В перерыве болельщики «Сити» уже открывали шампанское, но Санчес и Погба знатно испортили им настроение. «МЮ» отыгрался с 0:2 и победил.

Компромисс Гвардиолы

После крупного разгрома от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» оказался на грани вылета, а Хосеп Гвардиола – перед дилеммой. Понятно, что преимущество «горожан» в АПЛ слишком велико, чтобы кто-то всерьез питал надежды их догнать, поэтому ставку логично сделать на ответном матче с «Ливерпулем». С другой стороны, велик и соблазн оформить чемпионский титул в домашней встрече с принципиальнейшим соперником и соседом «Манчестер Юнайтед».

Гвардиола принял половинчатое решение – оставил в запасе Кайла Уокера, Кевина Де Брюйне, Серхио Агуэро и Габриэла Жезуса, но и титуларов с первых минут в составе «Сити» появилось немало: Лерой Зане, Рахим Стерлинг, Давид Сильва, Фернандиньо, Венсан Компани и Эдерсон.

How we line-up in the 176th Manchester Derby! 🙌



City XI | Ederson, Danilo, Kompany (C), Otamendi, Delph, Fernandinho, Gundogan, Bernardo, Silva, Sane, Sterling



Subs | Bravo, Walker, Agüero, Laporte, De Bruyne, Jesus, Yaya Touré



Presented by @HaysWorldwide #cityvutd #mancity pic.twitter.com/8QoJ2CMkWh — Manchester City (@ManCity) 7 апреля 2018 г.

У Жозе Моуринью нет таких ресурсов, как у оппонента. Ни кадровых, ни очковых. К тому же из еврокубков «Юнайтед» уже вылетел, так что главная задача на оставшуюся часть сезона – отбить вторую строчку в турнирной таблице от нападок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Поэтому на поле появились все сильнейшие. Разве что выбор между Джесси Лингардом и Антони Марсьялем не был очевиден. А вот появление Алексиса Санчеса никого не должно удивлять – его адаптация на «Олд Траффорд» шла со скрипом, но в предыдущем туре со «Суонси» (2:0) он стал главным героем встречи – гол плюс результативная передача.

Рывок Компани и тычок Гюндогана

Для футбола Гвардиолы, построенного на контроле мяча и многочисленных многоходовых комбинациях, требуется не только высочайший уровень исполнителей, но и абсолютное взаимопонимание, которого можно добиться только через совместную игру. Поэтому «смешанному» составу «горожан» оказалось довольно сложно демонстрировать привычное для «МС» тотальное владение мячом. «Юнайтед» высоко встречал соперника и не давал ему развернуться.

Тем трагичнее для «красных дьяволов» гол, пропущенный в середине первого тайма после стандарта. Венсан Компани после подачи углового продавил на линии вратарской Криса Смоллинга, которому не помогли даже активные попытки схватить соперника за майку, и головой вколотил мяч в сетку.

Не успели гости опомниться от такой несправедливости, как получили второй гол. Давид де Хеа неудачно вынес мяч в поле, и Илкай Гюндоган в быстрой контратаке сыграл в стенку с партнером, красиво развернулся в чужой штрафной вокруг своей оси и пробил с носка в дальний угол – 2:0 к 30-й минуте. «Вот бы так с «Ливерпулем», - наверняка подумал в этот момент Гвардиола.

«Дьяволы» после произошедшего впали в состояние грогги, пропустили еще несколько опасных атак и вызвали на лице присутствовавшего на трибунах сэра Алекса Фергюсона выражение глубокой печали. Вряд ли в тот момент шотландский специалист ожидал, что во втором тайме красные сумеют перевернуть игру.

Хозяева упустили еще несколько убойных моментов. Особенно запонилась щедрость Рахима Стерлинга, она и уберегла «Юнайтед» от разгрома уже к свистку на перерыв. Статистика первых 45 минут. 9-0 по ударам, 5-0 в створ и 66%-34% по владению мячом.

Две минуты Погба и три подачи Санчеса

А после перерыва «горожане» словно специально вернули интригу. Не использовав еще пару возможностей нокаутировать соперника, они позволили забить Полю Погба. Дважды. В течение полутора минут. Особенно хороша была скидка Андера Эрреры грудью на француза, когда он отыгрывал первый мяч.

На поле мгновенно изменилась не только ситуация, но и общее настроение. Поначалу благодушное у хозяев и апатичное у гостей. «Дьяволы» поверили в себя и стали регулярно беспокоить Эдерсона. В результате «горожане» дрогнули и позволили Крису Смоллингу после подачи Санчеса со штрафного расстрелять бразильского вратаря. Фантастический камбэк, которого не ждал абсолютно никто!

Отдельно надо отметить особую роль Санчеса, сделавшего точную подачу в каждом из трех голевых эпизодов и записавшего на свой счет две результативных передачи.

Гвардиола в течение четырех минут выпустил на поле Де Брейне, Жезуса и Агуэро, и «Юнайтед» отошел к своим воротам, ни метра не уступая сопернику без боя. Футболисты завелись, и в концовке едва не началась сеча, но Аткинсон быстро вернул команды в рамки футбола ценой трех предупреждений Фернандиньо, Агуэро и Погба.

В последние минуты встречи хозяева навалились на штрафную де Хеа и были очень близки к тому, чтобы сравнять счет, но штанга и феноменальная реакция вратаря не позволили им отыграться. Эта победа стала для Моуринью всего лишь пятой в 21 очном противостоянии с Гвардиолой (семь ничьих и девять поражений). Таким образом, Особенный отложил чемпионский триумф каталонца как минимум до следующего тура, обыграв его в принципиальнейшем дерби.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – 2:3 (2:0)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Отаменди, Компани, Делф, Фернандиньо, Гюндоган (Агуэро, 76), Давид Сильва (Де Брейне, 72), Зане, Стерлинг, Бернарду Силва (Габриэл Жезус).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Бейи, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера (Линделеф, 90+4), Погба, Лингард (МакТоминай, 85), А. Санчес (Рашфорд, 82), Лукаку.

Голы: Компани, 25 – 1:0. Гюндоган, 30 – 2:0. Погба, 53 – 2:1. Погба, 55 – 2:2. Смоллинг, 69 – 2:3.

Предупреждения: Эррера, 37. Лукаку, 45. Стерлинг, 63. Фернандиньо, 79. Агуэро, 79. Погба, 81. Данило, 90+1. Компани, 90+2. Жезус, 90+3.

Судья: Мартин Аткинсон.