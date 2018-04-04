Хит-парад судейских решений: «офсайдная ловушка» для Карпина
Продолжается конкурс арбитров РФПЛ: после каждого четного тура мы определяем по пять лучших решений, принятых главными и боковыми судьями.
Участники набирают баллы, которые будут просуммированы в конце сезона для выявления победителей. В 23-м и 24-м турах было сыграно не 16, а 13 матчей. Всему виной переносы игр с участием наших представителей в 1/8 финала Лиги Европы. Однако нашему хит-параду это не помеха. Три встречи, которые пройдут 18 апреля, будут учтены в следующих «сериях» конкурса.
ГЛАВНЫЕ СУДЬИ
1-е место. Решение Владимира Москалева назначить пенальти на 80-й минуте матча «Динамо» – «Арсенал» (2:1).
Быстрая контратака хозяев завершилась индивидуальным противостоянием Александра Ташаева и Ивана Новосельцева. Добравшись до штрафной, динамовец попробовал пробросить мяч мимо защитника, но Новосельцев остановил его, упершись Ташаеву рукой в горло. Находившийся в идеальной позиции Москалев видел эпизод как на ладони, и назначил 11-метровый. Забить его «Динамо», правда, не смогло: сплоховал Кирилл Панченко.
2-е место. Решение Сергея Лапочкина назначить пенальти на 15-й минуте матча «Амкар» – «Локомотив» (2:1).
Атака номинальных гостей (а фактически хозяев – матч проходил на «РЖД Арене») завершилась пасом Мацея Рыбуса в штрафную на Ари. Борьбу с бразильцем вел защитник «Амкара» Михаил Сиваков, который попытался выбить мяч, но в итоге заехал Ари в голеностоп. Обращает на себя внимание позиция Лапочкина, позволившая ему в деталях рассмотреть эпизод.
3-е место. Решение Сергея Иванова назначить пенальти на 69-й минуте матча «Урал» – «Рубин» (1:1).
Полузащитник «Урала» Николай Димитров исполнил подачу со штрафного в скопление игроков, рванувших к 11-метровой отметке. В борьбе с Грегором Балажицем защитник гостей Егор Сорокин слишком высоко поднял руку, потеряв мяч из вида. Однако последнее обстоятельство не освобождает от ответственности. Хозяева, к слову, пенальти не реализовали. Тот же Димитров проиграл дуэль Сослану Джанаеву.
4-е место. Решение Игоря Федотова не назначать пенальти на 22-й минуте матча «Уфа» – «Зенит» (1:2).
Хозяева, уступая 0:2, едва не привезли третий мяч в свои ворота. Теснимый Юрием Жирковым Дмитрий Живоглядов утратил контроль над мячом, и полузащитник «Зенита» отпасовал вбегавшему в штрафную Себастьяну Дриусси. На заснеженном поле аргентинца подвела техника – он врезался в Джемала Табидзе. В результате столкновения зенитовец рассек себе бровь. Но фола там не было.
5-е место. Решение Сергея Иванова вынести повторное предупреждение на 88-й минуте матча «Урал» – «Рубин» (1:1).
Атака «Урала» левым флангом завершилась неточной поперечной передачей. Защитник «Рубина» и сборной России Федор Кудряшов правильно оценил обстановку и устремился на перехват. В подкат против него пошел Эрик Бикфалви, но не попал по мячу, которого успел коснуться Кудряшов. Зато в левую ногу оппоненту румын «прилетел» – и заслуженно увидел перед собой вторую желтую карточку. Это удаление.
АССИСТЕНТЫ
1-е место. Решение Алексея Ширяева не фиксировать офсайд на 44-й минуте матча «Ростов» – ЦСКА (1:2).
Лайнсмену пришлось дважды подряд отследить положение Георгия Щенникова: сначала в момент удара по воротам Василия Березуцкого, и почти тут же – при попытке Понтуса Вернблума коснуться мяча (на повторах не видно, дотянулся ли швед). В обоих случаях Щенников находился в правильном положении, поэтому его гол был засчитан верно.
2-е место. Решение Андрея Болотенкова определить положение «вне игры» на 84-й минуте матча «Уфа» – «Зенит» (1:2).
Тот случай, когда высокое место в хит-параде приносит не только собственная зоркость, но и тяжелые погодные условия. На заснеженном поле от лайнсмена не укрылся тот факт, что после подачи штрафного Дмитрием Стоцким его партнер по «Уфе» Иван Пауревич на полшага опередил защитников «Зенита».
3-е место. Решение Александра Кудрявцева не фиксировать офсайд на 7-й минуте матча «Арсенал» – «Ростов» (2:2).
