Римский клуб вот уже 29 лет не может переиграть «россонери» на их поле – попахивает проклятьем.

Когда, если не сейчас? Примерно такой вопрос стоял перед футболистами «Лацио» перед выходом на поле миланского стадиона «Сан-Сиро», на котором им предстояло сыграть с местным «Миланом».

Проклятье «Сан-Сиро»

Главная интрига матча перед его началом заключалась в вопросе, победит ли наконец «Лацио» «Милан» на стадионе «Сан-Сиро», или нет? В последний раз вырвать здесь у «Милана» победу «орлятам» удавалось не десять, не двадцать, а почти тридцать лет назад – в сентябре 1989 года. Причем, даже тогда футболисты «Лацио» ни одного гола в соперникам не забили. Единственный мяч в ворота красно-черных влетел от ноги собственного футболиста – 21-летней восходящей звезды, сына своего отца, Паоло Мальдини.

Естественно, ни разу победы на «Сан-Сиро» над «Миланом» не знал и главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги. Свой единственный до этого матч против красно-черных на тренерском «мостике» в Милане он проиграл со счетом 0:2. Не выигрывал он, что логично, и в качестве футболиста за почти десять лет своей карьере с бело-голубой форме. Зато экс-лидер, а ныне главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, частенько бил римлян на своей земле.

ИММОБИЛЕзация

Все должно было измениться на этот раз. Судите сами, «Милан», занимавший до этой игры десятую строчку в турнирной таблице, несмотря на летние траты почти в 200 млн евро, никак не найдет свою игру. «Лацио» же, хоть уже и потеряло шансы побороться за чемпионство, отчаянно сражается за бронзу Серии А. Когда побеждать «Милан», если не сейчас?

Однако, то ли в клубе и правда есть какой-то комплекс «Сан-Сиро» и «Милана», то ли так сильно подействовала на клуб травма лучшего бомбардира Чиро Иммобиле, а то ли пора говорить уже о настоящем проклятье «Лацио». Не смогли римляне выиграть и на этот раз, будучи безоговорочными фаворитами.

В первом тайме вообще нельзя было поверить, что играет команда из середины турнирной таблицы с одним из лидеров, еще недавно подумывавшем и о чемпионстве – настолько велико было преимущество «Милана».

Игровой перевес миланского клуба материализовался на табло уже на 15-й минуте. Марушич на фланге, буквально в полутора метрах от правой границы штрафной площади, сбил Бонавентуру. Штрафной взялся исполнять миланский мастер «стандартов» Чалханоглу, который, как рукой, своим навесом положил мяч на голову молодому нападающему «Милана» Патрику Куртоне. Шансов поле удара с пяти метров у голкипера «Лацио» не было – 1:0!

На какой-то момент показалось, что гол пробудил «Лацио». Римляне задвигались быстрее и даже сумели организовать опасный момент у ворот хозяев – первый с начала игры. Он-то и закончился голом. Лейва классным пасом нашел в штрафной площади Марушича, который, избавившись от защитника пробил по воротам и загладил свою вину в пропущенном пятью минутами ранее мяче.

Но музыка играла недолго – недолго танцевал на линии поля Симоне Индзаги. Все быстро вернулось на круги своя – «Милан» продолжил атаковать, а «Лацио» - отбиваться. Казалось, что первый тайм так и закончится, когда еще один воспитанник «Милана» Калабрия потрясающим навесом из глубины поля вывел Бонавентуру на ударную позицию. Джакомо пробил головой сходу – 2:0! Шла 44-я минута матча.

Гол в раздевалку «Лацио» не деморализовал. Во втором тайме игра приняла логичный для такого счета акцент: «Лацио» начал серию набегов на ворота еще одного воспитанника «Милана» Доннаруммы, а хозяева принялись защищаться – делать то, что итальянцы умеют делать лучше всех на планете.

Получив простор в центре поля, активнее начал действовать самый дорогой футболист «Лацио» 22-летний серб с испанским гражданством Сергей Милинкович-Савич. Полузащитник, за которого просят не менее 10 млн евро, и отдавал, и даже сам бил из-за пределов поля, но каждый раз на пути мяча вырастала то защита «орлят», то непробиваемый Доннарумма. Остро чувствовалась нехватка впереди Чиро Иммобиле. При всем уважении к бывшему нападающему «Локомотива» Фелипе Кайседо, его усилий не хватало для того, чтобы поставить защиту «Милана» в тупик. Ничего не изменили даже пять добавленных арбитром минут. За последние 29 лет – 29 матчей, 18 побед «Милана», 11 ничьих и ни одного успеха «Лацио».

Отчаиваться «Лацио» не стоит. Еще один шанс снять проклятье «Сан-Сиро» им представится всего через два дня. 31 января клубы вновь сойдутся на этом стадионе – в рамках первого матча полуфинала Кубка Италии.

В итоге – победа «Милана» со счетом 2:1. Римляне еще на два очка отпустили от себя «Ювентус» с «Наполи» и позволили слегка приблизиться к себе другой миланской команде – «Интеру», который несколькими часами ранее сыграл вничью со СПАЛом. «Милан» же скакнул вверх сразу на три позиции, догнав по очкам идущую шестой «Сампдорию».