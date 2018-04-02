Избежит ли «Краснодар» участи «Спартака»-2014? Изучаем статистику
Согласно статистике РФПЛ, отставка тренера за несколько туров до конца сезона редко приводит к положительным изменениям.
В одном ряду с Бесковым и Спаллетти
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отправлен в отставку чуть более чем за два месяца до завершения сезона. Досаду руководства «горожан», потерявших очередные «свои» очки в матче с «Анжи» (1:1), понять можно, однако вот вам факт – с момента образования премьер-лиги в 2001 году этот ход приносил командам результат всего трижды против 13 негативных исходов (еще семь раз зафиксирована «ничья»). Парадокс заключается в том, что в 90-е «шоковая терапия» работала практически безотказно – семь положительных примеров против одного отрицательного.
Если смотреть статистику по сезонам, можно разделить их на две условные группы – до 2001 года включительно и после. В первой группе девять команд, которые после смены тренера в сумме поднялись на 10 строчек в турнирной таблице; во второй – 22 команды, потерявшие на всех 20 пунктов. Необъяснимо, но факт.
В истории современной России тренеры покидали команды, так и не завершив сезон, многократно. Этой участи не избежали даже такие известные специалисты, как Валерий Газзаев, Анатолий Бышовец, Леонид Слуцкий, Лучано Спаллетти и даже Константин Бесков. У каждого из них были свои причины. Например, Бышовец отправился тренировать сборную, а Слуцкий – ЦСКА.
Чаще других к радикальным перестановкам в конце сезона прибегало руководство московского «Динамо» – четырежды наставники бело-голубых покидали команду, совсем немного не успев завершить начатое: Валерий Газзаев в 1993 году, Константин Бесков в 1995-м, Дан Петреску в сезоне-2013/14 и Андрей Кобелев два года спустя. Если в двух первых случаях уход наставника шел на пользу москвичам, и они даже повышали итоговое место в турнирной таблице, то отставка Кобелева привела к историческому вылету из РФПЛ.
Отставки, о которых пожалели все
Выбрать самую яркую историю успеха после потери наставника довольно сложно, поскольку для рывка на финальном отрезке командам зачастую банально не хватало времени, а вот три истории провалов выделяются.
В 2004 году «Алания» под руководством неведомо зачем приглашенного французского специалиста Ролана Курбиса играла отвратительно, сделав нормой пяти-шестиматчевые беспобедные серии, но что удивительно – убрали специалиста не после 1:5 в Раменском в ходе очередной подобной серии, а спустя неделю – после домашней победы над «Шинником» (2:1). Растолкав конкурентов локтями, владикавказцы после этой виктории забрались аж на 10-е место, но Курбис все равно был отправлен в отставку. В трех последних турах футболисты «Алании» под руководством Юрия Секинаева потерпели три поражения и не вылетели только потому, что опередили «Кубань» по количеству побед.
«Динамо» спустя 12 лет повезло значительно меньше. Второй приход Андрея Кобелева в качестве главного тренера получился куда менее успешным. К моменту отставки за те же три тура до конца его команда располагалась на 12 месте, имея пять (!) очков преимущества над «Кубанью» и шесть (!!) – над «Анжи», которых в итоге благодушно пропустила. Возможно, руководство клуба не совладало с эмоциями после 0:3 от «Спартака», тем не менее, ошибочность этого решения очевидна. Проиграв под руководством Сергея Чикишева «Ростову» (1:3), «Кубани» (0:1) и «Зениту» (0:3), «Динамо» впервые в истории покинуло элитный дивизион.
Нельзя не упомянуть и отставку Славолюба Муслина в 2006-м. «Локомотив» за семь туров до конца шел первым (!), но после неожиданного домашнего поражения от «Москвы» (0:1) последовали столь же неожиданные и несвоевременные оргвыводы. Не знакомый с командой Олег Долматов сходу подхватить выпавшее из рук товарища знамя не сумел и финишировал с «железнодорожниками» только третьими, аж в пяти очках от второй лигочемпионской строчки.
Также не дотянул несколько туров до конца сезона и Валерий Карпин в 2014 году. После невнятного старта весенней части сезона, включившего вошедшее уже в анналы истории поражение в Кубке России от «Тосно» (0:1), аналогичный результат в Грозном и домашние 2:2 с «Анжи», Карпин был отправлен в отставку. А ведь «Спартак» шел третьим и отставал от лидировавшего «Зенита» всего на четыре очка! Под руководством сменившего Карпина Николая Гунько красно-белые потерпели пять поражений в девяти матчах и опустились на шестое место, лишившись таким образом билета даже в Лигу Европы.
