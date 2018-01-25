«В ЛИГЕ ЕВРОПЫ НУЖНО БЫТЬ РЕАЛИСТАМИ»

– Вы сыграли один тайм в матче с китайской командой «Тяньцзинь». Уже набрали форму после повреждения?

– Более или менее, повреждение было не слишком серьезным. По части физической готовности все уже хорошо.

– В инстаграме вы выложили фото с тренером «Тяньцзинь» Паулу Соузой. Делились мнением об игре?

– Это был, скорее, такой общий разговор. Узнали друг у друга, как дела, все ли хорошо. Поговорили о том, как он перебрался из чемпионата Италии в Китай. Сам матч не обсуждали.

🇵🇹🇵🇹 Публикация от Manuel Fernandes (@mfernandes1818) Янв 24, 2018 at 5:19 PST

– Первый официальный матч в 2018 году «Локо» проведет против «Ниццы» в Лиге Европы. Как оцениваете соперника?

– Сильная команда, которая умеет обращаться с мячом, любит владеть инициативой. «Ницца» может доставить много проблем. Но я считаю, у нас хорошие шансы пройти дальше.

– Балотелли – главная угроза?

– Не главная, просто основной нападающий команды. А вот под ним действуют несколько хороших футболистов, которые и создают все опасные моменты. Балотелли остается лишь завершать атаки.

– Победа в Лиге Европы – это фантастика?

– Думаю, нам будет очень сложно завоевать трофей. Даже если покажем свой лучший футбол и сыграем все матчи с максимальной концентрацией. В турнире есть очень сильные команды уровня Лиги чемпионов. Дело не в том, что мы кого-то из них боимся. Просто нужно быть реалистами и понимать, что есть соперники куда сильнее, и что они привыкли играть в турнирах выше рангом.

«СЛОВА МАММАНЫ И ЕЩЕНКО НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ РЕАКЦИИ»

– Отрыв в восемь очков в чемпионате России – это достаточное преимущество, чтобы чувствовать себя комфортно?

– Первое, что должны сделать, это забыть о преимуществе. Неважно, на сколько очков мы впереди. Если будем думать, что у нас комфортный отрыв от конкурентов, тут же расслабимся. Нужно начинать весеннюю часть чемпионата с нуля, будто и не было никакого преимущества.

– Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана заявил, что «Локо» повезло во многих матчах. Что ответите?

– Это просто мнение со стороны. Я сосредоточен на «Локомотиве». А все остальное не заслуживает реакции. Уважаю чужие мнения, некоторые из них более ценные, некоторые менее. Но комментария они не заслуживают.

– Ещенко тоже не ответите? Он сказал, что победа «Спартака» над «Локо» заставит команду паниковать.

– Та же история. Все это говорится, чтобы как-то повлиять на настрой команды. Просто не нужно обращать внимания, соперники всегда будут что-то комментировать. Нам нужно думать, как выступить на том же уровне, что и осенью.

– У «Локомотива» самый сложный календарь на остаток чемпионата?

– Сложно сказать, не знаю, какой график у соперников. Что же до наших матчей, то, наверное, календарь относительно сложный. К тому же мы пока проигрывали только более слабым командам. Будет ошибкой считать, что матчи с прямыми конкурентами намного сложнее, чем с клубами из нижней части таблицы. Следующие десять игр одинаково важны, попробуем победить во всех.

– У «Спартака» серьезная потеря – против «Локо» не сыграет Джикия. Это как-то может сказаться на мартовском матче?

– Разве что на игре «Спартака». У нас свой план на игру, он не зависит от того, кто у соперника выходит на поле.

«ЛУЧШИМ БЫЛ МАТЧ С «ДИНАМО »

– Какой матч первой части сезона считаете лучшим?

– Игру с «Динамо» (3:0). Тот матч был близок к идеальному, мы показали отличную командную игру, превосходили соперника на протяжении 90 минут. Другие футболисты наверняка выберут матчи со «Спартаком», «Зенитом» или ЦСКА. Но я не согласен. То были просто хорошие встречи с сильными соперниками.

– «Локомотив» назвал ваш гол в ворота «Спартака» лучшим. Много ли подобных мячей забивали раньше?

– Я такие шедевры не так часто забиваю. Возможно, было раза два-три.

⚽️💨💨 Публикация от Manuel Fernandes (@mfernandes1818) Авг 19, 2017 at 3:05 PDT

– Вы тоже считаете, что это лучший гол «Локо»?

– Мне еще понравился гол Алексея Миранчука в выездном матче со «Злином». Там была отличная командная работа.

– «Локомотив» сейчас выкладывает плейлисты игроков команды. Ваш мы увидим?

– Я вообще не меломан, но если дадите время подумать, подобрать песни, то пять-шесть любимых обязательно отберу, – смеется Мануэл.

– Там будет много португальских исполнителей?

– Не думаю, сомневаюсь, будут ли они там вообще.

– Курбан Бердыев назвал вас лучшим игроком чемпионата. Приятно такое мнение тренера другого клуба?

– Всегда приятно, когда твою работу высоко оценивают. Но и критику, и похвалы нужно воспринимать спокойно. Я не слишком расстраиваюсь, когда слышу критику, и не прыгаю от радости всякий раз, как меня хвалят. И вообще спасибо команде, которая проделывает отличную работу на протяжении сезона.

– Тем не менее, по всевозможным голосованиям в России лучшим признали Квинси Промеса.

– В чемпионате хватает хороших футболистов. А лучшего всегда выбирают из команды, которая выигрывает трофеи. На данный момент сложно говорить, кто лучше, а кто хуже.

– Промеса каждый день отправляют в Англию. А вот вами заинтересовался «Интер». Правдива ли информация?

– Да, информация верна. Но я сконцентрирован на «Локомотиве». Для меня сейчас главное набрать форму, и помочь команде как можно успешнее завершить сезон.

«ШАНСОВ ПОЕХАТЬ НА ЧМ-2018 НЕМНОГО»

– Вы наконец-то получили вызов в сборную. Шансы поехать на ЧМ выросли?

– Не думаю, что что-то изменилось. Шансов по-прежнему не так много. Да, я сыграл в двух матчах, и сыграл неплохо. Но в сборной просматривают многих футболистов. Теперь все зависит от выбора тренера. Мне остается только работать, показывать лучшую игру за «Локо». А там как получится.

– В сборной вы играете в опорной зоне?

– Не совсем. Мы играли в два центральных полузащитника, и позицию опорника в тех матчах занимал футболист «Порту» Данило. Я же действовал чуть ближе к атаке. Но все-таки в сборной у меня больше оборонительных функций, чем в «Локомотиве».

– Португалия встречалась с Саудовской Аравией, с которой сборной России предстоит сыграть на ЧМ. Слабая команда?

– Если Россия посчитает, что эта игра будет легкой, то ее ждет сюрприз. Но не думаю, что к Саудовской Аравии отнесутся снисходительно. Это совсем не плохая команда, не слабая. Конечно, у нее есть определенные проблемы, как и у любой сборной. Но если дать этой команде спокойно играть, она покажет хороший футбол.