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Участники набирают баллы, которые будут просуммированы в конце сезона для выявления победителей. В 23-м и 24-м турах было сыграно не 16, а 13 матчей. Всему виной переносы игр с участием наших представителей в 1/8 финала Лиги Европы. Однако нашему хит-параду это не помеха. Три встречи, которые пройдут 18 апреля, будут учтены в следующих «сериях» конкурса.

ГЛАВНЫЕ СУДЬИ

1-е место. Решение Владимира Москалева назначить пенальти на 80-й минуте матча «Динамо» – «Арсенал» (2:1).

Быстрая контратака хозяев завершилась индивидуальным противостоянием Александра Ташаева и Ивана Новосельцева. Добравшись до штрафной, динамовец попробовал пробросить мяч мимо защитника, но Новосельцев остановил его, упершись Ташаеву рукой в горло. Находившийся в идеальной позиции Москалев видел эпизод как на ладони, и назначил 11-метровый. Забить его «Динамо», правда, не смогло: сплоховал Кирилл Панченко.

2-е место. Решение Сергея Лапочкина назначить пенальти на 15-й минуте матча «Амкар» – «Локомотив» (2:1).

Атака номинальных гостей (а фактически хозяев – матч проходил на «РЖД Арене») завершилась пасом Мацея Рыбуса в штрафную на Ари. Борьбу с бразильцем вел защитник «Амкара» Михаил Сиваков, который попытался выбить мяч, но в итоге заехал Ари в голеностоп. Обращает на себя внимание позиция Лапочкина, позволившая ему в деталях рассмотреть эпизод.

3-е место. Решение Сергея Иванова назначить пенальти на 69-й минуте матча «Урал» – «Рубин» (1:1).

Полузащитник «Урала» Николай Димитров исполнил подачу со штрафного в скопление игроков, рванувших к 11-метровой отметке. В борьбе с Грегором Балажицем защитник гостей Егор Сорокин слишком высоко поднял руку, потеряв мяч из вида. Однако последнее обстоятельство не освобождает от ответственности. Хозяева, к слову, пенальти не реализовали. Тот же Димитров проиграл дуэль Сослану Джанаеву.

4-е место. Решение Игоря Федотова не назначать пенальти на 22-й минуте матча «Уфа» – «Зенит» (1:2).

Хозяева, уступая 0:2, едва не привезли третий мяч в свои ворота. Теснимый Юрием Жирковым Дмитрий Живоглядов утратил контроль над мячом, и полузащитник «Зенита» отпасовал вбегавшему в штрафную Себастьяну Дриусси. На заснеженном поле аргентинца подвела техника – он врезался в Джемала Табидзе. В результате столкновения зенитовец рассек себе бровь. Но фола там не было.

5-е место. Решение Сергея Иванова вынести повторное предупреждение на 88-й минуте матча «Урал» – «Рубин» (1:1).

Атака «Урала» левым флангом завершилась неточной поперечной передачей. Защитник «Рубина» и сборной России Федор Кудряшов правильно оценил обстановку и устремился на перехват. В подкат против него пошел Эрик Бикфалви, но не попал по мячу, которого успел коснуться Кудряшов. Зато в левую ногу оппоненту румын «прилетел» – и заслуженно увидел перед собой вторую желтую карточку. Это удаление.

АССИСТЕНТЫ

1-е место. Решение Алексея Ширяева не фиксировать офсайд на 44-й минуте матча «Ростов» – ЦСКА (1:2).

Лайнсмену пришлось дважды подряд отследить положение Георгия Щенникова: сначала в момент удара по воротам Василия Березуцкого, и почти тут же – при попытке Понтуса Вернблума коснуться мяча (на повторах не видно, дотянулся ли швед). В обоих случаях Щенников находился в правильном положении, поэтому его гол был засчитан верно.

2-е место. Решение Андрея Болотенкова определить положение «вне игры» на 84-й минуте матча «Уфа» – «Зенит» (1:2).

Тот случай, когда высокое место в хит-параде приносит не только собственная зоркость, но и тяжелые погодные условия. На заснеженном поле от лайнсмена не укрылся тот факт, что после подачи штрафного Дмитрием Стоцким его партнер по «Уфе» Иван Пауревич на полшага опередил защитников «Зенита».

3-е место. Решение Александра Кудрявцева не фиксировать офсайд на 7-й минуте матча «Арсенал» – «Ростов» (2:2).

