотелли – главная угроза?
– Не главная, просто основной нападающий команды. А вот под ним действуют несколько хороших футболистов, которые и создают все опасные моменты. Балотелли остается лишь завершать атаки.
– Победа в Лиге Европы – это фантастика?
– Думаю, нам будет очень сложно завоевать трофей. Даже если покажем свой лучший футбол и сыграем все матчи с максимальной концентрацией. В турнире есть очень сильные команды уровня Лиги чемпионов. Дело не в том, что мы кого-то из них боимся. Просто нужно быть реалистами и понимать, что есть соперники куда сильнее, и что они привыкли играть в турнирах выше рангом.
«СЛОВА МАММАНЫ И ЕЩЕНКО НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ РЕАКЦИИ»
– Отрыв в восемь очков в чемпионате России – это достаточное преимущество, чтобы чувствовать себя комфортно?
– Первое, что должны сделать, это забыть о преимуществе. Неважно, на сколько очков мы впереди. Если будем думать, что у нас комфортный отрыв от конкурентов, тут же расслабимся. Нужно начинать весеннюю часть чемпионата с нуля, будто и не было никакого преимущества.
– Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана заявил, что «Локо» повезло во многих матчах. Что ответите?
– Это просто мнение со стороны. Я сосредоточен на «Локомотиве». А все остальное не заслуживает реакции. Уважаю чужие мнения, некоторые из них более ценные, некоторые менее. Но комментария они не заслуживают.
– Ещенко тоже не ответите? Он сказал, что победа «Спартака» над «Локо» заставит команду паниковать.
– Та же история. Все это говорится, чтобы как-то повлиять на настрой команды. Просто не нужно обращать внимания, соперники всегда будут что-то комментировать. Нам нужно думать, как выступить на том же уровне, что и осенью.
– У «Локомотива» самый сложный календарь на остаток чемпионата?
– Сложно сказать, не знаю, какой график у соперников. Что же до наших матчей, то, наверное, календарь относительно сложный. К тому же мы пока проигрывали только более слабым командам. Будет ошибкой считать, что матчи с прямыми конкурентами намного сложнее, чем с клубами из нижней части таблицы. Следующие десять игр одинаково важны, попробуем победить во всех.
– У «Спартака» серьезная потеря – против «Локо» не сыграет Джикия. Это как-то может сказаться на мартовском матче?
– Разве что на игре «Спартака». У нас свой план на игру, он не зависит от того, кто у соперника выходит на поле.
«ЛУЧШИМ БЫЛ МАТЧ С «ДИНАМО »
– Какой матч первой части сезона считаете лучшим?
– Игру с «Динамо» (3:0). Тот матч был близок к идеальному, мы показали отличную командную игру, превосходили соперника на протяжении 90 минут. Другие футболисты наверняка выберут матчи со «Спартаком», «Зенитом» или ЦСКА. Но я не согласен. То были просто хорошие встречи с сильными соперниками.
– «Локомотив» назвал ваш гол в ворота «Спартака» лучшим. Много ли подобных мячей забивали раньше?
– Я такие шедевры не так часто забиваю. Возможно, было раза два-три.
– Вы тоже считаете, что это лучший гол «Локо»?
– Мне еще понравился гол Алексея Миранчука в выездном матче со «Злином». Там была отличная командная работа.
– «Локомотив» сейчас выкладывает плейлисты игроков команды. Ваш мы увидим?
– Я вообще не меломан, но если дадите время подумать, подобрать песни, то пять-шесть любимых обязательно отберу, – смеется Мануэл.
– Там будет много португальских исполнителей?
– Не думаю, сомневаюсь, будут ли они там вообще.
– Курбан Бердыев назвал вас лучшим игроком чемпионата. Приятно такое мнение тренера другого клуба?
– Всегда приятно, когда твою работу высоко оценивают. Но и критику, и похвалы нужно воспринимать спокойно. Я не слишком расстраиваюсь, когда слышу критику, и не прыгаю от радости всякий раз, как меня хвалят. И вообще спасибо команде, которая проделывает отличную работу на протяжении сезона.
– Тем не менее, по всевозможным голосованиям в России лучшим признали Квинси Промеса.
– В чемпионате хватает хороших футболистов. А лучшего всегда выбирают из команды, которая выигрывает трофеи. На данный момент сложно говорить, кто лучше, а кто хуже.
– Промеса каждый день отправляют в Англию. А вот вами заинтересовался «Интер». Правдива ли информация?
– Да, информация верна. Но я сконцентрирован на «Локомотиве». Для меня сейчас главное набрать форму, и помочь команде как можно успешнее завершить сезон.
«ШАНСОВ ПОЕХАТЬ НА ЧМ-2018 НЕМНОГО»
– Вы наконец-то получили вызов в сборную. Шансы поехать на ЧМ выросли?
– Не думаю, что что-то изменилось. Шансов по-прежнему не так много. Да, я сыграл в двух матчах, и сыграл неплохо. Но в сборной просматривают многих футболистов. Теперь все зависит от выбора тренера. Мне остается только работать, показывать лучшую игру за «Локо». А там как получится.
– В сборной вы играете в опорной зоне?
– Не совсем. Мы играли в два центральных полузащитника, и позицию опорника в тех матчах занимал футболист «Порту» Данило. Я же действовал чуть ближе к атаке. Но все-таки в сборной у меня больше оборонительных функций, чем в «Локомотиве».
– Португалия встречалась с Саудовской Аравией, с которой сборной России предстоит сыграть на ЧМ. Слабая команда?
– Если Россия посчитает, что эта игра будет легкой, то ее ждет сюрприз. Но не думаю, что к Саудовской Аравии отнесутся снисходительно. Это совсем не плохая команда, не слабая. Конечно, у нее есть определенные проблемы, как и у любой сборной. Но если дать этой команде спокойно играть, она покажет хороший футбол.