Прекрасную комбинацию у штрафной площади хозяев разыграли Алексей Ионов, Тимофей Калачев и Бьорн Сигурдарссон. Вопросы тут вызвал не заключительный пас, а начальный – подрезка мяча Ионовым в направлении Калачева. Арбитр на линии был внимателен, и правильно оценил расположение белорусского полузащитника по отношению к тульскому замбийцу Стофире Сунзу. Спустя мгновения Ионов забил гол.
4-е место. Решение Егора Болховитина не поднимать флажок на 14-й минуте матча «Арсенал» – «Ростов» (2:2).
Ответный гол Артема Дзюбы тоже мог вызвать вопросы. Однако, как ни прижимался к Дзюбе спешивший в оборону Калачев, в момент паса Эванса Кангва линию офсайда Артем выдержал идеально. После чего легко переиграл соперника «один в один».
5-е место. Решение Алексея Воронцова не фиксировать положение «вне игры» на 75-й минуте матча «Ростов» – ЦСКА (1:2).
Победный гол ЦСКА мог вызвать вопросы только в динамике. Стоп-кадр полностью развеивает сомнения: ближе Понтуса Вернблума к воротам находился не только Евгений Макеев, но и Сергей Паршивлюк. Любопытно: в момент голевого паса Бибраса Натхо ни один игрок «Ростова» не смотрел на шведа, зато потом все четыре защитника и вратарь Илья Абаев начали сигнализировать об офсайде.
…Так в наш хит-парад попали все четыре (!) лайнсмена, работавшие на двух матчах с участием «Ростова». Уникальный случай. Такая вот «офсайдная ловушка» для Валерия Карпина.
ЛИДЕРЫ ОБЩЕГО ЗАЧЕТА
ГЛАВНЫЕ СУДЬИ
|
|
Эпизоды
|
Баллы
|
Алексей ЕСЬКОВ (Москва)
|
7
|
19
|
Сергей ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург)
|
6
|
13
|
Роман ГАЛИМОВ (Улан-Удэ)
|
5
|
14
|
Сергей ИВАНОВ (Ростов-на-Дону)
|
4
|
14
|
Сергей КАРАСЕВ (Москва)
|
3
|
5
|
Виталий МЕШКОВ (Дмитров)
|
3
|
10
|
Владимир МОСКАЛЕВ (Воронеж)
|
3
|
11
|
Михаил ВИЛКОВ (Нижний Новгород)
|
3
|
13
|
Алексей НИКОЛАЕВ (Москва)
|
2
|
5
|
Алексей СУХОЙ (Люберцы)
|
2
|
9
|
Сергей КУЛИКОВ (Саранск)
|
1
|
1
|
Кирилл ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург)
|
1
|
2
|
Владимир СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха)
|
1
|
2
|
Владислав БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург)
|
1
|
4
|
Артем ЧИСТЯКОВ (Азов)
|
1
|
4
|
Игорь ФЕДОТОВ (Москва)
|
1
|
4
|
Алексей МАТЮНИН (Москва)
|
1
|
5
АССИСТЕНТЫ
|
|
Эпизоды
|
Баллы
|
Дмитрий МОСЯКИН (Москва)
|
4
|
5
|
Алексей ШИРЯЕВ (Ставрополь)
|
4
|
8
|
Игорь ДЕМЕШКО (Химки)
|
4
|
13
|
Антон АВЕРЬЯНОВ (Москва)
|
3
|
5
|
Алексей ЛУНЕВ (Новосибирск)
|
3
|
8
|
Андрей ГЛОТ (Ярославль)
|
3
|
10
|
Константин ШАЛАМБЕРИДЗЕ (Москва)
|
3
|
11
|
Алексей ВОРОНЦОВ (Ярославль)
|
3
|
13
|
Валерий ДАНЧЕНКО (Уфа)
|
2
|
7
|
Александр КУДРЯВЦЕВ (Санкт-Петербург)
|
2
|
7
|
Илья ЕЛЕФЕРЕНКО (Москва)
|
2
|
8
|
Николай БОГАЧ (Люберцы)
|
1
|
2
|
Андрей БОЛОТЕНКОВ (Москва)
|
1
|
2
|
Алексей ЛЕБЕДЕВ (Санкт-Петербург)
|
1
|
2
|
Дмитрий ЧЕЛЬЦОВ (Москва)
|
1
|
2
|
Арам ПЕТРОСЯН (Бронницы)
|
1
|
3
|
Роман УСАЧЕВ (Ростов-на-Дону)
|
1
|
3
|
Егор БОЛХОВИТИН (Ленинградская область)
|
1
|
4
|
Дмитрий ЖВАКИН (Санкт-Петербург)
|
1
|
4
|
Тихон КАЛУГИН (Москва)
|
1
|
4
|
Вячеслав СЕМЕНОВ (Гатчина)
|
1
|
4
|
Александр БОГДАНОВ (Верея)
|
1
|
5
|
Рашид АБУСУЕВ (Санкт-Петербург)
|
1
|
5