Фатальные потери «Юве»

В минувший уикенд «старая синьора» обыграла на своем поле «Милан» (3:1) и к противостоянию с «Реалом» подошла в статусе лидера серии А и хорошем настроении. Которое, правда, омрачилось отсутствием дисквалифицированных Мехди Бенатиа и Миралема Пьянича, а также травмированного Федерико Бернардески. Эти потери, как выяснилось позднее, стали для итальянцев фатальными.

Лишившись основного защитника, Массимилиано Аллегри перешел с 3-5-2 на 4-5-1, оставив в центре обороны только Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи. Выбывшего игрока заменил Маттиа де Шильо, отправившийся на правый фланг, а слева вышел Квадво Асамоа.

Отсутствие Пьянича также наложило свой отпечаток – в центре поля расположились Сами Хедира и Родриго Бентанкур, а под Гонсало Игуаином комфортно устроился набравший отличную форму Паоло Дибала. Позицию Марио Манджукича занял Алекс Сандро, чье появление в основе было под сомнением из-за травмы, а справа вышел Дуглас Коста.

Легенда обоих клубов и наставник «сливочных» Зинедин Зидан таких кадровых проблем не имел и выставил в основном тех, кому дал отдохнуть в выходные вместо выезда в Лас-Пальмас (3:0) – в атаке вышли Криштиану Роналду и Карим Бензема, а четверку полузащитников составили Иско, Каземиро, Тони Кроос и Лука Модрич. А вот Гарет Бэйл, оформивший в той встрече дубль, как и ожидалось, остался в запасе.

Великолепная «десятка» Роналду

Выбор Зидана с очевидным уклоном в атаку демонстрировал очень серьезный настрой помешать Джанлуиджи Буффону оставить ворота сухими. И эту задачу «сливочные» решили уже к 3-й минуте. Набравший умопомрачительную форму Роналду, забивший 12 мячей в 8 матчах ЛЧ и еще 18 в 9 последних турах примеры, откликнулся на передачу Иско с левого фланга и с линии вратарской расстрелял вратаря. Таким образом, он стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, кто поражал ворота соперников 10 матчах подряд.

Не углядел в этом эпизоде за Иско как раз вышедший вместо Бенатиа де Шильо. Дорого же туринцам стоил переход на игру в четыре защитника – матч еще не успел начаться, а они уже оказались в очень неудобном положении и лишились возможности отыграть дома на ноль, что в двухраундовых противостояниях имеет важнейшее тактическое значение.

К чести хозяев, они быстро пришли в себя и едва не сравняли счет 20 минут спустя – Кейлор Навас совершил маленькое чудо, отразив удар бывшего нападающего «сливочных» Игуаина с нескольких метров. В другом эпизоде гости забыли на дальней штанге после подачи углового Кьеллини. Итальянцы активно и старательно шли вперед, но в финальной трети поля им отчаянно не хватало выдумки, поэтому моменты удавалось создавать только после стандартов.

Испанцы также не отсиживались в обороне, много комбинировали и действовали по всей ширине поля, но как-то слишком академично, поэтому в штрафную заходили нечасто. Самым опасным, помимо голевого, стал удар Крооса в перекладину из-за пределов штрафной. Буффон до мяча не дотягивался, и попади немец чуть ниже, «Юве» стало бы совсем сложно.

Роналду – страшный сон Буффона

Второй тайм едва не начался также, как и первый, но Роналду упустил возможность с нескольких метров поразить ворота хозяев. После чего хозяева захватили инициативу и обложили штрафную площадь соперника стандартами.

В одном из эпизодов Серхио Рамос грубо сыграл против Дибалы и получил третье предупреждение, которое лишает его возможности принять участие в ответной встрече. Сам пострадавший пробил со штрафного и едва не сравнял счет – мяч рикошетом от стенки полетел в противоход Навасу и лишь по стечению обстоятельств миновал створ ворот.

Хозяева прижали соперника к воротам, но провалили три минуты в середине второго тайма и обрекли себя на смерть. Роналду забил невероятно красивый мяч, идеально пробив «ножницами» через себя точным ударом в угол ворот Буффона. Как тут не вспомнить, что перед игрой вратарь признавался, что мысль о встрече с португальцем мешает ему уснуть? Удар был настолько хорош, что аплодировали пятикратному обладателю «Золотого мяча» даже местные болельщики. А это, согласитесь, дорогого стоит.

А спустя две минуты Дибала не успел в единоборство и увидел перед собой вторую желтую карточку, оставив партнеров в меньшинстве. Добил Буффона и партнеров шикарный проход Марсело, в ходе которого он дважды отыгрался в стеночку с Иско и Роналду, после чего перебросил вратаря и с метра занес мяч в сетку.

В оставшееся до финального свистка время мадридцы могли довести счет до совсем уж неприличного, но Буффон и перекладина не дали этому случиться.

Результат первого матча не оставляет сомнений – перед ответным матчем у мадридского «Реала» слишком большое преимущество, чтобы он его растерял. Поверить в то, что на своем поле туринцы смогли бы отыграть столь солидное отставание, было бы еще можно, но всерьез говорить о том, что итальянцам по силам разгромить «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу», не приходится.

«Ювентус» – «Реал» – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – 3 Роналду, 0:2 – 64 Роналду, 0:3 – 72 Марсело

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Бардзальи, Кьеллини, Асамоа (Манджукич, 69), Дуглас Коста (Матюиди, 69), Бентанкур, Хедира (Куадрадо, 75), Алекс Сандро, Игуаин, Дибала

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич (Ковачич, 82), Кроос, Иско (Асенсио, 75), Бензема (Васкес, 59), Роналду

Предупреждения: Бентанкур (26), Дибала (45), Рамос (55), Ковачич (88)

Удаление: Дибала (66)