«Спартак» – команда «гастарбайтеров», «Динамо» – клуб «паспортов». Исследование
«Советский спорт» проверил, какое влияние на результат российских клубов оказывают российские футболисты, а какое – иностранные игроки.
«Спартак» уничтожает «Крылья Советов» в Кубке России на чужом поле. Забивают одни иностранцы: Зе Луиш, Квинси Промес, Луис Адриано. Результативные передачи отдают тоже одни иностранцы: Лукас Фернандо и все тот же Зе Луиш.
Ни одного «русского» гола в 2018 году
Более того, в 2018 году россияне в «Спартаке» вообще не забили ни одного мяча в семи матчах! Всего было забито 11 голов – все на счету легионеров. Отличился даже пришедший только зимой Софиан Ханни. Максимум, на что сподобились красно-белые «паспорта» – две результативные передачи Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова в Лиге Европы.
Ставка в атаке команды явно делается на легионеров. В принципе, такой подход имеет право на существование. Мы все помним, как выигрывал Лигу Европы донецкий «Шахтер», в котором украинскими были только линия обороны и вратарь, все остальное – иностранцы. В «Спартаке» в последние годы происходит нечто подобное. Прошедший сезон показал, что это дает результат.
А ведь так, казалось бы, совсем недавно владелец «Спартака» Леонид Федун говорил, что клуб в условиях лимита на легионеров собирается делать ставку на своих воспитанников. Эти слова миллиардер произнес в конце декабря 2014 года, примерно тогда же, когда окрестил Дениса Давыдова «нашим Месси».
Теперь делать ставку на своих воспитанников начинает другой амбициозный клуб, с другим миллиардером в роли владельца – «Краснодар» Сергея Галицкого, который уволил Игоря Шалимова и «поднял» в основную команду тренера «молодежки».
«Паспорта» против «гастарбайтеров»
Нам подобные трансформации показались интересными и мы решили проверить, как дела обстоят в других клубах, какое влияние на игру в них оказывают иностранные и российские игроки. Условно, немного шутливо, мы их окрестили «паспортами» и «гастарбайтерами». Для сравнения мы составили две турнирные таблицы. В первой из них учитываются исключительно голы, забитые российскими футболистами. Во второй – легионерами.
Таблица «паспортов»
|
#
|
Клуб
|
Голы
|
Очки
|
1
|
ЦСКА
|
16:5
|
44
|
2
|
«Динамо»
|
17:7
|
41
|
3
|
«Зенит»
|
19:4
|
40
|
4
|
«Локомотив»
|
12:4
|
40
|
5
|
«Краснодар»
|
20:10
|
38
|
6
|
«Уфа»
|
11:6
|
34
|
7
|
«Рубин»
|
7:4
|
33
|
8
|
«Тосно»
|
14:19
|
29
|
9
|
«Ростов»
|
10:11
|
28
|
10
|
«Анжи»
|
16:19
|
28
|
11
|
«Арсенал»
|
13:15
|
26
|
12
|
«Урал»
|
8:12
|
25
|
13
|
«Спартак»
|
7:14
|
25
|
14
|
«Амкар»
|
5:15
|
20
|
15
|
«Ахмат»
|
7:19
|
19
|
16
|
«СКА-Хабаровск»
|
4:22
|
12
Оказалось, что наибольшее влияние на результат легионеры оказывают именно в московском «Спартаке». В таблице «гастарбайтеров» красно-белый клуб уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя, столичный «Локомотив» на 12 (!) очков. Разница между местами, которые «Спартак» занял в таблице легионеров (1) и в таблице «паспортов» (13), оказалась максимальной для нашего чемпионата – 12 мест.
Вторым клубом России по влиянию, оказываемому на результат «гастарбайтерами», оказался грозненский «Терек» – разница в положении в турнирной таблице – 10 позиций в пользу легионеров. Третьим стал тульский «Арсенал», который при учете только иностранных голов вообще финишировал бы с бронзовыми медалями – 8 позиций в пользу иностранной рабочей силы.
Есть и команды, которые располагаются на другом полюсе – они избрали в качестве модели для развития ставку на российских футболистов. Еще в зените своей славы при Станиславе Черчесове московское «Динамо» планировало стать базовым клубом для сборной России. С тех пор многое изменилось, деньги из клуба ушли, но ставка на россиян осталась. «Динамо» – самая русская команда. В таблице «паспортов» бело-голубые идут на второй строчке, сразу за ЦСКА, а в таблице «гастарбайтеров» – на 14-м месте – разница в 12 позиций в пользу россиян.
Таблица «гастарбайтеров»
|
#
|
Клуб
|
Голы
|
Очки
|
1
|
«Спартак»
|
34:10
|
54
|
2
|
«Локомотив»
|
21:11
|
42
|
3
|
«Арсенал»
|
13:11
|
38
|
4
|
ЦСКА
|
18:13
|
37
|
5
|
«Ахмат»
|
14:10
|
35
|
6
|
«Урал»
|
15:13
|
34
|
7
|
«Уфа»
|
15:19
|
32
|
8
|
«Краснодар»
|
16:16
|
30
|
9
|
«Амкар»
|
9:7
|
29
|
10
|
«Зенит»
|
11:9
|
27
|
11
|
«Рубин»
|
17:16
|
25
|
12
|
«Ростов»
|
11:13
|
25
|
13
|
«СКА-Хабаровск»
|
12:19
|
21
|
14
|
«Динамо»
|
5:15
|
20
|
15
|
«Анжи»
|
11:24
|
19
|
16
|
«Тосно»
|
5:21
|
17
Второе и третье место в этом «русском» рейтинге делят две команды с берегов Невы, «Зенит» и «Тосно», чьи «паспорта» тоже отлично себя проявляют – 7 позиций в пользу россиян по сравнению с результатом, который в этих командах показывают «гастарбаетеры.
Самым сбалансированным составом обладает «Уфа». Разница между местом, которое клуб занимает в таблице легионеров и таблице «паспортов» – всего в одну позицию – в пользу россиян – 6 строчка у «наших» против 7 у «не наших».