– У Дзюбы был выбор – между большой зарплатой и игрой на чемпионате мира. Уходя в аренду в Тулу, Артем выбрал второе. Думаю, это его решение и решение правильное.

Теперь о том, как у него пойдут дела в «Арсенале»? Уверен, что все получится. За это говорят сразу несколько факторов. А Божович его хорошо знает, Артем там будет постоянно играть. С партнерами быстро найдет общий язык, потому что человек коммуникабельный. Кстати, и своего партнера по нападению он хорошо знает по «Зениту» – это Лука Джорджевич.

Вот еще аргументы за этот переход. Вспомним, что Дзюба играет сильнее, когда ему надо что-то доказывать. Он много забивал и буквально расцветал, когда его отправляли в аренду в Томск и Ростов. Он очень хотел доказать Карпину, руководству «Спартака», что с ним поступили неправильно. И сейчас ему опять нужно доказывать – прежде всего, Черчесову, потому что чемпионат мира главный турнир в карьере футболиста, Манчини, да и всей стране.

Дзюба тот форвард, которого надо обслуживать. И с этим у него проблем не будет, на него будет играть вся команда. И это важно – Артем забивной форвард, игрок штрафной.

Если все пойдет, как мы рассчитываем, то при таком дефиците нападающих Черчесов обязательно включит Дзюбу в заявку на чемпионат мира.