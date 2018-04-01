Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о двух ключевых матчах 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив» (2:1) и «Спартак» – «Тосно» (2:1).

– По первому матчу хочу сказать, что перенос игры из Перми в Москву – полное безобразие. Не хочу употреблять резких слов. Думаю, справедливость восторжествовала.

– После этого поражения «Локо» чемпионская гонка возобновилась? И есть ли у «Локомотива» преимущество в классе перед конкурентами?

– Дело не в классе. Часто не игра определяет результат, а закулисная работа.

– Вы про «Локомотив»?

– В данном случае про «Спартак». Фернандо должен был покинуть поле на 35-й минуте за вторую желтую, а на 45-й он забивает гол.

– В чем причина невнятной игры «Локомотива» и «Спартака» с соперниками, которые вроде бы ниже классом?

– Если сравнить класс «Спартака» и «Тосно», то разница примерно такая же, как между сборными Бразилии и России. Поэтому совершенно непонятно, почему нельзя обыграть команду, стоящую на вылет, без судейской помощи.

– Но пенальти в ворота «Спартака» назначили…

– А почему нельзя давать пенальти в ворота «Спартака»? Нарушение было стопроцентным.

– Реакция Кутепов на решение арбитра была эмоциональным.

– «Судья, что ты делаешь?! Это не входило в наши планы», – смеется Червиченко. – А когда наши играют в Европе, там такие вещи не проходят и наказание следует моментально.

– Если «Спартак» выше классом, почему же была такая натужная победа?

– Потому что некоторые футболисты вышли с мыслью, что три очка никуда от них не денутся, да и арбитр не будет к ним излишни строг.

– 34-летний Погребняк не играл полтора года, а будто и не было никакого перерыва – выглядит не хуже многих форвардов.

– А Дзюба разве хуже Заболотного выглядит, который с такой помпой был на его место приобретен? Наш футбол стремительно деградирует. Были моменты, когда казалось, что покатился вниз, но теперь такое впечатление, что он с обрыва летит.

– И все-таки чемпионская гонка возобновилась?

– У «Локомотива» 5 очков отрыва. «Анжи» со «Спартаком» будет упираться изо всех сил. А если взять три последних победы «Спартака», то считаю, что они добыты больше за счет фарта. Вспомните матч в Казани. Где победы, что называется, по игре?

– На классе…

– Можно и так сказать. Правда, и у остальных этого тоже нет. Хотя «Локомотив» временами показывал интересную игру. Но «Спартак» в последних 8 турах не играет ни с одной командой, которая находится выше шестого места. И это вопрос к нашим руководителям футбола. И странно, что ни у кого по этому поводу вопросов не возникает.