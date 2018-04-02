Во вторник в Турине начнется самое ожидаемое противостояние четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов-2017/18: «Ювентус» примет на своем поле победителя турнира двух предыдущих лет «Реал».

22 ЗАБИТО, 22 ПРОПУЩЕНО

«Ювентус» - «Реал» - классика мирового футбола. Пути двух суперклубов пересекаются исключительно в Кубке/Лиге чемпионов. Таких поединков было уже 19! Минимальный перевес пока на стороне мадридцев – 9 побед против 8 при 2 ничьих и нулевой разности забитых и пропущенных мячей (22:22).

Последний матч соперники провели 3 июня 2017 года в Кардиффе. Это был финал Лиги чемпионов, победа в котором со счетом 4:1 досталась не считавшемуся тогда фаворитом «Реалу». В тот день мадридцы сотворили историю. Ранее никто не выигрывал ЛЧ в двух сезонах кряду. Теперь команда Зинедина Зидана пробует сделать это третий раз.

Зидан, кстати, в своей тренерской карьере еще не познал горечи вылета из Лиги чемпионов. Француз, являющий легендой и «Реала», и «Юве», возглавил мадридцев в январе 2016 года. А последний случай, когда королевский клуб не сумел преодолеть какую либо стадию плей-офф главного еврокубка, датирован маем 2015-го. И знаете, кто тогда выбил «Реал» из турнира? Ну, конечно, «Ювентус»!

НЕРЕАЛИЗОВАННАЯ МЕЧТА ДЖИДЖИ

Туринцы вообще крайне комфортно чувствуют себя именно в двухматчевых дуэлях с «Реалом». Они проходили мадридцев не только в полуфинале-2015, но и в 1/8 финала 2005 года, и в полуфинале 2003-го, и в четвертьфинале 1996-го. Вот финал-1998 (в котором Зидан защищал цвета «старой синьоры») завершился в пользу испанского гранда. Но сейчас-то командам предстоит снова провести два раунда. Хорошая новость для «Юве»?..

С 2015-го состав команды Массимилиано Аллегри поменялся кардинальнее, чем у «Реала», которым тогда руководил Карло Анчелотти. Из лидеров остались по сути лишь двое – столп обороны Джорджо Кьеллини и великий Джанлуиджи Буффон. Но скорее «Ювентус» с той поры даже прибавил в классе и мощи. И главное – после недавнего чудесного спасения в 1/8 финала ЛЧ на «Уэмбли» - поймал по весне сумасшедший кураж.

Забить туринцам практически нереально. В 2018 году это удавалось только «Тоттенхэму» и «Милану», который в минувшую субботу прервал 959-минутную (!) сухую серию «Юве» в серии А. Мотивация команды Аллегри тоже запредельная. «Старая синьора» давно пресытилась гегемонией у себя в стране. Ей нужна европейская вершина, до которой в 2015 и 2017 годах оставался один шаг. Сделать его особенно сильно хочется Буффону, ни разу (!) не поднимавшему над головой «ушастый» серебристый трофей…

ТРАДИЦИЯ КРИШТИАНУ

Впрочем, и для «Реала» Лига чемпионов – приоритет. Это единственный шанс Зидана «отмазаться» за крах на внутренней арене, где его команда еще зимой выпала из чемпионской гонки. За мадридцев говорит колоссальный опыт. Так, из участников полуфинальных матчей против «Юве» 2015-го до сих пор в строю Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Иско, Гарет Бэйл, Даниэль Карвахаль и, разумеется, Криштиану Роналду. Более половины состава!

И Зидан снова сумел подвести «Реал» к решающей поре еврокубков на пике формы. А как расцвел к апрелю Криштиану… В 2018 году португалец забил за клуб уже 21 мяч в 13 матчах! Сейчас это снова та же машина, которая выигрывала для Мадрида две предыдущие Лиги чемпионов. В нынешней он пока ни разу не покидал поле без гола (уникальная серия включила в себя 6 игр в группе и еще 2 в плей-офф против «ПСЖ»). И ему наплевать на непробиваемость обороны «Юве». Для него Буффон никогда не был авторитетом.

