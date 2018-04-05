Дебют немецкого клуба в еврокубках можно смело назвать удачным. Выход в четвертьфинал Лиги Европы на данном этапе – большой успех. К тому же путь команды Ральфа Хазенхюттля не был усыпан розами. В группе Лиги чемпионов пришлось пободаться с «Бешикташем», «Порту» и «Монако», а в 1/16 и 1/8 ЛЕ – с «Наполи» и «Зенитом». В матчах со всеми соперниками «Лейпциг» имел проблемы и во всех – играл в атаку. А решающим фактором всегда оказывалась оборона. Удастся сыграть надежно на столь серьезной стадии – будет успех, не удастся – в любом случае это опыт.

«Марсель» – фаворит пары. С трудом преодолев групповую стадию, провансальцы разыгрались к плей-офф. «Брага» и «Атлетик» пропустили по 3 мяча на «Велодроме» и распрощались с еврокубками. «Лейпцигу» повезло больше. Первый матч он проведет на своем поле. Значит, есть шанс сделать хорошую разницу перед выездом на юг Франции.

Арсену Венгеру нужна Лига Европы. С ее помощью он может вернуть «канониров» в другую лигу, для чемпионов. Поэтому пощады ждать не стоит. «Арсенал» будет мотивирован, зол и настроен на то, чтобы решить свою задачу до игры в Москве.

Задачи армейцев на «Эмирейтс» формулируются предельно просто – нужно показать достойный футбол и продать Головина. Если Александр сыграет также вдохновенно, как и в Лионе, его трансферная стоимость увеличится в несколько раз. Но что-то подсказывает, что героем встречи в составе ЦСКА, скорее, станет Акинфеев. От него будет многое зависеть.

Главный претендент на победу в турнире, «Атлетико», больше привык играть во вторник или в среду, но вылет из Лиги чемпионов на групповом этапе слегка подкорректировал планы штаба Диего Симеоне. Встреча со «Спортингом» может получиться любопытной. Но при одном условии – если лиссабонцы забьют на «Ванда Метрополитано». «Локомотиву» и «Копенгагену» этого сделать не удавалось.

До этой стадии «Спортингу» везло со жребием. «Астана» и «Виктория» не те соперники, в матчах с которыми можно понять свой истинный уровень. А вот «Атлетико» – самый строгий экзаменатор из всех. Перед встречей с ним нужно наизусть выучить свой план и постараться без ошибок его реализовать. Иначе – провал.

Римский клуб сам создает себе проблемы, чтобы решать их в последний момент. «Стяуа» и киевское «Динамо», казалось, имели неплохие шансы после первых матчей, но в ответных – «Лацио» без колебаний брал свое. Поэтому спрогнозировать сценарий данного противостояния сложно. Зато куда проще назвать фаворита.

Австрийцы счастливы оказаться в восьмерке сильнейших. Но хватит ли им мастерства и опыта, чтобы замахнуться на большее? Залогом успеха «Зальцбурга» в предыдущих стадиях была результативная игра на выезде. Так что матч на стадио «Олимпико» во многом будет определяющим.