Прекрасную комбинацию у штрафной площади хозяев разыграли Алексей Ионов, Тимофей Калачев и Бьорн Сигурдарссон. Вопросы тут вызвал не заключительный пас, а начальный – подрезка мяча Ионовым в направлении Калачева. Арбитр на линии был внимателен, и правильно оценил расположение белорусского полузащитника по отношению к тульскому замбийцу Стофире Сунзу. Спустя мгновения Ионов забил гол.

4-е место. Решение Егора Болховитина не поднимать флажок на 14-й минуте матча «Арсенал» – «Ростов» (2:2).

Ответный гол Артема Дзюбы тоже мог вызвать вопросы. Однако, как ни прижимался к Дзюбе спешивший в оборону Калачев, в момент паса Эванса Кангва линию офсайда Артем выдержал идеально. После чего легко переиграл соперника «один в один».

5-е место. Решение Алексея Воронцова не фиксировать положение «вне игры» на 75-й минуте матча «Ростов» – ЦСКА (1:2).

Победный гол ЦСКА мог вызвать вопросы только в динамике. Стоп-кадр полностью развеивает сомнения: ближе Понтуса Вернблума к воротам находился не только Евгений Макеев, но и Сергей Паршивлюк. Любопытно: в момент голевого паса Бибраса Натхо ни один игрок «Ростова» не смотрел на шведа, зато потом все четыре защитника и вратарь Илья Абаев начали сигнализировать об офсайде.

…Так в наш хит-парад попали все четыре (!) лайнсмена, работавшие на двух матчах с участием «Ростова». Уникальный случай. Такая вот «офсайдная ловушка» для Валерия Карпина.

ЛИДЕРЫ ОБЩЕГО ЗАЧЕТА

ГЛАВНЫЕ СУДЬИ

 

Эпизоды

Баллы

Алексей ЕСЬКОВ (Москва)

7

19

Сергей ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург)

6

13

Роман ГАЛИМОВ (Улан-Удэ)

5

14

Сергей ИВАНОВ (Ростов-на-Дону)

4

14

Сергей КАРАСЕВ (Москва)

3

5

Виталий МЕШКОВ (Дмитров)

3

10

Владимир МОСКАЛЕВ (Воронеж)

3

11

Михаил ВИЛКОВ (Нижний Новгород)

3

13

Алексей НИКОЛАЕВ (Москва)

2

5

Алексей СУХОЙ (Люберцы)

2

9

Сергей КУЛИКОВ (Саранск)

1

1

Кирилл ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург)

1

2

Владимир СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха)

1

2

Владислав БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург)

1

4

Артем ЧИСТЯКОВ (Азов)

1

4

Игорь ФЕДОТОВ (Москва)

1

4

Алексей МАТЮНИН (Москва)

1

5

АССИСТЕНТЫ

 

Эпизоды

Баллы

Дмитрий МОСЯКИН (Москва)

4

5

Алексей ШИРЯЕВ (Ставрополь)

4

8

Игорь ДЕМЕШКО (Химки)

4

13

Антон АВЕРЬЯНОВ (Москва)

3

5

Алексей ЛУНЕВ (Новосибирск)

3

8

Андрей ГЛОТ (Ярославль)

3

10

Константин ШАЛАМБЕРИДЗЕ (Москва)

3

11

Алексей ВОРОНЦОВ (Ярославль)

3

13

Валерий ДАНЧЕНКО (Уфа)

2

7

Александр КУДРЯВЦЕВ (Санкт-Петербург)

2

7

Илья ЕЛЕФЕРЕНКО (Москва)

2

8

Николай БОГАЧ (Люберцы)

1

2

Андрей БОЛОТЕНКОВ (Москва)

1

2

Алексей ЛЕБЕДЕВ (Санкт-Петербург)

1

2

Дмитрий ЧЕЛЬЦОВ (Москва)

1

2

Арам ПЕТРОСЯН (Бронницы)

1

3

Роман УСАЧЕВ (Ростов-на-Дону)

1

3

Егор БОЛХОВИТИН (Ленинградская область)

1

4

Дмитрий ЖВАКИН (Санкт-Петербург)

1

4

Тихон КАЛУГИН (Москва)

1

4

Вячеслав СЕМЕНОВ (Гатчина)

1

4

Александр БОГДАНОВ (Верея)

1

5

Рашид АБУСУЕВ (Санкт-Петербург)

1

5
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