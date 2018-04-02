В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ

Предложение об увольнении Игоря Шалимова я транслировал из многих текстов, колонок и репортажей на протяжении практически всего нынешнего сезона. Начиная с непопадания «Краснодара» в групповой этап Лиги Европы. Тогда команда с новой, возможно даже двойной силой по-футбольному заявила об отсутствии морально-волевой выдержки. Тогда и тренер, огрехи которого в предыдущем сезоне постоянно списывались на неопытность и адаптацию в роли главного человека в раздевалке – не в клубе конечно, тут место занято Сергеем Галицким – обозначил профессиональный потолок. Без сомнения, на данном этапе, в данном клубе и при данных обстоятельствах. Искреннее верю, что дальше у Игоря Михайловича все будет тип-топ.

А пока мы стали свидетелями чудес. Магии, если хотите. Когда коллектив, по 175 разу наступивший на одни и те же грабли, волею календаря, убогой игры «Зенита», становления нового омоложенного ЦСКА и кадровых страданий «Спартака» смотрелся со всеми вышеперечисленными тяжеловесами на равных. А порой и вовсе их опережал и превосходил. Когда по органике атаки, а когда – по турнирному положению («Краснодар» все-таки несколько раз становился вторым). Но то ли у Шалимова кончились волшебные волоски на бороде, то ли просто-напросто иссякло терпение у Сергея Галицкого и он прикрыл эту лавочку. Дальше – рулить ей будет кто-то другой.

Снова безбожно разбазарив очки в матче с угрюмым середняком «Краснодар» в целом, да и его тренер Шалимов в частности, ничего нового нам не показали. Разве что Федор Смолов уходя на замену смачно выругался и попал нецензурной бранью аккурат в оператора «Матч ТВ», но за это уже извинился. А в остальном, как не было характера у приятной глазу команды, так его и нет. И, что самое поганое, взять его неоткуда. Возможно, в следующем году будет только хуже.

Ну вот посудите сами. Ментальный лидер Андреас Гранквист уже заявил, что летом вернется в родную Швецию, лучший бомбардир лиги последних лет Смолов с большой долей вероятности отчалит наконец в Европу. И кому же тянуть лямку, кому наращивать мышцы? Кто будет помогать молодым и без сомнения перспективным Игнатьевым, Уткиным и Сулеймановым из мальчиков превращаться в мужчин? Тут либо тренер нужен с яйцами особо крупного размера, либо футболисты с наличием оных. А имеются ли такие в «Краснодаре»?

УЖЕ ПОЗДНО ИЛИ ЕЩЕ РАНО?

Пожалуй, задержался Галицкий с отставкой Шалимова. Просто сейчас это выглядит комично. Это как по незнанию, неумению или чрезвычайному желанию удивить гостей не доготовить блюдо: и сам недоволен, и товарищи не оценили. Так что тут или руби с плеча сразу, на корню, когда еще сезон впереди, то бишь после «Црвены Звезды», или моментально отсекай после приземления, как бы жутко в этом непростом полете не трясло: то есть сразу по окончании сезона. А то ведь сейчас, на оголенных проводах, куда команде деваться, кто ее подхватит без потери качества? Впереди «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», а вы тренера меняете после приевшейся ничьей. Ну а что же сразу после перерыва не снять, а? Когда «Динамо» по игре закатали в газон, а на деле скупые химкинские нули. Когда справедливо огребли от ограниченной, но выученной «Уфы» на прекрасном домашнем стадионе. Что поменялось-то, Сергей Николаевич?

Бессистемность игры «Краснодара», отсутствие конкретного содержания на фоне приятной глазу формы на протяжении сезона, попутные вылеты с кубковых стадий, которые обязаны проходить закрытыми глазами – все это прямая трансляция, как в «Шоу Трумена», только в «Шоу Галицкого», старых проблем под новым углом. «Краснодар» при сохранении рисунков, стилей и философии при втором тренере – откровенно говоря неплохом – так и не сделал шага вперед.

Получается, бессистемность нарочито течет из всех щелей и при в выборе главных тренеров. Не совсем понятно, по каким критериям Сергей Галицкий утверждает специалистов в должности. И не совсем понятно, по каким критериям он оттуда их убирает. И пока это будет продолжаться, «Краснодар» вряд ли станет серьезным игроком в борьбе за чемпионство, сможет на постоянной основе далеко забираться в еврокубковые горы и докажет успешность первого в стране частного футбольного проекта с европейским размахом.

У «Краснодара» привлекательный футбол, интересные игроки, потрясающий стадион, замечательная билетная программа, ошеломляющая по российским меркам академия. Но у «Краснодара», или даже в «Краснодаре», видимо нет ни малейшего понимания дальнейших задач и отсутствует всякий план развития на несколько лет вперед. А мощный европейский клуб славится как раз-таки еще и последним. Одних стеночек, забеганий и красивых голов для успеха точно маловато.