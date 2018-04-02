В одном ряду с Бесковым и Спаллетти

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отправлен в отставку чуть более чем за два месяца до завершения сезона. Досаду руководства «горожан», потерявших очередные «свои» очки в матче с «Анжи» (1:1), понять можно, однако вот вам факт – с момента образования премьер-лиги в 2001 году этот ход приносил командам результат всего трижды против 13 негативных исходов (еще семь раз зафиксирована «ничья»). Парадокс заключается в том, что в 90-е «шоковая терапия» работала практически безотказно – семь положительных примеров против одного отрицательного.

Если смотреть статистику по сезонам, можно разделить их на две условные группы – до 2001 года включительно и после. В первой группе девять команд, которые после смены тренера в сумме поднялись на 10 строчек в турнирной таблице; во второй – 22 команды, потерявшие на всех 20 пунктов. Необъяснимо, но факт.

В истории современной России тренеры покидали команды, так и не завершив сезон, многократно. Этой участи не избежали даже такие известные специалисты, как Валерий Газзаев, Анатолий Бышовец, Леонид Слуцкий, Лучано Спаллетти и даже Константин Бесков. У каждого из них были свои причины. Например, Бышовец отправился тренировать сборную, а Слуцкий – ЦСКА.

Чаще других к радикальным перестановкам в конце сезона прибегало руководство московского «Динамо» – четырежды наставники бело-голубых покидали команду, совсем немного не успев завершить начатое: Валерий Газзаев в 1993 году, Константин Бесков в 1995-м, Дан Петреску в сезоне-2013/14 и Андрей Кобелев два года спустя. Если в двух первых случаях уход наставника шел на пользу москвичам, и они даже повышали итоговое место в турнирной таблице, то отставка Кобелева привела к историческому вылету из РФПЛ.

Отставки, о которых пожалели все

Выбрать самую яркую историю успеха после потери наставника довольно сложно, поскольку для рывка на финальном отрезке командам зачастую банально не хватало времени, а вот три истории провалов выделяются.

В 2004 году «Алания» под руководством неведомо зачем приглашенного французского специалиста Ролана Курбиса играла отвратительно, сделав нормой пяти-шестиматчевые беспобедные серии, но что удивительно – убрали специалиста не после 1:5 в Раменском в ходе очередной подобной серии, а спустя неделю – после домашней победы над «Шинником» (2:1). Растолкав конкурентов локтями, владикавказцы после этой виктории забрались аж на 10-е место, но Курбис все равно был отправлен в отставку. В трех последних турах футболисты «Алании» под руководством Юрия Секинаева потерпели три поражения и не вылетели только потому, что опередили «Кубань» по количеству побед.

«Динамо» спустя 12 лет повезло значительно меньше. Второй приход Андрея Кобелева в качестве главного тренера получился куда менее успешным. К моменту отставки за те же три тура до конца его команда располагалась на 12 месте, имея пять (!) очков преимущества над «Кубанью» и шесть (!!) – над «Анжи», которых в итоге благодушно пропустила. Возможно, руководство клуба не совладало с эмоциями после 0:3 от «Спартака», тем не менее, ошибочность этого решения очевидна. Проиграв под руководством Сергея Чикишева «Ростову» (1:3), «Кубани» (0:1) и «Зениту» (0:3), «Динамо» впервые в истории покинуло элитный дивизион.

Нельзя не упомянуть и отставку Славолюба Муслина в 2006-м. «Локомотив» за семь туров до конца шел первым (!), но после неожиданного домашнего поражения от «Москвы» (0:1) последовали столь же неожиданные и несвоевременные оргвыводы. Не знакомый с командой Олег Долматов сходу подхватить выпавшее из рук товарища знамя не сумел и финишировал с «железнодорожниками» только третьими, аж в пяти очках от второй лигочемпионской строчки.

Также не дотянул несколько туров до конца сезона и Валерий Карпин в 2014 году. После невнятного старта весенней части сезона, включившего вошедшее уже в анналы истории поражение в Кубке России от «Тосно» (0:1), аналогичный результат в Грозном и домашние 2:2 с «Анжи», Карпин был отправлен в отставку. А ведь «Спартак» шел третьим и отставал от лидировавшего «Зенита» всего на четыре очка! Под руководством сменившего Карпина Николая Гунько красно-белые потерпели пять поражений в девяти матчах и опустились на шестое место, лишившись таким образом билета даже в Лигу Европы.

Последний пример особенно актуален для «Краснодара» именно в свете борьбы за еврокубки. И даже не потому, что к отставке тренера «новой волны» привела домашняя ничья с махачкалинцами. А потому, что с учетом календаря «горожан» (впереди «Зенит», «Арсенал», ЦСКА, «Локомотив», «СКА-Хабаровск» и «Рубин») семь очков преимущества над «Уфой» совсем не кажутся гарантией успеха. Кроме того, если задача-максимум на оставшуюся часть сезона – удержать пятую позицию, зачем вообще надо было увольнять Шалимова?

ОТСТАВКИ ТРЕНЕРОВ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ ЗА ТРИ И МЕНЕЕ МЕСЯЦЕВ ДО КОНЦА СЕЗОНА*

Сезон Тренер Клуб Туров сыграно Место к моменту отставки Итоговое место +/- 1993 Александр Новиков Алания 25 8 6 +2 Валерий Газзаев Динамо 25 4 3 +1 1994 Виктор Шишкин Урал 22 6 5 +1 1995 Константин Бесков Динамо 23 6 4 +2 Олег Долматов Черноморец 24 12 11 +1 1996 Валерий Четверик КАМАЗ 23 15 14 +1 1997 Арсен Найденов Жемчужина 23 12 14 -2 1998 Анатолий Бышовец Зенит 25 7 5 +2 2001 Павел Садырин ЦСКА 26 8 7 +1 2002 Сергей Павлов Уралан 20 12 13 -1 2003 Виталий Шевченко Сатурн 25 6 7 -1 2004 Роллан Курбис Алания 27 10 14 -4 Борис Игнатьев Сатурн 22 9 7 +2 Невио Скала Спартак 21 8 8 - 2005 Ваит Талгаев Терек 27 15 16 -1 2006 Славолюб Муслин Локомотив 23 1 3 -2 Сергей Петренко Торпедо 20 15 15 - 2007 Владимир Казаченок Химки 23 11 9 +2 Сергей Оборин Крылья Советов 20 12 13 -1 2008 Зоран Вулич Луч-Энергия 24 14 16 -2 2009 Леонид Слуцкий Крылья Советов 24 10 10 - Вячеслав Грозный Терек 25 9 12 -3 Константин Сарсания Химки 22 16 16 - Артур Зико ЦСКА 20 4 5 -1 Димитар Димитров Амкар 20 13 13 - 2013/14 Дан Петреску Динамо 24 4 4 - Юрий Калитвинцев Волга 22 14 15 -1 Валерий Карпин Спартак 21 3 6 -3 Лучано Спаллетти Зенит 20 2 2 - 2015/16 Андрей Кобелев Динамо 27 12 15 -3 Андрей Гордеев Мордовия 22 15 16 -1

* – без учета специалистов, принявших команду по ходу сезона.