Это Лионель Месси не мог поразить ворота Джиджи на протяжении первых трех игр, пока, наконец, прошлой осенью не оформил дубль. Роналду же забивал Буффону всегда! В обоих матчах группового этапа ЛЧ-2013/14, в обеих полуфинальных встречах 2015-го и, разумеется, в финале-2017. Тогда он огорчил стража ворот «Ювентуса» дважды. Итог: 7 голов за 5 матчей. Ну не фантастика ли?!

КТО СЫГРАЕТ СПРАВА У «ЮВЕ»?

Операция «АнтиБуффон» начнется сегодня в 21:45 по московскому времени. Одновременно с операцией «АнтиРоналду». Одно из двух – третьего не дано. Либо Роналду забьет Буффону в шестом матче из шести, либо Буффон впервые в карьере не пропустит от португальца. И очень любопытно, как Аллегри попробует остановить лидера соперников.

Правый фланг у «Юве» заметно уступает левому (после ухода в «ПСЖ» Дани Алвеса). Именно поэтому на плей-офф-2017 был дозаявлен Штефан Лихтштайнер. Швейцарец стал одним из героев ответного матча с «Тоттенхэмом» - выйдя тогда на замену, он голевым навесом на Гонсало Игуаина начал тогда туринский суперкамбек. Однако стареющему Лихтштайнеру вряд ли по силам поспеть за вечно молодым Криштиану. Справа способны сыграть Хуан Квадрадо (при атакующем варианте), Маттиа Де Шильо или Андреа Бардзальи (при оборонительном). Но проблему Криштиану хозяевам в любом случае придется решать комплексно, с многоуровневой подстраховкой.

С другой стороны – атака «Ювентуса» (с раззабивавшимся Пауло Дибалой, реактивным Дугласом Костой, не говоря уже об Игуаине) тот еще «подарочек» для мадридской обороны, в этом году не поражающей надежностью («Реалу» в ЛЧ-2017/18 не сумел забить только кипрский АПОЭЛ). Так что сегодня мы с высокой вероятностью увидим результативный футбол. Нулевых ничьих, кстати, в матчах Мадрида и Турина еще никогда не было.

Добавим, что хозяевам не помогут дисквалифицированные Миралем Пьянич и Мехди Бенатиа. Это серьезный удар по опорной зоне «Юве». В отсутствии боснийца и марокканца дополнительная нагрузка ляжет на Сами Хедиру. Впрочем, немец к этому готов. В последних матчах он был едва ли не лучшим у Аллегри. И Хедира давно не выигрывал Лигу чемпионов. Со времен выступлений… за «Реал».

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ПРОТИВ БУФФОНА

Сезон Стадия Матч Голы Роналду

2013/14 Группа Реал – Ювентус – 2:1 2

Группа Ювентус – Реал – 2:2 1

2014/15 1/2 Ювентус – Реал – 1:2 1

1/2 Реал – Ювентус – 1:1 1

2016/17 Финал Реал – Ювентус – 4:1 2

«ЮВЕНТУС» ПРОТИВ «РЕАЛА» В КУБКЕ/ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Сезон Стадия Матч

1961/62 1/4 Ювентус – Реал – 0:1

1/4 Реал – Ювентус – 0:1

1/4 (переигровка) Реал – Ювентус – 3:1

1986/87 1/8 Реал – Ювентус – 1:0

1/8 Ювентус – Реал – 1:0 (пенальти – 1:3)

1995/96 1/4 Реал – Ювентус – 1:0

1/4 Ювентус – Реал – 2:0

1997/98 Финал Ювентус – Реал – 1:0

2002/03 1/2 Реал – Ювентус – 2:1

1/2 Ювентус – Реал – 3:1

2004/05 1/8 Реал – Ювентус – 1:0

1/8 Ювентус – Реал – 2:0 д.в.

2008/09 Группа Ювентус – Реал – 2:1

Группа Реал – Ювентус – 0:2

2013/14 Группа Реал – Ювентус – 2:1

Группа Ювентус – Реал – 2:2

2014/15 1/2 Ювентус – Реал – 2:1

1/2 Реал – Ювентус – 1:1

2016/17 Финал Реал – Ювентус – 4:1