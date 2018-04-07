Сколько стоит лого на футболке? На эти и многие вопросы отвечает в рамках форума в Сочи коммерческий директор футбольного «Спартака».

Мы уже начали делиться некоторыми яркими кейсами прошедшего недавно форума Sport Connect, информационным партнером которого второй год подряд является «Советский спорт».

Какую аудиторию получают спонсоры «Спартака». На этот вопрос отвечал коммерческий директор футбольного «Спартака» Александр Атаманенко:

- Наш слоган «Дано не каждому» применим и к работе с партнерами. Наш основной рекламный инвентарь находится в состоянии «sold out», у нас даже есть список ожидания на определенные партнерские категории. То есть не каждому дано стать партнером «Спартака».

Мы ищем новые возможности для партнеров – новый инвентарь, платформы и ивенты.

Проектируем дополнительные VIP-сложи (это плюс 176 мест).

Потенциальным партнерам мы рассказываем о миллионах болельщиках. Портрет аудитории рождается не из головы – мы уверены в информации о собственной аудитории, потому что ссылаемся на исследования, которые проводятся в апреле, когда на цифры еще не влияют результаты сезона. Примерно 70 миллионов человек знают, что такое «Спартак», из них в категорию лайкеров входят 28%. Болельщиков у «Спартака» 18 миллионов.

Всю аудиторию мы раскладываем в виде пирамиды.

Логотипы на нашей форме размещены в 13 местах. Мы стараемся соблюдать баланс между коммерцией и непревращением футболки в лоскутное одеяло. Самое дорогое – это, конечно, верхняя часть лицевой стороны футболки. Следом – верхняя часть задней стороны.

– Допустим, я открываю пиццерию. Сколько я должен заплатить вам за рекламу на форме?

– После нынешнего сезона у нас истекают несколько контрактов. Мы говорим с партнерами о продолжении сотрудничества, но если вдруг не договоримся, то можно будет обсуждать все на следующий сезон.

– Допустим, у меня есть миллион долларов – я попаду на футболку? Куда-нибудь, хоть на нижнюю часть.

– В первую очередь мы всегда хотим узнать, какие цели стоят у нашего партнера в ближайшей перспективе, потому что мы рассчитываем на партнерство на протяжении 3-5 лет. Например, у Herbalife была задача исправить восприятие бренда, «Трехгорное» выводило новый продукт на рынок. Если говорить о бюджете в миллион долларов, то можно составить пакет, в котором будет в том числе размещение на форме.