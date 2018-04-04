В противостояниях больших команд принято искать противоречия и противоположности. «Они сошлись, как лед и пламя…». Но это не про «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Обе эти команды выдают бешеные спектакли и не скрывают своего желания играть в атаку. Пусть и строя игру на абсолютно разных ингредиентах – Гвардиола любит владеть мячом, а Клопп забрасывать его в чужую штрафную прямо от своей. Так что в данном случае справедливее было бы написать: «они сошлись – огонь и пламя».

Менее трех месяцев назад команды выдали фантастическое шоу в очном противостоянии, наколотив в ворота друг друга семь голов (4:3 в пользу «Ливерпуля»). А в сентябрьском матче первого круга «горожане» подарили Симону Миньоле целую связку мячей (5:0). Так что голов в этих противостояниях забивается немало. За 15 последних встреч всего трижды команды порадовали зрителей менее чем тремя голами (средняя результативность – 3,7).

Вспоминаем пять последних матчей, когда команды забивали на двоих пять и более мячей. Очень уж далеко заглядывать не придется.

5 октября 2008. Чемпионат Англии

«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» - 2:3 (2:0)

Голы: Айрлэнд, 21 – 1:0. Гарридо, 42 – 2:0. Торрес, 55 – 2:1. Торрес, 73 – 2:2. Кюйт, 90+2 – 2:3.

Удаление: Сабалета, 67 («МС»).

Единственный матч нашей пятерки из прошлого десятилетия. В этом самом сезоне-2008/09 Андрей Аршавин забабахал свой сумасшедший покер на «Энфилде» (4:4), а «Ливерпуль» под руководством Рафаэля Бенитеса отстал от первого места на четыре очка.

В октябре 2008-го чемпионские перспективы «Ливерпуля» еще не были столь осязаемы, а «Манчестер Сити» только начинал осознавать, как правильно использовать обретенное финансовое могущество. Тогда еще можно было представить, что «горожан» может тренировать Марк Хьюз, а в основе появляться футболисты вроде бразильца Элано или ирландца Стивена Айрленда.

Последний и открыл счет в матче мощным ударом под перекладину ворот Пепе Рейны, а уж после классного удара Хавьера Гарридо со штрафного перспективы мерсисайдцев стали совсем мрачными. Однако во втором тайме гости собрались с духом и совершили камбэк – находившийся в самом соку Фернандо Торрес оформил дубль, а в компенсированное время победный мяч провел голландский нападающий Дирк Кюйт.

13 апреля 2014. Чемпионат Англии

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» - 3:2 (2:0)

Голы: Стерлинг, 6 – 1:0. Шкртел, 26 – 2:0. Давид Сильва, 57 – 2:1. Джонсон, 62 2:2 (в свои ворота). Коутиньо, 78 – 3:2.

Удаление: Хендерсон, 90+3 («Ливерпуль»).

Спустя шесть лет повторилось многое – 2:0 к перерыву, 2:2 по ходу второго тайма и итоговые 3:2 (правда, на сей раз в обратную сторону и без камбэка). А еще «Ливерпуль» вновь финишировал вторым, отстав от клуба из Манчестера. Но если в тот раз это был «МЮ», то теперь – «МС». К 34-му туру АПЛ команды подошли имея по 74 очка – на два больше, чем у преследовавшего их «Челси». Поэтому результат этой встречи мог решить многое.

К перерыву хозяева благодаря голам Рахима Стерлинга (который сегодня выйдет на поле в небесно-голубой футболке) и экс-защитника «Зенита» Мартина Шкртела повели с разницей в два мяча. Во втором тайме игра шла с преимуществом манкунианцев, и им даже удалось сравнять счет, но грубый обрез Венсана Компани позволил другой теперь уже экс-звезде красных Филипе Коутиньо стать героем Ливерпуля.

Какая трагедия постигла мерсисайдцев затем, мы все помним – за три тура до конца капитан и икона фанатов клуба Стивен Джеррард оступился на ровном месте в матче с «Челси» (0:2), а затем красные не смогли удержать победу над «Кристал Пэлас» (3:3), хотя вели к 79-й минуте 3:0. Так Стиви Джи остался без золотых медалей АПЛ в своей не такой уж и богатой на трофеи коллекции.

21 ноября 2015. Чемпионат Англии

«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» - 1:4 (1:3)

Голы: Мангала, 7 – 0:1 (в свои ворота). Коутиньо, 23 – 0:2. Фирмино, 32 – 0:3. Агуэро, 44 – 1:3. Шкртел, 81 – 1:4.

Всего два сезона спустя «Сити» с трудом удержал четвертую лигочемпионскую строчку, а «Ливерпуль» и вовсе не попал в еврокубки, финишировав восьмым. В том сказочном сезоне чемпионом стал «Лестер Сити», но к моменту очной встречи команд в 13-м туре ничто не предвещало такого поворота событий. Более того, манкунианцы на пару с «Арсеналом» лидировали в чемпионате. Где-то здесь машина Мануэля Пеллегрини и сломалась.

Благодаря бешеному настрою подопечных Юргена Клоппа (а по-другому у него в команде и не бывает) они уже в первые полчаса разорвали оборону соперника, заставив наошибаться на три матча вперед. Серхио Агуэро перед свистком на перерыв убедил передумать тех, кто после первого тайма хотел переключить телевизор, но во вторые 45 минут «горожанам» спастись не удалось. Более того, изумительный по исполнению удар удался уже упоминавшемуся Шкртелу.

9 сентября 2017. Чемпионат Англии

«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» - 5:0 (2:0)

Голы: Агуэро, 24 – 1:0. Габриэл Жезус, 45+6 – 2:0. Габриэл Жезус, 53 – 3:0. Зане, 77 – 4:0. Зане, 90+1 – 5:0.

Удаление: С. Мане, 37 («Ливерпуль»).

А в текущем сезоне команды уже дважды выдали результативные шоу. В первом круге манкунианцы на своем поле уничтожили соперника, чему в немалой степени поспособствовало удаление еще в первом тайме Садио Мане за прыжок прямой ногой во вратаря Эдерсона. К тому моменту счет 1:0, а после него «горожане» трудностей уже не знали.

1 января 2018. Чемпионат Англии

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» - 4:3 (1:1)

Голы: Окслейд-Чемберлен, 9 – 1:0. Зане, 40 – 1:1. Фирмино, 59 – 2:1. С. Мане, 61 – 3:1, Салах, 68 – 4:1. Бернарду Силва, 84 – 4:2. Гюндоган, 90+1.

Об этом матче вообще не надо ничего писать. Его надо смотреть. Желательно полностью. Или хотя бы вот этот обзор.