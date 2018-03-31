Защитник «Динамо» и сборной России о матче с «Арсеналом», играх сборной России и резонансном эпизоде после матча с Бразилией.

- Кто лучший игрок матча с «Арсеналом»?

- Вся команда сыграла компактно, так, как просил тренер.

- А что не получилось в матче с «оружейниками»?

- В первом тайме мы владели преимуществом и должны были забивать 1-2 мяча. А потом неожиданно еще и пропустили. Но так бывает. Хорошо, что сумели победить.

- Что думаете о тяжелом графике матчей: впереди у вас – ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», выезд в Хабаровск…

- Пока так далеко не заглядываем, концентрируемся на каждой ближайшей игре. Сегодня был очень важный матч.

- Как вам газон «Арены Химки»?

- Хорошее поле, мы же здесь и со сборной тренировались.

- С каким настроением вернулись из сборной России?

- С нормальным, я уже привык быстро переключаться. Это – наша работа.

- Но ведь Россия проиграла Бразилии и Франции с общим счетом 1:6.

- Последние четыре матча сборная играет с самыми сильными соперниками. С Францией была неплохая игра. Думаю, мы сделали шаг вперед.

- Что, все-таки, произошло в ночь после матча с Бразилией, когда вас с Романом Нойштедтером сфотографировали репортеры?

- Мы просто пошли покушать.

- А из-за чего тогда поднялся шум в прессе?

- В полночь нам нужно было быть в гостинице, и мы опоздали. А многое из того, что тогда писали – неправда.