Если к футболу применять примитивную логику, то получится, что собрав самых сильных футболистов планеты в одной команде, но не дав им потренироваться, можно одержать победу над любым соперником. Но футбол тем и прекрасен, что законы логики в нем действуют не всегда. Никакая сборная мира с листа не обыграет сильный европейский клуб, в котором футболисты годами нарабатывали связи, оттачивали комбинации и притирались друг к другу.

Сыгранность в футболе имеет важнейшее значение. Зачастую именно из-за этого показателя тренеру-новобранцу дают первый сезон на откуп и начинают с него требовать лишь со второго сезона, когда его команда уже должна быть готова по всем параметрам.

Феномен ЦСКА

Болельщики часто задаются вопросом, как ЦСКА с самой короткой скамейкой запасных и самым большим числом собственных молодых воспитанников в составе умудряется не просто оставаться на плаву, а год за годом побеждает в чемпионате и занимает место в зоне Лиги чемпионов?

Ответ прост – в какой-то момент класс футболистов стал отходить на второй план, а на первый начала выходить та самая сыгранность, когда Алексей Березуцкий спинным мозгом чувствует что за его спиной есть Сергей Игнашевич, которому можно отдать передачу, а Алан Дзагоев не глядя знает, куда побежит Александр Головин…

Все это появляется не на пустом месте. Существуют даже исследования, в которых изучается именно этот параметр – сыгранность. Согласно данным Европейского центра спортивных исследований, расположенного в Швейцарии, среднее время, которое футболисты ЦСКА провели друг с другом в одной команде составляет 7,02 года – это самый высокий показатель в Европе!

Для сравнения на втором месте по этому показателю идет еще один успешный в своей стране клуб – каталонская «Барселона». Но даже сине-гранатовые сильно уступают ЦСКА – 5,39 в среднем вместе играют футболисты «Барсы». Третьим идет мадридский «Реал» – 5,28 лет – вот испанцы и выигрывают европейские трофеи пачками, пока англичане не доходят даже до финала, несмотря на все свои затраты.

Интересно, что на четвертой строчке располагается еще одна успешная команда с постсоветского пространства – донецкий «Шахтер» – 4,84 года.

Вот полностью десятка самых сыгранных клубов Европы:

Клуб Страна Ср. кол-во лет 1 ЦСКА Россия 7,02 2 «Барселона» Испания 5,39 3 «Реал» Испания 5,28 4 «Шахтер» Украина 4,84 5 «Атлетик» Б Испания 4,11 6 «Бавария» Германия 3,98 7 «Атлетико» М Испания 3,95 8 «Наполи» Италия 3,91 9 «Маттерсбург» Австрия 3,90 10 «Сент Джонстон» Шотландия 3,88

Футболисты «Анжи» вообще знают, как звать друг друга?

Теперь предлагаем проанализировать ситуацию с сыгранностью, которая сложилась в клубах российской премьер-лиги.

Естественно, лидером и у нас в стране является и европейский лидер – московский ЦСКА – 7,02 года игры вместе в среднем на команду. Отрыв от второго места просто огромен. Там идет «Краснодар» – 2,89 года игры вместе. Удивляет еще и тот факт, что краснодарский клуб является самым молодым в стране, но в основу его работы уже закладывается стабильность состава. Третьим идет грозненский «Ахмат» с показателем 2,86 года. Четвертый, кстати, – московский «Локомотив», лидирующий в чемпионате страны.

На противоположном полюсе таблицы расположились три клуба, футболисты которых вместе не провели и года. Третий с конца – тульский «Арсенал», созданный практически с листа Миодрагом Божовичем – 0,91 года. Предпоследним идет «Тосно», после выхода в премьер-лигу перетасовавшее состав – 0,79 года. Меньше всего друг друга знают игроки махачкалинского «Анжи», состав которого полностью меняется едва ли не раз в полгода – 0,56 года.

Показательны еще две цифры – достаточно высокая у московского «Спартака» – 2,31 года игры вместе в среднем на команду, и низкая – у «Зенита» – 1,63 года совместной игры в сине-бело-голубом клубе. Отчасти они объясняют прошлогоднее чемпионство красно-белых и провал «Зенита» в этом сезоне.