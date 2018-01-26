Официальный сайт «Зенита» после победы команды над «Славией» в Дубае опубликовал интервью президента клуба Сергея Фурсенко и главного тренера Роберто Манчини. Руководители «Зенита» высказались на ключевые темы межсезонья, и по этим первым прямым цитатам с их стороны можно делать некоторые выводы и предположения.

Об отстранении Дзюбы и Шатова

– Мне кажется, тут нечего прояснять, – весьма резко ответил Манчини. – Мне задало вопрос руководство клуба по этому поводу, руководству клуба я все объяснил. В разговоре с президентом я полностью обосновал свою позицию. Ничего больше добавить не могу.

– Можете рассказать это в двух словах нам?

– Я не обязан объясняться перед журналистами. Перед клубом – безусловно. Когда руководство задает мне вопросы, я объясняю почему решил так, а не иначе. Это техническое решение тренерского штаба. Больше мне добавить нечего.

Слова Манчини выглядят одновременно корректно – потому что не озвучено никаких претензий – и жестко. Главный вопрос – почему главный тренер не хочет пояснить свое решение? То, что он не обязан, не обсуждается. Это действительно так: не желаешь – никто не заставит.

Другое дело, что пояснения могли бы логично завершить эту историю и сосредоточить журналистов, болельщиков на той команде, которая будет играть весной в чемпионате и Лиге Европы. А пока есть только реакция «клубу объяснил, а вы обойдетесь» – тема продолжит возникать и при любом поводе зазвучит «а что если бы тут можно было выпустить Дзюбу/Шатова?»

– Решение по выведению ребят из основного состава было принято главным тренером. Соответственно, согласовано с тренерским штабом. Мы Манчини поддерживаем, атмосфера шикарная сейчас в команде, – сказал Сергей Фурсенко. – Так бывает: надо завоевывать место в основном составе, даже таким мастеровитым игрокам, как Шатов и Дзюба.

– У них есть шанс или будет правильнее, если клуб подберет им аренду или трансфер?

– Шанс всегда есть. И возможности всегда есть. Мне кажется, что никогда не закрыты двери для хороших футболистов.

Президенту клуба, видимо, пришлось выдержать ту же линию, которую задал главный тренер. Сергей Фурсенко весьма часто поясняет суть поступков, говорит об общей логике действий. Но здесь он, конечно же, не идет против Манчини – абсолютно правильно. И при этом опять же привычно старается остаться дипломатичным, говорит «шанс есть всегда» про возвращение Дзюбы с Шатовым в основной состав. Описать ситуацию, где такой шанс возникнет в реальности, наверняка сейчас даже самому Фурсенко очень сложно.

О новом контракте или уходе Кришито

– Я не чувствую особенного давления в связи с этой ситуацией, – отреагировал Манчини. – Мы должны уважать выбор футболиста. Эту ситуацию может разрешить только он. Кришито должен принять взрослое и самостоятельное решение. Мы его безусловно будем уважать.

Как известно от агента Доменико Кришито, разговор о новом контракте итальянца идет прямо сейчас, прямо во время дубайского сбора. Ситуация выглядит так, как будто сторона игрока намеренно не вела переговоров с «Зенитом» до января, потому что хотела легально общаться с другими клубами.

Теперь, когда до окончания действующего контракта меньше полугода, Кришито может слушать все предложения и просто выбирать. И даже не держать «Зенит» в приоритете. Отстраненные и подчеркнуто вежливые слова Манчини говорят скорее о том, что он не собирается публично вмешиваться в процесс. Хотя не исключено, что в личном разговоре с капитаном и соотечественником главный тренер был более настойчив в убеждении Кришито остаться.

Варианты Анюкова

– Надеюсь, что Анюков согласится с нашим предложением стать играющим тренером, – Сергей Фурсенко подтвердил основную версию. – Осталось уточнить некоторые детали, но я был бы очень доволен, если бы Саша, легенда нашего клуба, помог «Зениту-2» по-настоящему освоиться в первой лиге.

С одной стороны, «Зенит» действительно поступает по-доброму и дает заслуженному игроку шанс остаться в клубе. Который по примеру Константина Зырянова действительно может вести к новой карьере. И «Зениту» очень нужно устроить все прямо сейчас, потому что вторую команду предстоит весной спасать от вылета из ФНЛ. Если просто отправлять туда игрока основы Анюкова, будет не так красиво, как перевод на позицию играющего тренера.

С другой – насколько известно, сам Александр поначалу был резко против такого варианта. Он считал и, возможно, еще продолжает считать, что способен достойно играть в премьер-лиге. Однако отсутствие привлекательных вариантов в РФПЛ может и склонить его к окончательному решению в пользу «Зениту-2». При этом наверняка Манчини или Фурсенко скажут, что Анюкова при необходимости смогут поднять и в главную команду, однако похожие слова звучали и в момент перемещения Зырянова – но ничего такого не случилось.

Уход Манчини из «Зенита» в сборную Италии или другой клуб

– Могу сказать болельщикам, что я здесь и никуда уходить не собираюсь, – заверил Манчини. – Слухи всегда бывают в футболе, это неизбежно. Нужно воспринимать их как абсолютно нормальное явление. Мы занимаемся в «Зените» очень масштабным проектом. Мы перестраиваем команду. <…> Мы делаем очень сильную и крепкую команду. Вообще не вижу причин уходить. Занимаюсь большим проектом в «Зените».

Самый похожий на правду вариант, о котором нужно было бы вести переговоры сейчас, отпал у Манчини несколько дней назад: сборная Австралии объявила, что на чемпионате мира ее главным тренером будет Берт ван Марвейк. В Италии еще даже не выбрали главу федерации, которому предстоит решать вопрос с главным тренером сборной, а слова про желание работать в «ПСЖ» наверняка были просто самопиаром, а не предложением своей кандидатуры прямо сейчас.

Неясно другое: почему Манчини не сделал похожего заявления раньше. Может быть, ему настолько нравится шум вокруг своего имени. Может, действительно шел разговор о работе с Австралией – это можно было бы теоретически организовать и без ухода из «Зенита».