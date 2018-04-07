Благодаря дублю Игоря Горбатенко, «Арсенал» на родном стадионе переиграл «Уфу» 2:1, обошел уфимцев и поднялся на шестое место в турнирной таблице. Для наставника «Арсенала» Миодрага Божовича это – первая победа над командой из столицы Башкортостана.

Как же это здорово, что прямо сейчас в чемпионате России почти нет проходных матчей. Даже за шестое место, которое при определенном раскладе дает путевку в Лигу Европы, идет настоящая битва. И не только между «Арсеналом» и «Уфой». Сверху-то к этой парочке вряд ли кто опустится, а вот подняться наверняка мечтают и «Рубин», и «Урал», и даже «Амкар».

Наставник туляков Миодраг Божович прямо заявил: «Хотим занять шестое место». В эту стратегию очень плохо вписался предыдущий матч «Арсенала» с «Динамо» в Химках. Ту встречу гости единогласно назвали худшей в сезоне и пообещали через неделю сыграть лучше.

Сергей Семак, ответил на вопрос более обтекаемо: «Важность встречи видна только на бумаге. Мы стараемся в каждом матче выкладываться на 100 процентов».

Тульским болельщикам субботним вечером предстоял нелегкий выбор: остаться дома и смотреть по доступному каналу манчестерское дерби, в котором мог определиться чемпион Англии, или в прохладную погоду отправиться на стадион поддерживать своих любимцев. 10 200 туляков и гостей города остановились на втором варианте.

С поддержкой домашних трибун «Арсенал» сразу пошел вперед и Игорь Горбатенко открыл счет уже на второй минуте. И зачем вратарь «Уфы» Александр Беленов по-хоккейному уселся на колени? Вот и получил чуть выше прически – 1:0!

Добить обескураженного соперника сразу не удалось, а на 16-й минуте «Уфа» отыгралась. Это Дмитрий Стоцкий со второго добивания отправил мяч в сетку – 1:1. В последний раз «Арсенал» забивал «Уфе» почти три года назад - 12 апреля 2015 года. Следующие три встречи завершились в пользу уфимцев: 2:0, 1:0 и 1:0.

На 57-й минуте Кангва убегал в контратаку, но его сбил Салатич. Ударом в бедро! Прямой подошвой! Но Левников ограничился лишь желтой карточкой.

А потом вновь забил Горбатенко, у которого получился чудо-выстрел с 20 метров. Беленов проводил мяч взглядом. Победитель первенства Европы-2006 (U-17) вновь напомнил о себе футбольной публике.

Горбатенко стал главной звездой в составах обеих команд. В тени Горбатенко оказался даже форвард туляков Артем Дзюба, арендованный у «Зенита». На этот раз он был совсем незаметен. Может быть, морально и физически готовится к матчу против «Зенита», который пройдет в Туле 22 апреля? Но для того, чтобы сыграть против своего работодателя, кто-то должен заплатить. Называется сумма: около 120 тысяч евро.

До сегодняшнего дня Миодраг Божович в качестве главного тренера ни разу не побеждал «Уфу»: в сезоне 14/15 его «Локомотив» дома сыграл 0:0, а на выезде уступил 0:1, а в этом сезоне тульский «Арсенал» вновь потерпел поражение 0:1. В 20.50 7 апреля 2018 года эта серия прервалась. «Арсенал» переиграл «Уфу» 2:1 и обошел соперника в турнирной таблице.

СТАТИСТИКА

Арсенал (Тула) – Уфа (Уфа) - 2:1 (1:1).

Арсенал: Левашов, Комбаров (Шевченко, 90), Хагуш, Беляев, Сунзу, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачев (Расич, 90+2), Дзюба, Кангва (Александров, 75).

Уфа: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич (Сейдахмет, 81), Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков (Игбун, 68), Салатич (Карп, 90), Сысуев.

Голы: Горбатенко, 2 – 1:0. Стоцкий, 16 – 1:1. Горбатенко, 72 – 2:1.

Предупреждения: Сысуев, 5; Беляев, 40; Салатич, 56; Йокич, 64.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

7 апреля. Тула. Стадион «Арсенал». 10 200 зрителей.