Сегодня армейцы снова сыграют на «Эмирейтс», где в 2006 году будто высадился Старик Хоттабыч — забить тогда Акинфееву было невозможно.

Фразу, вынесенную в заголовок, мне прокричал в трубку приятель (болельщик «Спартака») через пару минут после того, как закончился матч в Лондоне. Позже стало ясно, что он навсегда войдет в историю, как один из самых странных в еврокубках с участием российских команд. Я на нем был, чудеса видел своими глазами, и помню все так, как будто это было вчера.

Фантастическая игра ЦСКА в обороне, Акинфеева в воротах, дьявольское невезение Анри и компании – все это затмило многие события, случившиеся до игры. Но без них исторический экскурс будет не полным. Такого мы себе позволить не можем.

Итак, 17 октября 2006-го ЦСКА обыграл «Арсенал» в Черкизове. 1:0 – отличился Даниэль Карвальо (недавно объявивший о желании провести прощальный матч). В конце матча арбитр Мехуто Гонсалес отменил гол Тьерри Анри, что взбесило лондонцев. Арсен Венгер, придя на пресс-конференцию, заявил, что «виртуально счет матча 1:1». Конечно же, тренер победителей Валерий Газзаев, этого тогда не заметил, не до того было.

Однако 2 недели спустя мой дотошный коллега Игорь Рабинер напомнил эту фразу Газзаеву дважды – по приезду ЦСКА в гостиницу, а потом и на официальной пресс-конференции. И если в первый раз Газзаев довольно усмехался в усы, то риторика вывела его из «зоны комфорта». Прозвучал тот самый знаменитый анекдот.

«Сын спрашивает у отца: «Что такое виртуальность?» «А ты спроси у мамы с братом, отдались бы они за миллион долларов», – отвечает отец. Сын получает два утвердительных ответа. «Вот видишь, – говорит отец, – виртуально у нашей семьи есть два миллиона долларов. А реально – на кухне проститутка, и педераст».

Российские журналисты замерли. Такого на пресс-конференциях Лиги чемпионов они раньше не слыхали. К сожалению, переводчиком «Арсенала» был болгарин, плохо знающий русский, поэтому поняли сказанное только мы, а британским коллегам переводили чуть позже. В основном, они хохотали, но красноречиво закатывали глаза. Моя английская подруга из медиа, занимающегося боксом, уложилась в три слова: «Это за гранью».

За гранью было и то, что происходило на поле «Эмирейтс». Мы смотрели матч из ложи гостей УЕФА, вместе с другом, тогда москвичом, а сегодня прилетевшим в Лондон из далекой заокеанской страны. Где-то начиная с тридцатой минуты «англосаксы» (так сейчас полагается говорить?) начали недовольно шипеть при каждом взгляде на нас. Акинфеев творил чудеса в воротах, а когда он спасти не мог – то мяч летел мимо, то на его пути оказывалась чья-то пятка, то еще что-то мешало. Когда Вагнер умчался один к воротам Леманна, стадион резко замолчал. Мы с Колей поднялись на ноги, но…

Перед матчем «отличился» еще один коллега – Кирилл Дементьев. Он брал интервью у игрока за 20 минут до начала встречи, ЦСКА, с своеобразным пониманием трактуя обязанность игрока предоставить, прислал не заявленного на матч третьего вратаря Вениамина Мандрыкина, «Зачем вы сюда приехали?» – вопрос Кирилла в тупик стража ворот не поставил. «Как за чем? За очками» – выпалил Мандрыкин…

Чем ближе был финальный свисток, тем больше внимания привлекали к себе Дэйвидас Шемберас и Тьерри Анри. Литовец после каждой неудачной атаки «Арсенала» что-то говорил французу, а в самом эндшпиле даже начал ободряюще хлопать того по плечу. Как выяснилось, они были знакомы по какой-то игре сборных. И Шемберас, хорошо знавший английский, стал подкалывать Анри прямо на поле – мол, все равно не забьете, хватит уже пыжиться. А что? В таком деле все средства хороши. Не забили же. Хотя имели едва ли не 30 голевых моментов.

