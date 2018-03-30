Догнать «Локомотив» оторвавшийся от преследователей «Локомотив» в состоянии только «Спартак». Он единственный среди лидеров РФПЛ, кому в оставшихся турах не играть с прямыми конкурентами. «Зениту» и «Краснодару», напротив, таких матча предстоит три, в том числе очная встреча.

«Локомотив» покинет Москву дважды

Перерыв на матчи сборных был последним перед заключительным отрезком сезона. В оставшиеся до финиша шесть недель клубы РФПЛ определятся с чемпионом России, разыграют путевки в еврокубки, а также определят двоих лишних. Особенно интересной ожидается борьба в верхней части турнирной таблицы, где ни один из клубов пока не решил своих задач, даже лидирующий с 5-очковым отрывом «Локомотив» (при одном матче в запасе), которому предстоят выезд в Краснодар и сражение с «Зенитом» в предпоследнем туре.

Вообще у «железнодорожников» вполне «рабочий» календарь оставшихся матчей, во всяком случае для клуба, претендующего на золотые медали. Гостевую встречу с «Амкаром» красно-зеленым удалось перевезти в Москву, а «Ростов», «Ахмат» и «Уфа» на выезде не так опасны.

Правда, в текущем сезоне в гостях пермяки выступают даже лучше, чем на родном стадионе – можно вспомнить как победу в Черкизово (1:0), так и ничьи на «Открытие Арене» (0:0) и стадионе «Санкт-Петербург» (0:0). Так что от матча ближайшего тура для «Локо» будет очень много зависеть. Если победить не удастся, борьба за золото обострится до предела. Зато в случае победы дорога к золоту откроется до горизонта.

Также отметим, что из всех первой пятерки РФПЛ только дружине Семина предстоит провести в других городах всего два матча – в Краснодаре и Туле, - благодаря тому, что матч с «Амкаром» был перенесен в Москву. А гостевая встреча с «Динамо» пройдет в московском регионе, поэтому отправляться на выезд «железнодорожникам» никуда не потребуется.

На финишном отрезке «Локо» ждут очные встречи с «Краснодаром» и «Зенитом», и если красно-зеленым не удастся до того момента решить все свои вопросы, у конкурентов появятся неплохие шансы догнать беглецов.

«Спартак»: самый легкий календарь

Наиболее реальную возможность имеют спартаковцы, у которых остался самый простой календарь среди всей пятерки лидеров. Красно-белым в оставшейся части сезона не играть ни с одним из прямых конкурентов. Более того, из семи соперников четверо борются за выживание – «Тосно», «Анжи», «Амкар» и «Динамо». Впрочем, здесь кроется и сложность – каждый из соперников «Спартака» будет биться за спасение и станет рвать жилы за каждое очко. А спартаковцам, напротив, будет сложно настроиться на команды из подвала турнирной таблицы.

Нельзя забывать и о том, что красно-белые единственные из лидеров РФПЛ продолжают борьбу за Кубок России, а значит, могут провести до трех матчей помимо встреч в чемпионате России: 4 апреля в Самаре, 18 апреля (в полуфинале с «Тосно») и в финале 9 мая. Если учесть, что последние матчи чемпионата России уже пройдут 13 мая, график получается очень плотным.

Тем не менее, выиграть все оставшиеся матчи и набрать 21 очко спартаковцам вполне по силам – даже выездные матчи, в принципе не таят опасности – даже традиционно сильный в Екатеринбурге «Урал» в текущем сезоне при своих болельщиках выиграл только три матча из 12. Да и «Анжи» в Каспийске выглядит не принципиально лучше – пять побед в 12 матчах.

ЦСКА: календарь «Локо» и настоящий «Арсенал»

Еще одним реальным преследователем «железнодорожников» являются столичные армейцы, но им придется куда сложнее, чем тому же «Спартаку» - календарь у подопечных Виктора Гончаренко сопоставим с расписанием «Локо». Соперники у команд остались примерно одни и те же с той лишь разницей, что парни Семина едут в Краснодар и принимают «Зенит», а армейцы – наоборот. Непростым для красно-синих обещает стать и выезд в Уфу, которая по количеству набранных очков на своем поле идет в тройке (7 побед, 2 ничьи, 2 поражения).

Если учесть 8-очковое преимущество «Локомотива», два матча ЦСКА в Лиге Европы против «Арсенала» (настоящего, из Лондона) и кадровые проблемы красно-синих, их шансы догнать лидера представляются очень сомнительными. Зато побороться с «Краснодаром» и «Зенитом» за третью лигочемпионскую позицию им вполне по силам.