Последний пример особенно актуален для «Краснодара» именно в свете борьбы за еврокубки. И даже не потому, что к отставке тренера «новой волны» привела домашняя ничья с махачкалинцами. А потому, что с учетом календаря «горожан» (впереди «Зенит», «Арсенал», ЦСКА, «Локомотив», «СКА-Хабаровск» и «Рубин») семь очков преимущества над «Уфой» совсем не кажутся гарантией успеха. Кроме того, если задача-максимум на оставшуюся часть сезона – удержать пятую позицию, зачем вообще надо было увольнять Шалимова?
ОТСТАВКИ ТРЕНЕРОВ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ ЗА ТРИ И МЕНЕЕ МЕСЯЦЕВ ДО КОНЦА СЕЗОНА*
|
Сезон
|
Тренер
|
Клуб
|
Туров сыграно
|
Место к моменту отставки
|
Итоговое место
|
+/-
|
1993
|
Александр Новиков
|
Алания
|
25
|
8
|
6
|
+2
|
|
Валерий Газзаев
|
Динамо
|
25
|
4
|
3
|
+1
|
1994
|
Виктор Шишкин
|
Урал
|
22
|
6
|
5
|
+1
|
1995
|
Константин Бесков
|
Динамо
|
23
|
6
|
4
|
+2
|
|
Олег Долматов
|
Черноморец
|
24
|
12
|
11
|
+1
|
1996
|
Валерий Четверик
|
КАМАЗ
|
23
|
15
|
14
|
+1
|
1997
|
Арсен Найденов
|
Жемчужина
|
23
|
12
|
14
|
-2
|
1998
|
Анатолий Бышовец
|
Зенит
|
25
|
7
|
5
|
+2
|
2001
|
Павел Садырин
|
ЦСКА
|
26
|
8
|
7
|
+1
|
2002
|
Сергей Павлов
|
Уралан
|
20
|
12
|
13
|
-1
|
2003
|
Виталий Шевченко
|
Сатурн
|
25
|
6
|
7
|
-1
|
2004
|
Роллан Курбис
|
Алания
|
27
|
10
|
14
|
-4
|
|
Борис Игнатьев
|
Сатурн
|
22
|
9
|
7
|
+2
|
|
Невио Скала
|
Спартак
|
21
|
8
|
8
|
-
|
2005
|
Ваит Талгаев
|
Терек
|
27
|
15
|
16
|
-1
|
2006
|
Славолюб Муслин
|
Локомотив
|
23
|
1
|
3
|
-2
|
|
Сергей Петренко
|
Торпедо
|
20
|
15
|
15
|
-
|
2007
|
Владимир Казаченок
|
Химки
|
23
|
11
|
9
|
+2
|
|
Сергей Оборин
|
Крылья Советов
|
20
|
12
|
13
|
-1
|
2008
|
Зоран Вулич
|
Луч-Энергия
|
24
|
14
|
16
|
-2
|
2009
|
Леонид Слуцкий
|
Крылья Советов
|
24
|
10
|
10
|
-
|
|
Вячеслав Грозный
|
Терек
|
25
|
9
|
12
|
-3
|
|
Константин Сарсания
|
Химки
|
22
|
16
|
16
|
-
|
|
Артур Зико
|
ЦСКА
|
20
|
4
|
5
|
-1
|
|
Димитар Димитров
|
Амкар
|
20
|
13
|
13
|
-
|
2013/14
|
Дан Петреску
|
Динамо
|
24
|
4
|
4
|
-
|
|
Юрий Калитвинцев
|
Волга
|
22
|
14
|
15
|
-1
|
|
Валерий Карпин
|
Спартак
|
21
|
3
|
6
|
-3
|
|
Лучано Спаллетти
|
Зенит
|
20
|
2
|
2
|
-
|
2015/16
|
Андрей Кобелев
|
Динамо
|
27
|
12
|
15
|
-3
|
|
Андрей Гордеев
|
Мордовия
|
22
|
15
|
16
|
-1
* – без учета специалистов, принявших команду по ходу сезона.