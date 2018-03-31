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- Кто лучший игрок матча с «Арсеналом»?
- Вся команда сыграла компактно, так, как просил тренер.

- А что не получилось в матче с «оружейниками»?
- В первом тайме мы владели преимуществом и должны были забивать 1-2 мяча. А потом неожиданно еще и пропустили. Но так бывает. Хорошо, что сумели победить.

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- Что думаете о тяжелом графике матчей: впереди у вас – ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», выезд в Хабаровск…
- Пока так далеко не заглядываем, концентрируемся на каждой ближайшей игре. Сегодня был очень важный матч.

- Как вам газон «Арены Химки»?
- Хорошее поле, мы же здесь и со сборной тренировались.

- С каким настроением вернулись из сборной России?
- С нормальным, я уже привык быстро переключаться. Это – наша работа.

- Но ведь Россия проиграла Бразилии и Франции с общим счетом 1:6.
- Последние четыре матча сборная играет с самыми сильными соперниками. С Францией была неплохая игра. Думаю, мы сделали шаг вперед.

- Что, все-таки, произошло в ночь после матча с Бразилией, когда вас с Романом Нойштедтером сфотографировали репортеры?
- Мы просто пошли покушать.

- А из-за чего тогда поднялся шум в прессе?
- В полночь нам нужно было быть в гостинице, и мы опоздали. А многое из того, что тогда писали – неправда.

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