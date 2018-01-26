Напомним, этой зимой Генрих Мхитарян стал частью сделки по трансферу в "Манчестер Юнайтед" чилийского форварда Алексиса Санчеса.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью недоволен физической формой игрока, и больше не видит его в стартовом составе.

Отметим, что в нынешнем сезоне 29-летний Мхитарян, который помог команде выиграть Лигу Европы, провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.

"Арсен Венгер любит атакующий футбол, – сказал Артур Петросян, чьи слова приводит Goal. – Думаю, Генрих найдет себя в этом клубе. Мы очень довольны его уходом из "Манчестер Юнайтед", поскольку Мхитарян по стилю игры больше подходит "Арсеналу".

До его переезда в Лондон у нас состоялся разговор. Я не могу рассказать вам, как и почему было принято подобное решение, но могу сказать от себя, что я недоволен отношением Жозе Моуринью.

Что касается его перспектив в Англии, то я думаю, что Мхитарян способен заявить о себе. Он итак входил в число лучших футболистов Англии, но я думаю, что с таким тренером, как Венгер, Мхитарян станет еще сильнее.

Я уверен, что фанаты "Манчестер Юнайтед" полюбили Генриха, потому что он внес вклад в победы команды. Повторюсь, я недоволен решением Моуринью, но это его команда, а он, как главный тренер, сам разберется, кому играть, а кому сидеть на лавке", – заявил специалист.

После ухода игрока Моуринью заявил: "Мог бы Мхитарян лучше проявить себя в моей команде? Мог бы я извлечь больше пользы из его таланта? Мог бы он сделать больше, чтобы адаптироваться? Возможно, но я ни о чем не жалею".