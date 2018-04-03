В среду, 4-го апреля в Самаре состоится долгожданный четвертьфинальный матч Кубка России между местными «Крыльями Советом» и московским «Спартаком». Напомним, путевку в полуфинал команды должны были разыграть 28 февраля, но ту встречу отменили из-за 15-градусного мороза.

«СПАРТАК»

Очень трудно сказать, для кого этот матч важнее. «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку и должен сохранять свежесть и бодрость духа. Полуфинал, где победителя этой пары уже ждет «Тосно» намечен на 18 апреля. В этот же день свои матчи, но уже чемпионата России сыграют все оставшиеся претенденты на золото – «Локомотив», ЦСКА и «Зенит». Здесь паритет. Небольшое неудобство может доставить финал, намеченный на 9 мая, между предпоследним и последним турами чемпионата. Но туда нужно еще попасть.

После победной субботней встречи с «Тосно» Массимо Каррера предоставил команде выходной. В понедельник спартаковцы возобновили тренировочный процесс и начали подготовку к игре в Самаре. Красно-белые собрались на подмосковной базе в Тарасовке в 10 утра. Сначала все занимались теорией, а затем те футболисты, которые в субботу сыграли большую часть встречи с «Тосно», провели восстановительную тренировку, остальных игроков ждало полноценное занятие.

На утро вторника были намечены – теория и предыгровая тренировка. Днем «Спартак» улетел в Самару. По традиции красно-белые выбрали отель «Ренесанс Самара», который входит в крупнейшую мировую сеть. Цена на ближайшую ночь простого номера с завтраком – 6700 рублей (меньше 100 евро), с полным пансионом (завтрак, обед и ужин) – 8129 рублей. Люкс с завтраком обойдется в 13 924 рубля.

Нужно отметить, что это – далеко не самый дорогой и фешенебельный самарский отель. В городе есть номера и по 15 000, и по 18 900 рублей.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Для «Крыльев Советов» матч с красно-белыми – шанс обрести уверенность в борьбе за путевку в премьер-лигу. Чтобы сэкономить силы игроков, команда на последний матч ФНЛ в «Тамбов» летала чартерным рейсом. Вернувшись в Самару сразу после победной игры, игроки и тренеры приступили к подготовке на своей базе. Трудность в том, что команда в Тамбове играла в манеже, тренируется дома на искусственном поле, а играть будет на натуральном газоне.

Его, естественно, холят и лелеют. После 24 марта («Крылья» сыграли с «Оренбургом» 0:0) на поляну не ступала нога футболистов. Хозяева уверяют, что и «Спартак» не будет требовать обязательную предыгровую тренировку – «Они же сами хотят играть на ровном хорошем поле, а его можно «убить» за полчаса», - считает наставник самарцев Андрей Тихонов.

Полузащитник хозяев Алан Чочиев в интервью клубной пресс-службе отметил: «Настрой хороший, боевой. Мы сыграли 5 матчей после зимнего перерыва, четыре выиграли, один завершили вничью. «Спартак» сейчас самый сильный за десять последних лет, там хорошие мастера. Но на пути к четвертьфиналу мы обыграли дома «Локомотив», который сейчас в премьер-лиге идет на первом месте, на выезде победили «Рубин». Если выйдем и будем играть в свою игру, думаю, у нас есть шансы пройти «Спартак».

Самарцы трижды (1953, 1964 и 2004 гг.) были в шаге от завоевания Кубка страны. 14 лет назад в финале против «Терека» в составе «Крыльев Советов» играл и Андрей Тихонов.

ЗРИТЕЛИ

По нашим данным, на матче ожидается от 13 до 15 тысяч болельщиков. Это гораздо больше, чем на сентябрьской встрече с «Локомотивом» (9271). Многие любители футбола купили билеты еще к 28 февраля и все они действительны. Как и абонементы, и именные приглашения.

«Спартак» прислал в клуб письмо, где говорится, что в Самару приедут около 3000 поклонников красно-белых. Последний раз Кубок России (клуб выигрывал их трижды плюс 10 раз – Кубок СССР) красно-белые завоевали аж 15 июня 2003 года. Более того: за 15 лет «Спартак» лишь однажды (в 2006-м) добирался до финала. Понятно, и игроки, и многочисленные болельщики хотят повторения.