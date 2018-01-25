Но в последние годы ситуация изменилась. Ниже представлен рейтинг топ-игроков, которых объединяет одно обстоятельство – все они когда-то играли за провинциальный «Гронинген».

Арьен Роббен, «Бавария»

Лучший игрок финала Лиги чемпионов 2013 года начинал карьеру не в ПСВ, как многие ошибочно полагают, а в «Гронингене». В его составе, прежде чем переехать в Эйндховен, легендарный полузащитник провел 52 матча. И в первом же сезоне был назван футболистом года. Это уже потом были успехи в ПСВ, трансфер в «Челси» и т.д. и т.п.

Луис Суарес, «Барселона»

Знакомство «Эль Пистолеро» с европейским футболом произошло на севере Нидерландов. Летом 2006 года уругваец променял родной «Насьональ» на середняка Эредивизи. 10 мячей, забитых Суаресом за бело-зеленых в первом же сезоне, убедили руководство «Аякса» заплатить 7,5 млн евро и подписать с ним 5-летний контракт.

Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»

Самый дорогой защитник планеты не просто поиграл за «Гронинген», а является его воспитанником. За два года в основной команде – с 2011-го по 2013-й – он вырос из подающего надежды защитника в одного из лучших здесь и сейчас. Прогресс парня по достоинству оценил «Селтик», состав которого ван Дейк пополнил. Уже потом из шотландской премьер-лиги он перебрался в английскую.

Дейли Блинд, «Манчестер Юнайтед»

Пройдя школу «Аякса», Блинд-младший не сразу закрепился в основной команде. Не хватало игровой практики. Отсюда появился вариант с арендой в «Гронинген». 6 месяцев на севере даром не прошли. Дейли регулярно выходил на поле и попробовал себя на новой позиции – правого защитника. А после возвращения в Амстердам дела пошли в гору.

Душан Тадич, «Саутгемптон»

В 2010 году ради перехода в «Гронинген» Тадич пожертвовал более выгодными предложениями из Германии, Испании, Италии и России. О чем сейчас не жалеет. Регулярно выходя на поле в дебютном сезоне (2010/11) в Эредивизи, он сделал 21 голевую передачу. Лучшие показатели в Европе на тот момент имели только Лео Месси и Месут Озил. Было понятно, что надолго в Гронингене сербский полузащитник не задержится. Так и получилось. В «Твенте» Тадич прибавил в результативности и получил предложение из АПЛ. Сейчас он лидер «Саутгемптона» и своей сборной.

Андреас Гранквист, «Краснодар»

Капитан сборной Швеции и «Краснодара» в 23 года покинул «Хельсингборг» и отправился в поисках приключений в Гронинген. В Голландии Андреасу было настолько комфортно, что за 3 сезона он забил 21 гол, действуя на своей обычной позиции центрального защитника. В «Дженоа» Гранквист так много не забивал и, тем не менее, был основным игроком клуба серии А. А в 2013-м переехал к нам в Россию, чтобы со временем перехватить эстафетную палочку у Златана Ибрагимовича, получив от него капитанскую повязку в сборной и став лучшим футболистом Швеции по итогам 2017 года.