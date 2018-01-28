Напомним, с начала прошлого сезона бразилец выступает в Турции. Летом 2016-го его приютил провинциальный «Аланьяспор». И после первых 9 туров в руководстве клуба едва ли были довольны трансфером возрастного нападающего. Вагнер старался, но не забивал. Партнеры не понимали его, он не понимал партнеров. Это легко можно было объяснить – «Аланьяспор» - команда, состоящая в основном из легионеров, более того, почти все они были приобретены под выход команды в Суперлигу («Аланья» в нее влетела в аккурат перед началом сезона 16/17). Представьте себе: за одно трансферное окно клуб подписал 11 иностранцев – малийца, ганца, сенегальца, португальца, испанца, гаитянина, чеха, иранца, конголезца, нигерийца и бразильца – понятное дело, им нужно было время, чтобы сыграться.

А когда это произошло, «Аланьяспор» стал самой зрелищной командой чемпионата. Во многом благодаря Вагнеру. За полтора сезона в 42 матчах экс-армеец совершил 39 результативных действий (33 гола, 6 голевых передач). За данный период это лучший показатель среди всех игроков лиги. В его отсутствие «Аланья» выиграла лишь 1 матч из 10.

Своей блестящей игрой Вагнер заинтересовал топ-клубы: «Галатасарай», «Фенербахче», «Трабзонспор» и «Бешикташ» выстроились за ним в очередь. Наиболее настойчивым оказался «Бешикташ», состав которого бразилец должен пополнить в ближайшие дни. По информации турецких СМИ, контракт будет рассчитан на 1,5 года, с опцией продления еще на 1 сезон.

За счет чего Вагнер сохраняет блестящую форму? И как он изменился, переехав в Турцию? О секрете успеха экс-армейца рассказал бывший ассистент главного тренера «Аланьяспора» Февзи Лайич.

- Мы проработали вместе 1 сезон. Более талантливого игрока я в своей жизни не встречал. В радиусе 5-10 метров он может в одиночку обыграть любую защиту. В «Бешикташе» он забьет больше 10 голов за второй круг, я в этом уверен.

О нелюбви бразильцев много тренироваться, особенно без мяча, известно давно. Вагнер в этом смысле не исключение.

- Вагнер ответственно относится к своему делу, следит за своей формой. Но много тренироваться, особенно без мяча, он, как и всякий бразилец, не любит.

Болельщики ЦСКА запомнили улыбчивого, лучезарного Вагнера. В армейском клубе у него не было проблем в отношениях с партнерами. В «Аланье», к слову, тоже.

- За сезон, что нам довелось вместе поработать, я не помню, чтобы он с кем-нибудь поругался или даже поспорил. Он вообще не очень много разговаривал. Он просто делал свое дело. С улыбкой на лице.

«Бешикташ» захотел подписать Вагнера сразу после того, как продал в «Эвертон» своего лучшего бомбардира Дженка Тосуна. Бразилец должен восполнить эту потерю. Перед матчами с «Баварией» в 1/8 Лиги чемпионов это особенно важно.

- В чемпионате Турции «Бешикташ» почти во всех матчах на поле доминирует. Соперники закрываются, поэтому стамбульцам приходится часто подавать с флангов в штрафную. Но в матчах с «Баварией» все будет по-другому, и «Бешикташ» будет больше действовать на контратаках. Если Вагнер сыграет, я не удивлюсь, если он забьет. Потому что у него будет свободное пространство, а он в таких ситуациях легко может найти момент и отправить мяч в ворота.

Не секрет, что раньше у Вагнера были проблемы с дисциплиной - иной раз он мог просто взять и улететь на родину в разгар сезона или опоздать на сбор после каникул. Сейчас такого нет.

- Вагнер не из тех, кто проводит время в барах или в клубах. В Аланье не так много мест, где можно хорошо провести время. Так вот, за год, проведенный мной в Аланье, я всего один раз видел его за пределами стадиона или базы. Он не тратит время на мысли о том, как бы лучше оттянуться. Он примерный семьянин. «Бешикташу» Вагнер точно пригодится.

Вопрос перехода экс-армейца в «Бешикташ» почти решенный. Клубы между собой договорились, бразилец уже попрощался с бывшими партнерами, осталось утрясти некоторые формальности. Сразу после – в его жизни начнется новый этап. Борьба за чемпионство, соперничество с лучшими клубами Европы – все это в карьере бразильца уже было. Но как, наверное, приятно вернуться на такой уровень на закате карьеры. Хотя о чем это мы. Вагнер с каждым днем только прибавляет.