Сильный человек от слабого отличается умением признавать ошибки. Наше футбольное общество деградирует и слабеет. Пора остановиться.

«Локомотив» проиграли «Амкару» в Черкизове. Учитывая историю с переносом матча из Перми в Москву, эта встреча приковала к себе общественное внимание на уровне самых популярных дерби страны. И если до матча основной посыл выражался в предсказуемом результате в пользу лидера, то уже после матча с обратным исходом те же самые футбольные аналитики обратили свой взор в сторону мистики. Многочисленные аналитики сразу вспомнили про «футбольного Бога, который все видит», про «торжество справедливости», «логичное возмездие» и много других определений, которые объединяет одно – они никак не связаны с футболом, все на уровне разговоров о потусторонних силах.

Кстати, пару слов о футболе. «Локомотив» в матче с «Амкаром» владел мячом 60% игрового времени. В текущем сезоне такой показатель у «Локо» встречался четыре раза – в двух матчах с аутсайдером РФПЛ «СКА-Хабаровском» и дважды с «Амкаром». У хабаровчан железнодорожники оба раза вырывали победу в концовках, пермякам дважды уступили. В перерыве вместо Антона Миранчука на поле вышел Александр Коломейцев, который из трех единоборств в атаке не выиграл ни одного. У Коломейцева 74% точных передач – хуже только у нападающего Ари. Эдер за свои пол тайма выиграл столько же единоборств, сколько и Ари за 70 минут игрового времени. Для «Локо» матч с «Амкаром» стал четвертым, который команда проводила после игр сборных. До этого были ничья с «Ахматом», поражение от «Уфы» и натужная победа над «Анжи».

Все эти футбольные истории ушли на второй план. Жизнь показала, что результат этого матча, как и сам футбол, аналитиков не волновал уже изначально. Главное – общественный шум, резонанс. Воскресный матч в Уфе, казалось, должен был окончательно утвердить всех в разумной составляющей действий руководителей «Амкара» и «Локо». Но ведь нет. Кто-то получил удовольствие от снежного действия в исполнении «Уфы» и «Зенита»? А как вам дорогущие аргентинцы санкт-петербургского клуба, которые накануне на заснеженном поле не могли сделать две точные передачи подряд? Как вам Роберто Манчини с телефоном в руках, запечатлевший еще перед матчем снежную бурю на случай объяснения очередной неудачи? И хорошо, что «Зенит» вчера унес ноги от «Уфы». Иначе нам всем вновь пришлось бы выслушивать порцию огненных выражений из уст итальянского специалиста в адрес организаторов РФПЛ.

Все эти размышления приводят к выводу о замкнутом круге критиков. Ну вот смотрите. Берем за факт, что в Перми играть нельзя в связи с неготовностью поля. Первый вариант – играть на резервном стадионе в Уфе. Условия были бы такими же, как во время вчерашнего матча «Уфы» и «Зенита», с одним лишь отличием – отсутствием болельщиков на трибунах. Представили? Еще проще после такого матча представить реакцию прессы с предсказуемыми заголовками в стиле «для кого они играют?». Вариант второй – играть в Хабаровске. В качестве спонсоров этого вояжа готовы были выступить конкуренты «Локомотива». Старый стадион, пустые трибуны, сонные из-за дальнего перелета футболисты и все тот же вопрос в прессе: «для кого они играют?».

Был и третий вариант – сыграть в Сочи на стадионе «Фишт». Там можно было рассчитывать на вполне себе футбольную погоду, на достойный газон, и даже на частичную заполняемость трибун, которую бы обеспечили многочисленные отдыхающие. Но на «Фиште» сейчас играть нельзя – на стадионе проводят плановые работы в преддверии матчей чемпионата мира. В итоге выбрали вариант, при котором играли на отличном поле, с достойной десятитысячной аудиторией. Да, для «Амкара» домашний матч превратился в гостевой. Да, это не эксклюзивная (подобные переносы уже были), но непривычная история для российского футбола. Но ведь логика во всем этом процессе присутствовала, и она была очевидной.

Вы сможете назвать хоть одного президента клуба РФПЛ, который спокойно отреагирует на предложение сыграть лишний матч в Хабаровске? Вряд ли такой есть. Вы уверены, что Оланаре забил бы победный гол эстетским ударом пяткой на газоне со снежной подушкой в Уфе, где Леандро Паредес перед пробитием штрафного трижды вытирал мяч своей игровой футболкой. Тоже вряд ли.

Возможно, именно по-настоящему футбольная атмосфера, которая за последние два года вернулась в Черкизово, позволила футболистам «Амкара» проявить свои лучшие качества и сыграть на запредельном для себя уровне. Возможно, именно всеобщая истерия о предрешенном исходе матча не позволила футболистам «Локо» должным образом настроиться на игру с одним из аутсайдеров в родных стенах. Все это возможно. А вот решение о проведении матча в Черкизове с точки зрения именно футбола – максимально обоснованное. И это точно.