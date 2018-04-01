Виктор ГОНЧАРЕНКО: На этом поле мы показали хорошую игру

– Считаю, что на этом поле мы показали хорошую игру. Много боролись, заслуженно победили. По крайней мере, мы пытались создавать хоть какие-то атаки, – отметил Гончаренко.

– ЦСКА плохо играет в Ростове-на-Дону. Знали об этой статистике?

– Любой матч – это отдельная история. Эта статистика ничего не значит. Сегодня мы более качественно сыграли в защите, и это стало основой победы.

Валерий КАРПИН: У «Ростова» ничего не получилось сегодня

– Сегодня ничего не получилось. На этом поле сложно было что-то сделать. Говорить о каком-то футболе тяжело. Не заработали очков, хотя заслужили ничью, – вздохнул Карпин.

– Что с Песьяковым?

– Проблемы со спиной. Могло в любой момент «заклинить. Травма случилась во время матча.

– Что можете сказать о пропущенных голах?

– Нам постоянно такие мячи залетают. То рикошет, то упадет кто-то. Поэтому нельзя говорить о везении-невезении. Списывать на это не надо. Это означает, что мы позволяем таким ситуациям случаться.

– Результаты конкурентов усложнили ситуацию в таблице для вас. Как оцениваете динамику команды в начале весенней части сезона?

– Нам сейчас нужен результат. Мы заранее знали, что первые пять игр будут почти сплошь с командами из лидирующей группы. Заслужили ли больше, чем получили – может быть, но нужен результат. Хотелось больше, но надо смотреть на факты – у нас всего 2 набранных очка на старте второй части сезона.

– Матчи сборных сильно помешали вашей команде?

– Основная проблема была с исландцами – они три ночи не спали после перелета из Америки. Сигурдарссон и вовсе не смог закончить игру, попросив замену.

– В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях с «Локомотивом». Хотите помочь «Спартаку» в борьбе за чемпионство?

– Мне «Ростову» помогать надо, а не «Спартаку».