Нет сомнений, что про ту игру тысячу раз напомнили Акинфееву, братьям Березуцким и Игнашевичу, которые до сих пор выступают за ЦСКА. Не уверен, что историю удастся повторить, но, думаю, им есть что рассказать и показать на смартфонах свои нынешним партнерам. Не раз напомнили это и Венгеру, а еще потом могут напомнить и анекдот. Хотя я уверен, Виктор Гончаренко таких анекдотов не то, что не рассказывает, – а и не знает.

Имеет ли нынешний ЦСКА шансы против «Арсенала»? Вполне, почему нет. Сыграл же очень достойно на выезде против «МЮ». Главное, как мне кажется, – психология. «Арсенал» настолько устал от неудач в Европе, что это уже стало «пунктиком». Венгер ведь не выигрывал на континенте ничего – Кубок кубков-1994 брали еще до него. У ЦСКА «еврочашка» несколько свежее. И главное – никакого груза ответственности сейчас. А «Арсенал» живет с ним чуть ли не ежедневно. Тем более – он, в отличие от ЦСКА, в Лигу чемпионов через чемпионат не попадет никак. И многое ставит на Лигу Европы. Букмекеры уверены в легкой победе лондонцев. Но точно так же было и 11 с половиной лет назад…

Где они сейчас, участники матча «Арсенал» – ЦСКА 1 ноября 2006-го?

ЦСКА

Игорь Акинфеев, 32 года – вратарь ЦСКА и сборной России

Сергей Игнашевич, 39 лет – защитник ЦСКА

Алексей Березуцкий, 35 лет – защитник ЦСКА

Василий Березуцкий 35 лет – защитник ЦСКА

Дэйвидас Шемберас, 39 лет – президент литовской А-лиги

Юрий Жирков, 33 года – полузащитник «Зенит» и сборной России

Милош Красич, 33 года – полузащитник «Лехии» (Гданьск, Польша)

Элвер Рахимич, 42 года – тренер юношей ЦСКА (2003 г.р.), тренер сборной Боснии и Герцеговины

Дуду Сеаренсе, 34 года – полузащитник «Ботафого» (Бразилия)

Даниэль Карвальо, 35 лет – завершил карьеру, готовится к прощальному матчу

Вагнер Лав, 33 года – нападающий «Бешикташа» (Стамбул, Турция)

Ивица Олич, 39 лет – тренер сборной Хорватии

Евгений Алдонин, 38 лет – полузащитник ФК «Зоркий» (Красногорск)

Иван Таранов, 31 год – защитник «Крыльев Советов» (Самара)

Валерий Газзаев, 63 года – депутат Государственной думы РФ

«Арсенал»

Йенс Леманн, 48 лет – комментатор телеканала RTL, мотивационный спикер

Коло Туре, 37 лет – тренер-консультант «Селтика» (Глазго, Шотландия)

Вильям Галлас, 40 лет – телевизионный эксперт

Гаэль Клиши, 32 года – защитник «Истанбул Башакшехир» (Стамбул, Турция)

Джастин Хойт, 32 года – защитник «Цинциннати» (США, лига USL)

Александр Глеб, 36 лет – полузащитник БАТЭ (Борисов, Белоруссия)

Сеск Фабрегас, 30 лет – полузащитник «Челси»

Томаш Росицки, 37 лет – закончил карьеру в декабре 2017-го («Спарта», Прага, Чехия)

Жилберто Силва, 41 год – футбольный агент

Робин Ван Перси, 34 года – нападающий «Фейеноорда» (Роттердам, Голландия)

Тьерри Анри, 40 лет – тренер сборной Бельгии, эксперт телеканала Sky

Тео Уолкотт, 29 лет – нападающий «Эвертона» (Ливерпуль, Англия)

Эммануэль Адебайор, 34 года – нападающий «Истанбул Башакшехир» (Стамбул, Турция)

Матье Фламини, 34 года – полузащитник «Хетафе» (Испания)

Арсен Венгер, 68 лет – главный тренер «Арсенала»

Арбитр

Любош Михел, 49 лет – спортивный директор ПАОК (Салоники, Греция)