В текущем сезоне мадридский «Реал» выглядит не чемпионом, которого все боятся, а скорее темной лошадкой. Потенциал ее не ясен никому, но по привычке на нее делаются самые высокие ставки.

НОВИЧКИ НЕ ТЯНУТ

Нельзя не признать: кризис «Реала» в этом сезоне по большей части произошел по вине Зидана. Летом «сливочных» покинул ряд сильнейших футболистов: Мората, Данило, Хамес и Пепе (это не считая Коэнтрау, Диаса и Диего Льоренте). На смену им пришли молодые и талантливые: Себальос, Вальехо, Майораль, Маркос Льоренте и Эрнандес. Необстрелянные и незакаленные ребята не смогли влиться в испепеляющий своей ответственностью гранд. В результате в запасе у «королевского клуба» остался совсем не королевский набор.

Уход Данило и Коэнтрау оставил Зидану резерв в виде молодого Тео Эрнандеса (который не слишком-то и горел желанием выступать за мадридцев) и еще более юного Ашрафа Хакими. В центре обороны еще плачевнее. Варан и Рамос – незаменимые бойцы, с натяжкой к ним можно добавить Начо.

А вот пришедший Вальехо до сих пор трясется на тренировках при виде звездных партнеров. Позиция центрального защитника в клубе подобного ранга требует стальных нервов и определенного набора качеств. Как бы это громко ни звучало, в команде столь высокого калибра ты должен быть лучшим.

ЧЕРЕДА ТРАВМ

И все бы ничего – можно играть основой, но вот только везение двух предыдущих сезонов резко сошло на нет. С первых матчей чемпионата футболисты «Реала» начали выпадать один за другим. Железные Марсело и Карвахаль чаще стали видеться в Инстаграме, чем на тренировках. Рамос и Варан играли первый круг по переменке, в результате чего слабости Начо стали проблемой королевского масштаба.

Тут, конечно, могла подстраховать полузащита, но та же напасть настигла и среднюю линию. Модрич, Кроос, Ковачич, Иско и Каземиро первые полгода участвовали в больничной эстафете. Не очень кстати травмировался Бензема, не говоря уже о Бэйле, который в лазарете провел больше времени, чем на поле. И этот снежный ком катится за «бланкос» по сей день. Даже когда все здоровы, команду преследует тотальное невезение.

После поражения в Примере от «Барселоны» многие отдавали «сливочным» кубок. Но Мадрид умудрился вылететь и оттуда, проиграв в четвертьфинале скромному «Леганесу». И когда «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов предстояло встретиться с Неймаром, Мбаппе и Кавани, ряд экспертов уже приговорил Зидана к отставке. Но…

ПРЕОБРАЖЕНИЕ «БЛАНКОС»

Преображение началось со второго круга, с начала которого «Реал» забил 43 мяча. Это наилучший показатель среди всех клубов ведущих чемпионатов Европы. Мадрид стал эффективнее и заметно прибавил в каждом аспекте игры.

Наряду с этим закончилась череда травм. Вернулись на свой уровень Лукас и Асенсио, Бэйл и Бензема вновь забивают. Тройка Модрич, Каземиро и Кроос контролирует не только действия обеих команд, но и все спутники над Европой. Марсело и Карвахаль молниями разрывают фланги. И, конечно, Криштиану Роналду штампует один мяч за другим. Португалец – словно опытный бегун, который не стал выкладываться на старте. А на финише рванул так, что соперники, если не задохнулись от пыли, сбили дыхание от форсажа. Во втором круге чемпионата Роналду за девять матчей забил 17 мячей. Тогда как в первом за 14 – всего четыре. И здесь мы понимаем, как все-таки Мадрид завязан на португальце.

Теперь становится более очевидным: «бланкос» прошли «ПСЖ» не потому, что не было Неймара или «тренеришка» Эмери в очередной раз не смог воплотить свое кадровое превосходство. Просто «Реал» был сильнее.

БУДУЩЕЕ «РЕАЛА»

Но пока мадридцы ничего не выиграли. В четвертьфинале Лиги чемпионов встречаться с «Ювентусом», который всегда был для «Реала» огромной костью в горле. И сейчас это будет то еще зрелище! Но даже если «сливочные» выйдут в полуфинал, любой дальнейший шаг будет сродни чуду. Дело даже не в том, что команда Зидана стала слабее. Все иначе: соперники «галактикос» добавили настолько, что превосходят прошлогодний Мадрид. Вспомните как «Реал» не без помощи арбитров и везения прошел в минувшем сезоне «Баварию» Анчелотти. А теперь представьте, что бы сделала с противником «Бавария» Хайнкеса, установившая новый рекорд Лиги чемпионов, – 11 побед подряд.

Все это подводит к одной простой мысли: летом «Реал» ждет глобальная перестройка. Марсело в нынешнем году 30 лет, Рамосу – 32, Модричу – 33, Бензема – 31, Роналду – 33. Лидеры стареют, и это сказывается на результатах мадридцев.

Купленная в этом сезоне молодежь не оправдала надежд. А значит, Флорентино Перес обязательно развяжет настоящую охоту на все, что блестит. В особенности на то, что сверкнет на чемпионате мира, – излюбленной ярмарке президента «Реала». Трансферное затишье Мадрида было не более чем спланированной акцией подготовки средств для ошеломляющего шопинга.