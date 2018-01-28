Сегодня в объективе нашего внимания «Ахмат» – седьмая команда турнира.

ОСЕНЬ-ЗИМА: СТАНДАРТЫ ЗАТМИЛИ ВСЕ

У «Ахмата» есть отличительная черта, которая выделяет его на фоне других участников премьер-лиги, - сильные стандартные положения. Из 22 голов сразу 13 грозненцы забили со стандартов - лучший результат лиги! Шесть из этих голов пришлись на угловые, три были произведены после розыгрышей штрафных, два раза мяч оказывался в сетке после прямого удара со штрафного, плюс южане реализовали два пенальти.

Стандарты позволяли «Ахмату» на постоянной основе брать очки. Самый яркий в этом плане матч случился со «СКА-Хабаровском». Игра завершилась вничью 2:2, а оба гола грозненцы забили после подач с угловых - отличились Аблай Мбенге и Антон Швец.

Когда штрафной удар является ударным, его исполняет бразилец Исмаел. Так он уже дважды забил. Когда нужно подавать, одного исполнителя у грозненцев нет. Дважды со стандартов голевыми пасами отметились Исмаел и Одисе Роши, по разу - Раванели и Аюб Бацуев. Подачи футболистов «Ахмата» отличаются тем, что идут в зону, находящуюся прямо напротив ворот - можно забивать без всяких скидок на партнеров.

Самый опасный игрок в чужой штрафной площади у «Ахмата» - защитник Уилкер Анхель. Он забил уже три гола, все - при розыгрыше стандартов. Он достаточно высок, чтобы выигрывать борьбу - его рост 188 сантиметров. Выше него Антон Швец, чей рост 194 сантиметра. После подач со стандартов Швец забил два гола.

Козырем «Ахмата» в игре являются фланговые атаки и подачи с них - грозненцы подобным образом забили шесть голов. Для такой игры у «Ахмата» есть соответствующие нападающие - Садаев и Мбенге. Плюс в штрафную из глубины врывается Швец. Основной схемой команды в первой части сезона был модуль 3-4-3. Эта формация к фланговым атакам располагает.

Игра «Ахмата» в первой части чемпионата России ,была ориентирована на результат. Даже Олег Кононов, с которым грозненцы начинали сезон, не стеснялся упрощать игру, если считал это необходимым. Так было в домашней игре с «Рубином» (1:0) - в конце матча специалист попросил свою команду играть длинными передачами. Благодаря такому решению «Ахмат» и забил победный гол в концовке. После матча Кононов признался, что играть комбинационно не позволяло качество газона.

ЗИМА-ВЕСНА: ПЕРВАЯ ПРЕДСЕЗОНКА ГАЛАКТИОНОВА

Весной мы увидим новый «Ахмат» - Михаила Галактионова. Он сменил Олега Кононова после 15 тура, сумев одержать две победы и дважды сыграть вничью (в том числе с «Зенитом» - 0:0). Но времени поставить свой футбол у Галактионова не было. Какой это футбол - загадка. Можно предположить, что он будет интенсивным - в конце первой части сезона «Ахмат» регулярно использовал прессинг.

Сейчас Галактионову 33 года. «Ахмат» - первая взрослая команда в его карьере. Ранее специалист работал в юношеских сборных России (до 15 и до 17 лет) и академии московского «Динамо».

КТО УДИВИЛ

Антон ШВЕЦ

Летом Швец перешел в «Ахмат» из «Вильярреала В» в качестве свободного агента. В новой команде хавбек стал основным игроком, проведя в первой части чемпионата 15 матчей. Игр могло быть больше, но три матча спортсмен пропустил из-за травмы, две - по причине дисквалификации.

Наряду с Анхелем, Садаевым и Лео Швец является лучшим бомбардиром «Ахмата» - все названные игроки забили по три мяча. Все голевые удары Антон нанес головой, один - при навесе с фланга, два - при стандартах.

У Швеца нет больших изъянов - это универсальный полузащитник. По данным WhoScored.com, точность передач Швеца составляет 83,9%. Это лучший результата в «Ахмате» среди игроков, регулярно выходящих на поле. В среднем за матч Швец совершает 1,9 отбора и 1,6 перехвата - это лучший результат среди игроков средней линии «Ахмата».

КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Олег ИВАНОВ

Ни разу в пяти предыдущих сезонах Иванов не набирал в чемпионате России меньше шести очков по системе «гол+пас». Нынче же результативными действиями он еще не отмечался, несмотря на 805 проведенных на газоне минут. Одна из причин - переход команды на схему 3-4-3. В этом модуле нет места атакующему центральному полузащитнику, два центральных хавбека работают близко к защитникам. Другая причина - и-за грыжи позвонка шейного отдела Иванов пропустил десять игр. Поэтому напомнить о себе 31-летний игрок еще может.

ЛУЧШИЙ МАТЧ

8-й тур. 27.08.2017. ЦСКА (Г) – 1:0

Коллектив Кононова владел мячом лишь 24,5% времени. Но это не помешало грозненцам нанести сразу 11 ударов по чужим воротам, девять из которых - из штрафной площади. Ключевыми игроками «Ахмата» стали крайние нападающие Митришев и Бериша (команда использовала схему 3-4-3). В сумме они совершили 21 отбор и перехват! Завладевая мячом, Митришев и Бериша разгоняли контратаки. Особенно преуспел Митришев: четыре удачные обводки из пяти, два удара, три опасные передачи, одна из которых стала голевой.

ХУДШИЙ МАТЧ

6-й тур. 13.08.2017. «Зенит» (Г) – 0:4

«Ахмату» не повезло - ему выпало сыграть с «Зенитом», когда питерцы забивали всем подряд.

РАБОТА ТРЕНЕРОВ

Олег КОНОНОВ: ОЦЕНКА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

Комбинационный футбол, каким отличался «Краснодар», Олег Кононов «Ахмату» поставить не смог. С результатом у специалиста тоже возникли сложности - при нем в 15 турах «Ахмат» одержал лишь пять побед и располагался на 11-м месте. А ведь прошлый сезон грозненцы закончили на шестой строчке.

Михаил ГАЛАКТИОНОВ: ОЦЕНКА «ХОРОШО»

Под руководством Галактионова «Ахмат» набрал восемь очков в пяти матчах. Впечатлившись результатами, руководство клуба подписало с тренером контракт (он был и.о.) на 3,5 года.