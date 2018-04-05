«Спартак» уничтожает «Крылья Советов» в Кубке России на чужом поле. Забивают одни иностранцы: Зе Луиш, Квинси Промес, Луис Адриано. Результативные передачи отдают тоже одни иностранцы: Лукас Фернандо и все тот же Зе Луиш.

Ни одного «русского» гола в 2018 году

Более того, в 2018 году россияне в «Спартаке» вообще не забили ни одного мяча в семи матчах! Всего было забито 11 голов – все на счету легионеров. Отличился даже пришедший только зимой Софиан Ханни. Максимум, на что сподобились красно-белые «паспорта» – две результативные передачи Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова в Лиге Европы.

Ставка в атаке команды явно делается на легионеров. В принципе, такой подход имеет право на существование. Мы все помним, как выигрывал Лигу Европы донецкий «Шахтер», в котором украинскими были только линия обороны и вратарь, все остальное – иностранцы. В «Спартаке» в последние годы происходит нечто подобное. Прошедший сезон показал, что это дает результат.

А ведь так, казалось бы, совсем недавно владелец «Спартака» Леонид Федун говорил, что клуб в условиях лимита на легионеров собирается делать ставку на своих воспитанников. Эти слова миллиардер произнес в конце декабря 2014 года, примерно тогда же, когда окрестил Дениса Давыдова «нашим Месси».

Теперь делать ставку на своих воспитанников начинает другой амбициозный клуб, с другим миллиардером в роли владельца – «Краснодар» Сергея Галицкого, который уволил Игоря Шалимова и «поднял» в основную команду тренера «молодежки».

«Паспорта» против «гастарбайтеров»

Нам подобные трансформации показались интересными и мы решили проверить, как дела обстоят в других клубах, какое влияние на игру в них оказывают иностранные и российские игроки. Условно, немного шутливо, мы их окрестили «паспортами» и «гастарбайтерами». Для сравнения мы составили две турнирные таблицы. В первой из них учитываются исключительно голы, забитые российскими футболистами. Во второй – легионерами.

Таблица «паспортов»

# Клуб Голы Очки 1 ЦСКА 16:5 44 2 «Динамо» 17:7 41 3 «Зенит» 19:4 40 4 «Локомотив» 12:4 40 5 «Краснодар» 20:10 38 6 «Уфа» 11:6 34 7 «Рубин» 7:4 33 8 «Тосно» 14:19 29 9 «Ростов» 10:11 28 10 «Анжи» 16:19 28 11 «Арсенал» 13:15 26 12 «Урал» 8:12 25 13 «Спартак» 7:14 25 14 «Амкар» 5:15 20 15 «Ахмат» 7:19 19 16 «СКА-Хабаровск» 4:22 12

Оказалось, что наибольшее влияние на результат легионеры оказывают именно в московском «Спартаке». В таблице «гастарбайтеров» красно-белый клуб уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя, столичный «Локомотив» на 12 (!) очков. Разница между местами, которые «Спартак» занял в таблице легионеров (1) и в таблице «паспортов» (13), оказалась максимальной для нашего чемпионата – 12 мест.

Вторым клубом России по влиянию, оказываемому на результат «гастарбайтерами», оказался грозненский «Терек» – разница в положении в турнирной таблице – 10 позиций в пользу легионеров. Третьим стал тульский «Арсенал», который при учете только иностранных голов вообще финишировал бы с бронзовыми медалями – 8 позиций в пользу иностранной рабочей силы.

Есть и команды, которые располагаются на другом полюсе – они избрали в качестве модели для развития ставку на российских футболистов. Еще в зените своей славы при Станиславе Черчесове московское «Динамо» планировало стать базовым клубом для сборной России. С тех пор многое изменилось, деньги из клуба ушли, но ставка на россиян осталась. «Динамо» – самая русская команда. В таблице «паспортов» бело-голубые идут на второй строчке, сразу за ЦСКА, а в таблице «гастарбайтеров» – на 14-м месте – разница в 12 позиций в пользу россиян.

Таблица «гастарбайтеров»

# Клуб Голы Очки 1 «Спартак» 34:10 54 2 «Локомотив» 21:11 42 3 «Арсенал» 13:11 38 4 ЦСКА 18:13 37 5 «Ахмат» 14:10 35 6 «Урал» 15:13 34 7 «Уфа» 15:19 32 8 «Краснодар» 16:16 30 9 «Амкар» 9:7 29 10 «Зенит» 11:9 27 11 «Рубин» 17:16 25 12 «Ростов» 11:13 25 13 «СКА-Хабаровск» 12:19 21 14 «Динамо» 5:15 20 15 «Анжи» 11:24 19 16 «Тосно» 5:21 17

Второе и третье место в этом «русском» рейтинге делят две команды с берегов Невы, «Зенит» и «Тосно», чьи «паспорта» тоже отлично себя проявляют – 7 позиций в пользу россиян по сравнению с результатом, который в этих командах показывают «гастарбаетеры.

Самым сбалансированным составом обладает «Уфа». Разница между местом, которое клуб занимает в таблице легионеров и таблице «паспортов» – всего в одну позицию – в пользу россиян – 6 строчка у «наших» против 7 у «не наших».