В 40-х годах прошлого века тульский «Зенит» принял старт в первенстве СССР. С тех пор туляки сменили много названий («Шахтер», «Машиностроитель», ТОЗ) и стали «Арсеналом». Этой зимой в оружейном клубе может появиться целая диаспора зенитовцев с берегов Невы.

ДЗЮБА

Под крылом Миодрага Божовича уже раскрылся арендованный в Санкт-Петербурге игрок. Форвард Лука Джорджевич показал невиданную для себя результативность в осенней части сезона, выиграл конкуренцию у аргентинца Федерико Расича и стал безоговорочно главным нападающим Тулы. Весной Луке предстоит встретиться со старым знакомым – Артемом Дзюбой.

Для Дзюбы вариант с Тулой видится оптимальным. Знакомый по «Ростову» Божович, команда из середины таблицы с симпатичной игрой. Главное, что Артем наверняка начнет весну в стартовом составе, получит шанс вернуть себе доверие Черчесова и поехать на домашний чемпионат мира. Вот только найдут ли непосредственный форвард и строгий тренер сборной общий язык?

По нашей информации, с высокой вероятностью Дзюба появится уже на втором сборе «Арсенала» в Турции. Божовичу придется поломать голову, как использовать пару Дзюба-Джорджевич в своей любимой схеме 4-3-3. Возможно, Лука отправится на фланг, а Артем займет место ударного форварда.

НОВОСЕЛЬЦЕВ



Фото: Gettyimages​

О переходе Ивана Новосельцева в Тулу заговорили в контексте обмена на Максима Беляева, которым заинтересовался «Зенит». Позже появилась информация, что предложение питерцев по Беляеву не устроило «Арсенал». А вот Новосельцев вполне может переехать в Тулу вместе с Дзюбой.

Засветившийся в сборной Новосельцев еще имеет шанс, хоть и небольшой, попасть в состав на ЧМ. Для этого нужно играть весной, а в Санкт-Петербурге Иван стал лишь королем соцсетей, забыв об игровой практике. Любопытно, что рыжеволосый защитник дебютировал за «Зенит» как раз в Туле, еще под руководством Луческу («Зенит» тогда победил 5:0). Но ни румын, ни сменивший его Манчини не видели Ивана в основе.

В Туле Новосельцев может как конкурировать все с тем же Беляевым за место в центре обороны, так и сместиться на фланги. Слева у «Арсенала» играет испанец Альварес, справа – опытный Кирилл Комбаров. Оба этих защитника хороши в поддержке атаки, но иногда ошибаются у своих ворот. Иван может добавить надежности оборонительным построениям оружейников.

ОБУХОВ



Фото: ФК «Арсенал»

Вчера «Арсенал» объявил о подписании арендного контракта с еще одним зенитовцем. Вратарь Игорь Обухов никогда не играл за основной состав сине-бело-голубых, зато провел немало матчей в «Зените-2». У Обухова тоже есть любопытный тульский эпизод в карьере. В сезоне-2015/16 «Зенит-2» Радимова страдал от нехватки игроков. В Туле Обухов вышел на замену, но играл не в воротах, а на позиции центрфорварда. Забить вратарю питерцев не удалось, «Арсенал» победил со счетом 2:1.

Обухов составит конкуренцию любимцу болельщиков «Арсенала», уроженцу Тульской области Михаилу Левашову. Левашов был основным вратарем оружейников до появления в команде прошлой зимой Владимира Габулова. Теперь Габулов бьется за «Брюгге», а пост номер один в Туле остался вакантным. Левашов и Обухов на сборах имеют примерно равные шансы начать весну в старте.

Три экс-зенитовца могут извлечь большую пользу для себя в тульской аренде. Дзюбе и Новосельцеву нужен перезапуск карьеры, Обухову – шанс проявить себя в РФПЛ. Если они проявят себя не хуже Джорджевича, то и Тула весной будет счастлива.