«Зенит» и «Краснодар» все решат в концовке

Собственно, на большее и «Зенит» с «Краснодаром» наверняка также не хватит. У «быков» самый тяжелый календарь – гостевые матчи с «Зенитом» и ЦСКА и очень энергозатратный выезд в Хабаровск. Мало кто из клубов РФПЛ теряет очки непосредственно на Дальнем Востоке, но этот перелет очень выматывает и накладывает отпечаток на игры команд в дальшейшем.

Кроме того, «Краснодару, как и «Зениту», предстоят сразу три матча против прямых конкурентов, в том числе очная встреча в 25 туре. Два ближайших матча (в Уфе и с «Краснодаром») для «Зенита» станут ключевыми в сезоне – если питерцы потеряют в этих двух турах хотя бы два очка, о чемпионской гонке можно забыть напрочь. Более того, осечка во встрече с прямым конкурентом серьезно осложнит питерцам борьбу даже за место в тройке, дающее право сыграть в Лиге чемпионов. Зато победы оставят реальные шансы сократить отрыв от ЦСКА и «Локомотива» к моменту очных встреч в 28-м и 29-м турах.

Таким образом, есть все шансы, что исход чемпионской гонки будет решен за три туда до конца сезона, однако если «Локомотиву» сделать этого не удастся, преследователи во главе со «Спартаком» на самом финише могут столкнуть чемпионский поезд с рельсов.

ЛОКОМОТИВ – 49 ОЧКОВ (22 МАТЧА)

Тур Дата Соперник 24 31.03 Амкар (г) 25 08.04 Ростов (д) 26 14.04 Динамо (г) 23 18.04 Ахмат (д) 27 22.04 Уфа (д) 28 30.04 Краснодар (г) 29 05.05 Зенит (д) 30 13.05 Арсенал (г)

ДОМА – 4

В ГОСТЯХ – 4

С КОНКУРЕНТАМИ – 2

С СЕРЕДНЯКАМИ – 4

С АУТСАЙДЕРАМИ – 2

НАША ОЦЕНКА – СРЕДНИЙ

СПАРТАК – 44 (23)

Тур Дата Соперник 24 31.03 Тосно (д) 25 08.04 Анжи (г) 26 15.04 Урал (г) 27 23.04 Ахмат (д) 28 29.04 Амкар (г) 29 05.05 Ростов (д) 30 13.05 Динамо (д)

ДОМА – 4

В ГОСТЯХ – 3

С КОНКУРЕНТАМИ – 0

С СЕРЕДНЯКАМИ – 3

С АУТСАЙДЕРАМИ – 4

НАША ОЦЕНКА – ЛЕГКИЙ

ЦСКА – 41 (22)

Тур Дата Соперник 24 01.04 Ростов (г) 25 09.04 Динамо (д) 26 15.04 Уфа (г) 23 18.04 Амкар (д) 27 22.04 Краснодар (д) 28 29.04 Зенит (г) 29 06.05 Арсенал (д) 30 13.05 Анжи (д)

ДОМА – 5

В ГОСТЯХ – 3

С КОНКУРЕНТАМИ – 2

С СЕРЕДНЯКАМИ – 3

С АУТСАЙДЕРАМИ – 3

НАША ОЦЕНКА – СРЕДНИЙ

КРАСНОДАР – 40 (23)

Тур Дата Соперник 24 01.04 Анжи (д) 25 07.04 Зенит (г) 26 14.04 Арсенал (д) 27 22.04 ЦСКА (г) 28 30.04 Локомотив (д) 29 05.05 СКА-Хабаровск (г) 30 13.05 Рубин (д)

ДОМА – 4

В ГОСТЯХ – 3

С КОНКУРЕНТАМИ – 3

С СЕРЕДНЯКАМИ – 2

С АУТСАЙДЕРАМИ – 2

НАША ОЦЕНКА – СЛОЖНЫЙ

ЗЕНИТ – 39 (22)

Тур Дата Соперник 24 01.04 Уфа (г) 25 07.04 Краснодар (д) 26 14.04 Анжи (д) 23 18.04 Динамо (д) 27 22.04 Арсенал (г) 28 29.04 ЦСКА (д) 29 05.05 Локомотив (г) 30 13.05 СКА-Хабаровск (д)

ДОМА – 5

В ГОСТЯХ – 3

С КОНКУРЕНТАМИ – 3

С СЕРЕДНЯКАМИ – 2

С АУТСАЙДЕРАМИ – 3