Чем ближе Олимпиада и футбольный чемпионат мира, тем сильнее сгущаются тучи над Россией.

Виновником всех бед часто называют Виталия Мутко – бывшего министра спорта, действующего вице-премьера, временно приостановившего свои полномочия президента РФС. А какого мнения о нашем главном спортивном чиновнике XXI века придерживаются известные деятели спорта и культуры?

Наш автор адресовал им всем один и тот же вопрос: «Что бы вы сказали Мутко при личной встрече?»

«ВЫ ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ!»

Михаил ГРУШЕВСКИЙ

сатирик, поклонник ЦСКА



– Если бы я встретил Виталия Леонтьевича, сказал бы ему: «Вы там держитесь!» Но одной фразой тут не отделаешься…

Мое сердце болельщика разрывается на две половины. С одной стороны – я вижу, что в отношении России творится адская несправедливость. МОК молотит по спортсменам так, что мало никому не покажется!

С другой – наши грехи на предыдущих Олимпиадах всплывают то тут, то там. Когда Мутко рулил всем спортом, Григорию Родченкову позволялось обходить антидопинговые правила. И теперь мы пожинаем чудовищные плоды! Недаром же проблему признают и президент страны, и глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Понятно, что сам Мутко не наносил царапины ни на пробирки, ни на тело Родченкова. Я не знаю, что ему мешало проконтролировать ситуацию. Возможно, не успевал разрываться между разными направлениями, которые курировал. Или подчиненные оказались слишком прыткими…

Как бы то ни было, сейчас спросил бы Мутко о двух вещах:

1) Есть ли у него план достойного ответа на беспредел?

2) Как же мы все-таки до всего этого докатились?!

«СПАСИБО, ЧТО НЕ ВОРУЮТ, КАК ПРИ ТОЛСТЫХ!»

Валерий РЕЙНГОЛЬД

бывший футболист «Спартака», чемпион СССР 1962 года



– Если честно, Мутко уважаю. Мы в России привыкли критиковать, и сам я – не исключение. Но надо признать, что для футбола Виталий Леонтьевич сделал немало. Так что сказал бы ему при встрече «спасибо» за то, что в РФС перестали воровать, как было при Николае Толстых и Сергее Фурсенко. А проблемы… Не Мутко же выходит на поле. Он достал деньги, закрыл долги. В общем, претензий к нему мало.

«А ПОШЕЛ БЫ ТЫ…»

Михаил ЕФРЕМОВ

популярный актер театра и кино



– В лучшем случае просто пройду мимо Мутко. В худшем – повернусь к нему и скажу: «Виталик, пошел ты в задницу!»

«ПОЧЕМУ НАС НИКТО НЕ УВАЖАЕТ?»

Руслан НИГМАТУЛЛИН

экс-вратарь сборной России по футболу, трехкратный чемпион России

– Мы с Виталием Леонтьевичем ходим разными тропами. Так что не представляю нашей встречи. Но если все-таки где-нибудь пересечемся, задам, наверное, один вопрос, который мучает всю страну: как удалось довести наш олимпийский спорт до того, что Россию никто в мире не уважает?

«КАК ДЕЛА? КАК ОБСТАНОВКА?»

Игорь ГАМУЛА

бывший главный тренер «Ростова»



– Поздороваюсь с Мутко, обниму его и спрошу, как дела, как здоровье, как в целом обстановка. Думаю, Виталию Леонтьевичу известно гораздо больше, чем доходит до нас из телевизора. И мне кажется, нельзя вешать всех собак только на него. СМИ подают новости слишком однобоко.

«МОЖЕТ, ПЕРЕБОР С ПОЛНОМОЧИЯМИ? ИЛИ ПОМОЩНИКИ НЕ ТЕ?»

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО

бывший президент «Спартака»



– Я давно знаю Виталия Леонтьевича, еще с тех времен, когда он был просто Виталием. Критиковать? Не вижу причин. Любой чиновник допускает осечки, а на Мутко столько всего навалилось за последние годы… Другое дело, может, он взял на себя слишком много? Или неправильно подбирал советников и помощников?

Мне кажется, наш спорт все равно движется вперед. Пусть и не такими темпами, как многим хотелось бы… А шумиху с допингом я воспринимаю исключительно как политическую атаку на Россию. Наш спорт не грязнее, чем в других странах. Разве российские лыжники, биатлонисты, конькобежцы чаще принимают запрещенные препараты, чем норвежцы? Да весь американский и британский спорт давно сидит на допинге! Просто Запад контролирует WADA и использует эту организацию как инструмент давления.

«КАК ПЕРСОНАЖ – НЕ ИНТЕРЕСЕН!»

Ровшан АСКЕРОВ

знаток телеигры «Что? Где? Когда?»



– Ничего не скажу Мутко при встрече. А что мне ему говорить? Неинтересный персонаж и не очень интересный собеседник! В Пхенчхан едут почти все, за кем любопытно наблюдать. Буду болеть за шведских хоккеистов. Хотя… Пока есть НХЛ, другого хоккея быть не может. Так что эта Олимпиада неполноценная не из-за российского допинга.