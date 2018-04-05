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«Спартак» уничтожает «Крылья Советов» в Кубке России на чужом поле. Забивают одни иностранцы: Зе Луиш, Квинси Промес, Луис Адриано. Результативные передачи отдают тоже одни иностранцы: Лукас Фернандо и все тот же Зе Луиш.

Ни одного «русского» гола в 2018 году

Более того, в 2018 году россияне в «Спартаке» вообще не забили ни одного мяча в семи матчах! Всего было забито 11 голов – все на счету легионеров. Отличился даже пришедший только зимой Софиан Ханни. Максимум, на что сподобились красно-белые «паспорта» – две результативные передачи Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова в Лиге Европы.

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Ставка в атаке команды явно делается на легионеров. В принципе, такой подход имеет право на существование. Мы все помним, как выигрывал Лигу Европы донецкий «Шахтер», в котором украинскими были только линия обороны и вратарь, все остальное – иностранцы. В «Спартаке» в последние годы происходит нечто подобное. Прошедший сезон показал, что это дает результат.

А ведь так, казалось бы, совсем недавно владелец «Спартака» Леонид Федун говорил, что клуб в условиях лимита на легионеров собирается делать ставку на своих воспитанников. Эти слова миллиардер произнес в конце декабря 2014 года, примерно тогда же, когда окрестил Дениса Давыдова «нашим Месси».

Теперь делать ставку на своих воспитанников начинает другой амбициозный клуб, с другим миллиардером в роли владельца – «Краснодар» Сергея Галицкого, который уволил Игоря Шалимова и «поднял» в основную команду тренера «молодежки».

«Паспорта» против «гастарбайтеров»

Нам подобные трансформации показались интересными и мы решили проверить, как дела обстоят в других клубах, какое влияние на игру в них оказывают иностранные и российские игроки. Условно, немного шутливо, мы их окрестили «паспортами» и «гастарбайтерами». Для сравнения мы составили две турнирные таблицы. В первой из них учитываются исключительно голы, забитые российскими футболистами. Во второй – легионерами.

Таблица «паспортов»

#

Клуб

Голы

Очки

1

ЦСКА

16:5

44

2

«Динамо»

17:7

41

3

«Зенит»

19:4

40

4

«Локомотив»

12:4

40

5

«Краснодар»

20:10

38

6

«Уфа»

11:6

34

7

«Рубин»

7:4

33

8

«Тосно»

14:19

29

9

«Ростов»

10:11

28

10

«Анжи»

16:19

28

11

«Арсенал»

13:15

26

12

«Урал»

8:12

25

13

«Спартак»

7:14

25

14

«Амкар»

5:15

20

15

«Ахмат»

7:19

19

16

«СКА-Хабаровск»

4:22

12

Оказалось, что наибольшее влияние на результат легионеры оказывают именно в московском «Спартаке». В таблице «гастарбайтеров» красно-белый клуб уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя, столичный «Локомотив» на 12 (!) очков. Разница между местами, которые «Спартак» занял в таблице легионеров (1) и в таблице «паспортов» (13), оказалась максимальной для нашего чемпионата – 12 мест.

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Вторым клубом России по влиянию, оказываемому на результат «гастарбайтерами», оказался грозненский «Терек» – разница в положении в турнирной таблице – 10 позиций в пользу легионеров. Третьим стал тульский «Арсенал», который при учете только иностранных голов вообще финишировал бы с бронзовыми медалями – 8 позиций в пользу иностранной рабочей силы.

Есть и команды, которые располагаются на другом полюсе – они избрали в качестве модели для развития ставку на российских футболистов. Еще в зените своей славы при Станиславе Черчесове московское «Динамо» планировало стать базовым клубом для сборной России. С тех пор многое изменилось, деньги из клуба ушли, но ставка на россиян осталась. «Динамо» – самая русская команда. В таблице «паспортов» бело-голубые идут на второй строчке, сразу за ЦСКА, а в таблице «гастарбайтеров» – на 14-м месте – разница в 12 позиций в пользу россиян.

Таблица «гастарбайтеров»

#

Клуб

Голы

Очки

1

«Спартак»

34:10

54

2

«Локомотив»

21:11

42

3

«Арсенал»

13:11

38

4

ЦСКА

18:13

37

5

«Ахмат»

14:10

35

6

«Урал»

15:13

34

7

«Уфа»

15:19

32

8

«Краснодар»

16:16

30

9

«Амкар»

9:7

29

10

«Зенит»

11:9

27

11

«Рубин»

17:16

25

12

«Ростов»

11:13

25

13

«СКА-Хабаровск»

12:19

21

14

«Динамо»

5:15

20

15

«Анжи»

11:24

19

16

«Тосно»

5:21

17

Второе и третье место в этом «русском» рейтинге делят две команды с берегов Невы, «Зенит» и «Тосно», чьи «паспорта» тоже отлично себя проявляют – 7 позиций в пользу россиян по сравнению с результатом, который в этих командах показывают «гастарбаетеры.

Самым сбалансированным составом обладает «Уфа». Разница между местом, которое клуб занимает в таблице легионеров и таблице «паспортов» – всего в одну позицию – в пользу россиян – 6 строчка у «наших» против 7 у «не наших».

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