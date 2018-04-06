В «Зените» – проходной двор, в ЦСКА – застой? Изучаем сыгранность клубов РФПЛ
«Советский спорт» выяснил, какие клубы премьер-лиги обладают самым сыгранным составом, а какие больше похожи на перевалочный пункт.
Если к футболу применять примитивную логику, то получится, что собрав самых сильных футболистов планеты в одной команде, но не дав им потренироваться, можно одержать победу над любым соперником. Но футбол тем и прекрасен, что законы логики в нем действуют не всегда. Никакая сборная мира с листа не обыграет сильный европейский клуб, в котором футболисты годами нарабатывали связи, оттачивали комбинации и притирались друг к другу.
Сыгранность в футболе имеет важнейшее значение. Зачастую именно из-за этого показателя тренеру-новобранцу дают первый сезон на откуп и начинают с него требовать лишь со второго сезона, когда его команда уже должна быть готова по всем параметрам.
Феномен ЦСКА
Болельщики часто задаются вопросом, как ЦСКА с самой короткой скамейкой запасных и самым большим числом собственных молодых воспитанников в составе умудряется не просто оставаться на плаву, а год за годом побеждает в чемпионате и занимает место в зоне Лиги чемпионов?
Ответ прост – в какой-то момент класс футболистов стал отходить на второй план, а на первый начала выходить та самая сыгранность, когда Алексей Березуцкий спинным мозгом чувствует что за его спиной есть Сергей Игнашевич, которому можно отдать передачу, а Алан Дзагоев не глядя знает, куда побежит Александр Головин…
Все это появляется не на пустом месте. Существуют даже исследования, в которых изучается именно этот параметр – сыгранность. Согласно данным Европейского центра спортивных исследований, расположенного в Швейцарии, среднее время, которое футболисты ЦСКА провели друг с другом в одной команде составляет 7,02 года – это самый высокий показатель в Европе!
Для сравнения на втором месте по этому показателю идет еще один успешный в своей стране клуб – каталонская «Барселона». Но даже сине-гранатовые сильно уступают ЦСКА – 5,39 в среднем вместе играют футболисты «Барсы». Третьим идет мадридский «Реал» – 5,28 лет – вот испанцы и выигрывают европейские трофеи пачками, пока англичане не доходят даже до финала, несмотря на все свои затраты.
Интересно, что на четвертой строчке располагается еще одна успешная команда с постсоветского пространства – донецкий «Шахтер» – 4,84 года.
Вот полностью десятка самых сыгранных клубов Европы:
|
|
Клуб
|
Страна
|
Ср. кол-во лет
|
1
|
ЦСКА
|
Россия
|
7,02
|
2
|
«Барселона»
|
Испания
|
5,39
|
3
|
«Реал»
|
Испания
|
5,28
|
4
|
«Шахтер»
|
Украина
|
4,84
|
5
|
«Атлетик» Б
|
Испания
|
4,11
|
6
|
«Бавария»
|
Германия
|
3,98
|
7
|
«Атлетико» М
|
Испания
|
3,95
|
8
|
«Наполи»
|
Италия
|
3,91
|
9
|
«Маттерсбург»
|
Австрия
|
3,90
|
10
|
«Сент Джонстон»
|
Шотландия
|
3,88
Футболисты «Анжи» вообще знают, как звать друг друга?
Теперь предлагаем проанализировать ситуацию с сыгранностью, которая сложилась в клубах российской премьер-лиги.
Естественно, лидером и у нас в стране является и европейский лидер – московский ЦСКА – 7,02 года игры вместе в среднем на команду. Отрыв от второго места просто огромен. Там идет «Краснодар» – 2,89 года игры вместе. Удивляет еще и тот факт, что краснодарский клуб является самым молодым в стране, но в основу его работы уже закладывается стабильность состава. Третьим идет грозненский «Ахмат» с показателем 2,86 года. Четвертый, кстати, – московский «Локомотив», лидирующий в чемпионате страны.
На противоположном полюсе таблицы расположились три клуба, футболисты которых вместе не провели и года. Третий с конца – тульский «Арсенал», созданный практически с листа Миодрагом Божовичем – 0,91 года. Предпоследним идет «Тосно», после выхода в премьер-лигу перетасовавшее состав – 0,79 года. Меньше всего друг друга знают игроки махачкалинского «Анжи», состав которого полностью меняется едва ли не раз в полгода – 0,56 года.
Показательны еще две цифры – достаточно высокая у московского «Спартака» – 2,31 года игры вместе в среднем на команду, и низкая – у «Зенита» – 1,63 года совместной игры в сине-бело-голубом клубе. Отчасти они объясняют прошлогоднее чемпионство красно-белых и провал «Зенита» в этом сезоне.
|
|
Клуб
|
Ср. кол-во лет
|
1
|
ЦСКА
|
7,02
|
2
|
«Краснодар»
|
2,89
|
3
|
«Ахмат»
|
2,86
|
4
|
«Локомотив»
|
2,84
|
5
|
«Динамо»
|
2,38
|
6
|
«Спартак»
|
2,31
|
7
|
«Уфа»
|
2,10
|
8
|
«Рубин»
|
2,03
|
9
|
«Амкар»
|
1.73
|
10
|
«Зенит»
|
1,63
|
11
|
«Ростов»
|
1,55
|
12
|
«СКА-Хабаровск»
|
1,42
|
13
|
«Урал»
|
1,34
|
14
|
«Арсенал»
|
0,91
|
15
|
«Тосно»
|
0,79
|
16
|
«Анжи»
|
0,56