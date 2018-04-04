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Сейчас все повадились давать советы тренеру сборной России Станиславу Черчесову – кого вызывать, а кого не вызывать.

Мы изучили все советы, суммировали все варианты и собрали сборную мечты российского народа – альтернативную команду, состоящую из тех, кого Станислав Саламович в своем коллективе не видит.

Мы разместили футболистов по позициям, а теперь просим вас решить, кто сильнее, они, или те, кто будет играть на их позиции в команде Черчесова?

В понедельник мы подведем итоги и поймем, какая команда по вашему мнению победила бы, – настоящая сборная России или альтернативная.

 

 

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