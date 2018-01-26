«Спартак» официально объявил о переходе серба Николы Максимовича. Теперь главная задача Массимо Карреры – сделать так, чтобы центральный защитник сразу же был игроком как минимум ротации на этой позиции, а в идеале – основным вариантом. Этому будет мешать долгое отсутствие у Максимовича игровой практики, но помогать должны условия для адаптации. Наверняка сербу и в 26 будет гораздо проще, чем бразильцу Педро Роше и в 22. К тому же важно, что «Спартак» добился своего: не только оперативно подписал центрального защитника после травмы Георгия Джикии, но и скинул цену за аренду до конца сезона с 2 млн евро до 800 тысяч. Право выкупа за фиксированную сумму в договоре не прописано – значит все решения по этому поводу будут приниматься по итогам выступления Сербии на чемпионате мира.

Ситуация Олега Шатова в «Зените» запутывается и усложняется. Главный тренер и президент «Зенита» высказались после товарищеского матча без конкретики о причинах отстранения его и Артема Дзюбы. От Сергея Фурсенко прозвучало «шансы вернуться есть всегда» – но пока не похоже, что Роберто Манчини их предоставит в ближайшее время. Договоренности с «Краснодаром», главным интересующимся, все еще нет, а совсем скоро финальный этап подготовки к весенней части сезона: Шатов, судя по всему, не поедет на второй сбор «Зенита» в Турцию и скорее всего, если ситуация резко не перевернется, отправится тренироваться с «Зенитом»-2. Конечно же, сильные стороны идеального Шатова всем отлично знакомы, но такой долгий период работы не на своем уровне вряд ли увеличит количество претендентов на полузащитника.

«Динамо» все-таки расторгло контракт с Павлом Погребняком. Это не неожиданность, к этому все шло, но теперь у форварда точно серьезные проблемы. Клуб разорвал договор в одностороннем порядке, игрок намерен добиваться справедливости в палате по разрешению споров. Хотя пока не до конца ясно, на что именно будет давить сторона Погребняка. Оправдательных деталей Павел и его представители пока не озвучивали, а исходя из опубликованных фрагментов контракта, клуб имел право на такое решение. В любом случае одновременно свободны оказались два легендарных форварда: кроме Погребняка, нет действующего контракта у Романа Павлюченко. По Погребняку, кстати, уже озвучен первый инсайд: им якобы интересуется «Тосно», которому нужно заполнить позицию после продажи двоих лидеров атаки Антона Заболотного и Евгения Маркова.

Кроме того:

Полузащитник «Ростова» Игорь Киреев может перейти в «Рубин», причем ростовчане пока еще могут выручить за него какие-то деньги – до конца контракта меньше полугода. Правда, в Казани точно не расположены к тратам.

У форварда «Зенита» Андрея Панюкова есть предложение от французского «Метца». Это команда высшего дивизиона, в отличие от «Аяччо» из второй по силе лиги, где Панюков уже выступал, однако «Метц» идет на последнем месте. Панюков сейчас с основной командой на сборе, однако точного решения о его нужности пока, судя по всему нет.

«Зенит» готов к замене на позиции в центре поля: отпустить Кристиана Нобоа и взять Магомеда Оздоева. Нобоа снова дал интервью с посылом «хочу играть, но не получается», а параллельно «Зенит» вступил в борьбу за полузащитника «Рубина». Его же хотел бы вернуть «Локомотив». Вопрос, судя по всему, в том, чтобы как можно больше заинтересовать «Рубин». Отдавать ключевого игрока в Казани не хотят, но учитывая сложные финансовые обстоятельства, на щедрое предложение они наверняка согласятся.

«Спартак» не станет приобретать Адема Льяича и Рикардо Альвареса. По сведениям Нобеля Арустамяна, эти футболисты не входят в список интересов москвичей.