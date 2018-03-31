Игрок «Локомотива» Мацей Рыбусь рассказал о том, чего не хватило его клубу, чтобы победить «Амкар».

- Проанализируем игру. Но так, как мы сегодня играли, играть нельзя. Мы боремся за чемпионство – нельзя так выходить на поле. Первый тайм прошел еще более или менее под нашем контролем6 но у «Амкара» все равно были моменты. Во втором тайме мы вообще потерялись, а соперник шел в контратаку, создавал моменты и забивал нам голы.

- Нельзя так играть – это как?

- Так плохо.

- Не было желание?

- Желание было. Может у нас был плохой настрой перед игрой. Мы хорошо готовились на сборах в Сочи. Я там не был, был в сборной, но команда хорошо готовилась. Но выиграть не удалось, как в предыдущих матчах.

- Матч – выездной, но вы наверное чувствовали себя, как дома?

- Да, играли, как дома – поддержка была хорошей. Нужно сказать фанатам спасибо за то, что пришли и поддерживали нас до конца. В следующей игре будем стараться взять три очка.

- Как вы относитесь к подобным переносам матчей?



- Это не мне решать. Где скажут – там и будем играть.

- Не было расслабленности после первого тайма, потому что вели в счете и игра давалась?

- Нет. В раздевалке тренер сказал, что надо еще добавлять и выходить сконцентрированными. Он напомнил, что мы уже проиграли дома «Амкару» - надо было играть с головой, но мы потерялись.

- Были в шоке после второго гола?

- Да, немного потерялись, когда в наши ворота влетело сразу два быстрых гола – не ожидали такого.

- После матча в раздевалке был жесткий разговор?

- Мы в раздевалке, конечно, между собой поговорили, но я не хочу об этом рассказывать. Пускай это останется внутри команды.