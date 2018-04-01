Смотрите, как интересно у ЦСКА закольцевалось с 2006-го по 2018-й. В четвертьфинале Лиги Европы сейчас играть с тем самым лондонским «Арсеналом», встречами с которым именно в 2006-м (1:0 и 0:0) была исчерпана его репутация клуба, способного навести в еврокубках шороху. И с того же самого 2006-го цеэсковцы не могли выиграть в Ростове. А сейчас – сумели наконец.

Вообще говоря, затянувшаяся для многократного чемпиона России неприступность «Ростова» в его обители заставляла задуматься. Было ведь твердо известно: уж с Леонидом-то Слуцким ЦСКА с 99-процентной гарантией обыгрывал тех, кто заведомо слабее. Но «Ростов» (и не только бердыевский) из года в год оказывался не по зубам. Значит, было в нем что-то, возмещавшее нехватку класса.

Слуцкий пасовал перед ростовской цитаделью – Гончаренко ее взял. И может быть, этот штришок приоткрывает разницу между прежним тренером ЦСКА и нынешним. Пусть прежний много чего выиграл, а нынешний пока ограничился вице-чемпионством – но Гончаренко, пожалуй, смелее ставит и решает задачи труднодостижимые.

Если требовалось дополнительное подтверждение тому, что ЦСКА сегодня – объективно наиболее классная команда в РФПЛ (разве девяти выигранных матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы плюс выхода в четвертьфинал недостаточно?), то оно было получено в дотоле неприступном Ростове. Просто сравните мысленно картинки. Как напоролся на «Амкар» «Локомотив». В какой горячке спасал свою победу над «Тосно» «Спартак». Как тупо отбивался от «Уфы» «Зенит». И – с какой компетентностью выиграл свой матч, на глазок вроде бы равный, ЦСКА.

При одинаковой для всех названных ситуации – после длинной паузы в календаре нужно было в сжатый срок вернуть команду в рабочее состояние.

Кто-то заметит: ЦСКА, мол, уже сколько лет играет почти в неизменном составе, а значит, Гончаренко было проще это сделать. На что я скажу: так настоящая классная команда и должна быть устоявшейся и слаженной! А не сезонной тусовкой.

После поражения на лице Валерия Карпина легко читалось недоумение: почему? А потому, что ЦСКА был лучше в деталях. Василий Березуцкий на хладнокровном своем опыте исполнил по-бильярдному «своего» в угол – а Георгий Щенников на дотяге этого «своего» молодцевато доработал. А потом Понтус Вернблум столь же расчетливо оказался в нужном месте на замыкании. Тогда как в схожем эпизоде у «Ростова» прострел Алексея Ионова замкнуть оказалось некому.

Впрочем, «Ростов» со своей стороны был весьма нахрапист. И по этой причине в обороне ЦСКА разыгрывалась драма. Не очень, возможно, заметная поверхностному взгляду. И обернувшаяся парой опасных моментов .Нет, ретро-защита в лице Игнашевича и Березуцких не допускала тактических просчетов, ни в коем случае! Но против хозяйского напора этим заслуженным людям не хватало в эпизодах то ловкости, то резкости, а то уже и элементарной силы…

Грустный фрагмент классной в целом цеэсковской картины. Не знаю, как оборона выдержит в Лондоне налеты «Арсенала». Может, стоит снова укрепить тылы Вернблумом? Хотя тот из-за постоянных переводов по полевой службе уже на точке кипения и как бы в следующий раз не накинулся на своего тренера с кулаками…