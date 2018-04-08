Тосненцы наконец вернулись на большую арену «Петровского», и в этот раз проведению матча ничего не угрожало. В Петербурге стало по-весеннему тепло, а значит, больше нет повода беречь поле от снегопадов и переносить матчи в условный Саранск. Гендиректор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко еще в марте был уверен, что игра с «Уралом» пройдет на «Петровском», а перед самим матчем сказал точно: до конца сезона команда будет принимать соперников в Петербурге.

Только этой весной «Тосно» будет очень проблематично заполнять стадион. Все топ-соперники приезжали к дебютанту РФПЛ летом и осенью, а после середняка «Урала» на «Петровский» приедут конкуренты по борьбе за выживание: «Амкар» и «Динамо». Вряд ли посещаемость этих игр будет выше средних показателей, а это около четырех тысяч зрителей.

На матче с уральцами против «Тосно» сыграла еще и дружба фанатов «Зенита» с екатеринбургскими друзьями. Уральские болельщики приезжали на матч сине-бело-голубых против «Краснодара» и поддерживали их на фанатском вираже. Зенитовские фанаты тоже не проигнорировали матч «Урала» и пришли на гостевой сектор «Петровского», благодаря чему поддержка екатеринбуржцев выглядела мощнее. Все как говорилось на большом баннере: в гостях как дома. Можно было ожидать, что зенитовские поклонники напомнят об «одном городе и одной команде», но они решили этого не делать. Напротив, даже поддержали пасхальный заряд, который начал тосненский сектор.

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В нынешнем «Тосно» игра завязана на Павле Погребняке, и болельщики больше приходят смотреть именно на него. Глядя на действия, которые форвард демонстрирует этой весной, в Петербурге могут и радоваться, и грустить одновременно. Первое, конечно же, относится к поклонникам «Тосно» и всем остальным неравнодушным к карьере игрока. Второе – это про болельщиков «Зенита». Особенно после разочарования Роберто Манчини в своих нападающих.

Пока итальянец пытается поднять на новый уровень Антона Заболотного и Себастьяна Дриусси, Погребняк забивает больше, чем вся атакующая линия «Зенита». После победного гола «Лучу-Энергии» в Кубке России Павел молчал весь март, а теперь его результативная серия составляет два матча. Форвард забил «Спартаку» с пенальти – первого для «Тосно» в чемпионате – а потом замучил «Урал». Защитники из команды Александра Тарханова проигрывали Погребняку много единоборств в воздухе и дали ему забить уже в дебюте первого тайма. Форвард опередил соперника и в касание замкнул передачу Вагиза Галиулина.

Погребняк старался помогать «Тосно» и на своей половине поля. Открыв счет, тосненцы постепенно понижали активность и дошли до обороны всей командой. «Урал» больше половины первого тайма не мог даже войти в штрафную. Но такой подход долго работать не мог. Несколько подходов, и от лидерства «Тосно» ничего не осталось. Досадно, что глупую ошибку допустил Евгений Чернов. Осенью его отправляли в сборную, а сейчас он зачем-то не стал играть по мячу и дал Николаю Димитрову выкатить передачу на гол Владимиру Ильину. Только и оставалось защитнику, как прятать лицо руками.

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Второй тайм получился почти под полную копирку первому. Резиуан Мирзов любит тянуть игру на себя, и это помогло заработать пенальти. Теперь Парфенов может говорить, что Погребняк у него – штатный пенальтист. Нападающий уверенно взял мяч и переиграл Ярослава Годзюра. Дубля в исполнении Павла не было в чемпионате России почти десять лет. Это еще он не сделал хет-трик в добавленное время, но удар пришелся в перекладину.

К сожалению для «Тосно», снова подвел Чернов. «Урал» не придумал больших сложностей Давиду Юрченко и его обороне, но неудачный вынос Евгения в конце второго тайма зародил голевую атаку, которую завершил точным ударом Отман Эль-Кабир. Для «Урала» эта ничья ничего не изменила – позиции в середине таблицы пока прочны. А «Тосно» пока не удается сопоставить возрождение Погребняка с собственным подъемом из зоны вылета в ФНЛ.

«Тосно» (Ленинградская область) – «Урал» (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

Голы: Погребняк, 6 (1:0). Ильин, 40 (1:1). Погребняк, 59 – пенальти (2:1). Эль Кабир, 87 (2:2)

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов (Рикардиньо, 62), Жигулев (Мелкадзе, 82), Карницкий, Полетанович, Погребняк

«Урал»: Годзюр, Чернов (Портнягин, 81), Меркулов, Балажиц, Димитров, Евсеев (Егорычев, 62), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин

Предупреждения: Погребняк, 36; Жигулев, 73 – Бумаль, 36; Балажиц, 68; Егорычев, 72

8 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский»