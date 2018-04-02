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В одном ряду с Бесковым и Спаллетти

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отправлен в отставку чуть более чем за два месяца до завершения сезона. Досаду руководства «горожан», потерявших очередные «свои» очки в матче с «Анжи» (1:1), понять можно, однако вот вам факт – с момента образования премьер-лиги в 2001 году этот ход приносил командам результат всего трижды против 13 негативных исходов (еще семь раз зафиксирована «ничья»). Парадокс заключается в том, что в 90-е «шоковая терапия» работала практически безотказно – семь положительных примеров против одного отрицательного.

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Если смотреть статистику по сезонам, можно разделить их на две условные группы – до 2001 года включительно и после. В первой группе девять команд, которые после смены тренера в сумме поднялись на 10 строчек в турнирной таблице; во второй – 22 команды, потерявшие на всех 20 пунктов. Необъяснимо, но факт.

В истории современной России тренеры покидали команды, так и не завершив сезон, многократно. Этой участи не избежали даже такие известные специалисты, как Валерий Газзаев, Анатолий Бышовец, Леонид Слуцкий, Лучано Спаллетти и даже Константин Бесков. У каждого из них были свои причины. Например, Бышовец отправился тренировать сборную, а Слуцкий – ЦСКА.

Чаще других к радикальным перестановкам в конце сезона прибегало руководство московского «Динамо» – четырежды наставники бело-голубых покидали команду, совсем немного не успев завершить начатое: Валерий Газзаев в 1993 году, Константин Бесков в 1995-м, Дан Петреску в сезоне-2013/14 и Андрей Кобелев два года спустя. Если в двух первых случаях уход наставника шел на пользу москвичам, и они даже повышали итоговое место в турнирной таблице, то отставка Кобелева привела к историческому вылету из РФПЛ.

Отставки, о которых пожалели все

Выбрать самую яркую историю успеха после потери наставника довольно сложно, поскольку для рывка на финальном отрезке командам зачастую банально не хватало времени, а вот три истории провалов выделяются.

В 2004 году «Алания» под руководством неведомо зачем приглашенного французского специалиста Ролана Курбиса играла отвратительно, сделав нормой пяти-шестиматчевые беспобедные серии, но что удивительно – убрали специалиста не после 1:5 в Раменском в ходе очередной подобной серии, а спустя неделю – после домашней победы над «Шинником» (2:1). Растолкав конкурентов локтями, владикавказцы после этой виктории забрались аж на 10-е место, но Курбис все равно был отправлен в отставку. В трех последних турах футболисты «Алании» под руководством Юрия Секинаева потерпели три поражения и не вылетели только потому, что опередили «Кубань» по количеству побед.

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«Динамо» спустя 12 лет повезло значительно меньше. Второй приход Андрея Кобелева в качестве главного тренера получился куда менее успешным. К моменту отставки за те же три тура до конца его команда располагалась на 12 месте, имея пять (!) очков преимущества над «Кубанью» и шесть (!!) – над «Анжи», которых в итоге благодушно пропустила. Возможно, руководство клуба не совладало с эмоциями после 0:3 от «Спартака», тем не менее, ошибочность этого решения очевидна. Проиграв под руководством Сергея Чикишева «Ростову» (1:3), «Кубани» (0:1) и «Зениту» (0:3), «Динамо» впервые в истории покинуло элитный дивизион.

Нельзя не упомянуть и отставку Славолюба Муслина в 2006-м. «Локомотив» за семь туров до конца шел первым (!), но после неожиданного домашнего поражения от «Москвы» (0:1) последовали столь же неожиданные и несвоевременные оргвыводы. Не знакомый с командой Олег Долматов сходу подхватить выпавшее из рук товарища знамя не сумел и финишировал с «железнодорожниками» только третьими, аж в пяти очках от второй лигочемпионской строчки.

Также не дотянул несколько туров до конца сезона и Валерий Карпин в 2014 году. После невнятного старта весенней части сезона, включившего вошедшее уже в анналы истории поражение в Кубке России от «Тосно» (0:1), аналогичный результат в Грозном и домашние 2:2 с «Анжи», Карпин был отправлен в отставку. А ведь «Спартак» шел третьим и отставал от лидировавшего «Зенита» всего на четыре очка! Под руководством сменившего Карпина Николая Гунько красно-белые потерпели пять поражений в девяти матчах и опустились на шестое место, лишившись таким образом билета даже в Лигу Европы.

Последний пример особенно актуален для «Краснодара» именно в свете борьбы за еврокубки. И даже не потому, что к отставке тренера «новой волны» привела домашняя ничья с махачкалинцами. А потому, что с учетом календаря «горожан» (впереди «Зенит», «Арсенал», ЦСКА, «Локомотив», «СКА-Хабаровск» и «Рубин») семь очков преимущества над «Уфой» совсем не кажутся гарантией успеха. Кроме того, если задача-максимум на оставшуюся часть сезона – удержать пятую позицию, зачем вообще надо было увольнять Шалимова?

ОТСТАВКИ ТРЕНЕРОВ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ ЗА ТРИ И МЕНЕЕ МЕСЯЦЕВ ДО КОНЦА СЕЗОНА*

Сезон

Тренер

Клуб

Туров сыграно

Место к моменту отставки

Итоговое место

+/-

1993

Александр Новиков

Алания

25

8

6

+2

 

Валерий Газзаев

Динамо

25

4

3

+1

1994

Виктор Шишкин

Урал

22

6

5

+1

1995

Константин Бесков

Динамо

23

6

4

+2

 

Олег Долматов

Черноморец

24

12

11

+1

1996

Валерий Четверик

КАМАЗ

23

15

14

+1

1997

Арсен Найденов

Жемчужина

23

12

14

-2

1998

Анатолий Бышовец

Зенит

25

7

5

+2

2001

Павел Садырин

ЦСКА

26

8

7

+1

2002

Сергей Павлов

Уралан

20

12

13

-1

2003

Виталий Шевченко

Сатурн

25

6

7

-1

2004

Роллан  Курбис

Алания

27

10

14

-4

 

Борис Игнатьев

Сатурн

22

9

7

+2

 

Невио Скала

Спартак

21

8

8

-

2005

Ваит Талгаев

Терек

27

15

16

-1

2006

Славолюб Муслин

Локомотив

23

1

3

-2

 

Сергей Петренко

Торпедо

20

15

15

-

2007

Владимир Казаченок

Химки

23

11

9

+2

 

Сергей Оборин

Крылья Советов

20

12

13

-1

2008

Зоран Вулич

Луч-Энергия

24

14

16

-2

2009

Леонид Слуцкий

Крылья Советов

24

10

10

-

 

Вячеслав Грозный

Терек

25

9

12

-3

 

Константин Сарсания

Химки

22

16

16

-

 

Артур Зико

ЦСКА

20

4

5

-1

 

Димитар Димитров

Амкар

20

13

13

-

2013/14

Дан Петреску

Динамо

24

4

4

-

 

Юрий Калитвинцев

Волга

22

14

15

-1

 

Валерий Карпин

Спартак

21

3

6

-3

 

Лучано Спаллетти

Зенит

20

2

2

-

2015/16

Андрей Кобелев

Динамо

27

12

15

-3

 

Андрей Гордеев

Мордовия

22

15

16

-1

* – без учета специалистов, принявших команду по ходу сезона.

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