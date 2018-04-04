Продолжается конкурс арбитров РФПЛ: после каждого четного тура мы определяем по пять лучших решений, принятых главными и боковыми судьями.

Участники набирают баллы, которые будут просуммированы в конце сезона для выявления победителей. В 23-м и 24-м турах было сыграно не 16, а 13 матчей. Всему виной переносы игр с участием наших представителей в 1/8 финала Лиги Европы. Однако нашему хит-параду это не помеха. Три встречи, которые пройдут 18 апреля, будут учтены в следующих «сериях» конкурса.

ГЛАВНЫЕ СУДЬИ

1-е место. Решение Владимира Москалева назначить пенальти на 80-й минуте матча «Динамо» – «Арсенал» (2:1).

Быстрая контратака хозяев завершилась индивидуальным противостоянием Александра Ташаева и Ивана Новосельцева. Добравшись до штрафной, динамовец попробовал пробросить мяч мимо защитника, но Новосельцев остановил его, упершись Ташаеву рукой в горло. Находившийся в идеальной позиции Москалев видел эпизод как на ладони, и назначил 11-метровый. Забить его «Динамо», правда, не смогло: сплоховал Кирилл Панченко.

2-е место. Решение Сергея Лапочкина назначить пенальти на 15-й минуте матча «Амкар» – «Локомотив» (2:1).

Атака номинальных гостей (а фактически хозяев – матч проходил на «РЖД Арене») завершилась пасом Мацея Рыбуса в штрафную на Ари. Борьбу с бразильцем вел защитник «Амкара» Михаил Сиваков, который попытался выбить мяч, но в итоге заехал Ари в голеностоп. Обращает на себя внимание позиция Лапочкина, позволившая ему в деталях рассмотреть эпизод.

3-е место. Решение Сергея Иванова назначить пенальти на 69-й минуте матча «Урал» – «Рубин» (1:1).

Полузащитник «Урала» Николай Димитров исполнил подачу со штрафного в скопление игроков, рванувших к 11-метровой отметке. В борьбе с Грегором Балажицем защитник гостей Егор Сорокин слишком высоко поднял руку, потеряв мяч из вида. Однако последнее обстоятельство не освобождает от ответственности. Хозяева, к слову, пенальти не реализовали. Тот же Димитров проиграл дуэль Сослану Джанаеву.

4-е место. Решение Игоря Федотова не назначать пенальти на 22-й минуте матча «Уфа» – «Зенит» (1:2).

Хозяева, уступая 0:2, едва не привезли третий мяч в свои ворота. Теснимый Юрием Жирковым Дмитрий Живоглядов утратил контроль над мячом, и полузащитник «Зенита» отпасовал вбегавшему в штрафную Себастьяну Дриусси. На заснеженном поле аргентинца подвела техника – он врезался в Джемала Табидзе. В результате столкновения зенитовец рассек себе бровь. Но фола там не было.

5-е место. Решение Сергея Иванова вынести повторное предупреждение на 88-й минуте матча «Урал» – «Рубин» (1:1).

Атака «Урала» левым флангом завершилась неточной поперечной передачей. Защитник «Рубина» и сборной России Федор Кудряшов правильно оценил обстановку и устремился на перехват. В подкат против него пошел Эрик Бикфалви, но не попал по мячу, которого успел коснуться Кудряшов. Зато в левую ногу оппоненту румын «прилетел» – и заслуженно увидел перед собой вторую желтую карточку. Это удаление.

АССИСТЕНТЫ

1-е место. Решение Алексея Ширяева не фиксировать офсайд на 44-й минуте матча «Ростов» – ЦСКА (1:2).

Лайнсмену пришлось дважды подряд отследить положение Георгия Щенникова: сначала в момент удара по воротам Василия Березуцкого, и почти тут же – при попытке Понтуса Вернблума коснуться мяча (на повторах не видно, дотянулся ли швед). В обоих случаях Щенников находился в правильном положении, поэтому его гол был засчитан верно.

2-е место. Решение Андрея Болотенкова определить положение «вне игры» на 84-й минуте матча «Уфа» – «Зенит» (1:2).

Тот случай, когда высокое место в хит-параде приносит не только собственная зоркость, но и тяжелые погодные условия. На заснеженном поле от лайнсмена не укрылся тот факт, что после подачи штрафного Дмитрием Стоцким его партнер по «Уфе» Иван Пауревич на полшага опередил защитников «Зенита».

3-е место. Решение Александра Кудрявцева не фиксировать офсайд на 7-й минуте матча «Арсенал» – «Ростов» (2:2).

Прекрасную комбинацию у штрафной площади хозяев разыграли Алексей Ионов, Тимофей Калачев и Бьорн Сигурдарссон. Вопросы тут вызвал не заключительный пас, а начальный – подрезка мяча Ионовым в направлении Калачева. Арбитр на линии был внимателен, и правильно оценил расположение белорусского полузащитника по отношению к тульскому замбийцу Стофире Сунзу. Спустя мгновения Ионов забил гол.

4-е место. Решение Егора Болховитина не поднимать флажок на 14-й минуте матча «Арсенал» – «Ростов» (2:2).

Ответный гол Артема Дзюбы тоже мог вызвать вопросы. Однако, как ни прижимался к Дзюбе спешивший в оборону Калачев, в момент паса Эванса Кангва линию офсайда Артем выдержал идеально. После чего легко переиграл соперника «один в один».

5-е место. Решение Алексея Воронцова не фиксировать положение «вне игры» на 75-й минуте матча «Ростов» – ЦСКА (1:2).

Победный гол ЦСКА мог вызвать вопросы только в динамике. Стоп-кадр полностью развеивает сомнения: ближе Понтуса Вернблума к воротам находился не только Евгений Макеев, но и Сергей Паршивлюк. Любопытно: в момент голевого паса Бибраса Натхо ни один игрок «Ростова» не смотрел на шведа, зато потом все четыре защитника и вратарь Илья Абаев начали сигнализировать об офсайде.

…Так в наш хит-парад попали все четыре (!) лайнсмена, работавшие на двух матчах с участием «Ростова». Уникальный случай. Такая вот «офсайдная ловушка» для Валерия Карпина.

ЛИДЕРЫ ОБЩЕГО ЗАЧЕТА

ГЛАВНЫЕ СУДЬИ

Эпизоды Баллы Алексей ЕСЬКОВ (Москва) 7 19 Сергей ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург) 6 13 Роман ГАЛИМОВ (Улан-Удэ) 5 14 Сергей ИВАНОВ (Ростов-на-Дону) 4 14 Сергей КАРАСЕВ (Москва) 3 5 Виталий МЕШКОВ (Дмитров) 3 10 Владимир МОСКАЛЕВ (Воронеж) 3 11 Михаил ВИЛКОВ (Нижний Новгород) 3 13 Алексей НИКОЛАЕВ (Москва) 2 5 Алексей СУХОЙ (Люберцы) 2 9 Сергей КУЛИКОВ (Саранск) 1 1 Кирилл ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург) 1 2 Владимир СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха) 1 2 Владислав БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург) 1 4 Артем ЧИСТЯКОВ (Азов) 1 4 Игорь ФЕДОТОВ (Москва) 1 4 Алексей МАТЮНИН (Москва) 1 5

АССИСТЕНТЫ