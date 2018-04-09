Лидирующий «Локомотив» через пост в социальной сети пытается уколоть Дмитрий Селюк. Где еще эпатировал агент Яя Туре и Абдуллы Джафара?

Повод для обсуждения состояния «Локомотива» Дмитрий Селюк находил себе и в более сложные для клуба времена. В феврале 2017 железнодорожники готовились на сборах, уйдя на зимний перерыв в чемпионате десятыми. По ходу открытого трансферного окна клуб пополнил перуанский нападающий Джефферсон Фарфан, который и дал повод Селюку высказаться в адрес «Локо».

«Шаги, предпринимаемые новым руководством «Локомотива» – это несусветная глупость, – говорил тогда Селюк. – Спортивным директором клуба назначается дядя, видевший футбол в детском садике. Он тут же приводит в команду 32-летнего Фарфана, последний матч которого в ОАЭ датирован октябрем прошлого года. Лучше бы он привел кого-то из детишек, которыми занимался, это могло принести «Локомотиву» пользу хотя бы в перспективе. У меня вопрос к президенту «Локомотива», спортивному директору и всем работникам, отвечающим за клуб: это все делается специально, чтобы отправить «Локомотив» в ФНЛ?».

Приобретение Фарфана – действительно дело рук спортивного директора Эрика Штоффельсхауса, которого привел в «Локомотив» президент клуба Илья Геркус. Весной 2017-го железнодорожники, которым Селюк пророчил вылет в ФНЛ, выиграют Кубок России, тем самым завоевав право выступить в Лиге Европы. Осенью 2017-го «Локомотив» выбьется в лидеры чемпионата страны, а Фарфан станет одним из лучших форвардов РФПЛ. Попутно Фарфан своими голами вытащит Перу на чемпионат мира, где его родная страна не выступала уже 36 лет.

В августе, когда чемпионат только-только стартовал, надолго выбыл из строя травмировавшийся нападающий Ари. «Локомотив» в первых турах одерживал победу за победой, но Селюк продолжал предрекать железнодорожникам большие трудности: «В клубе большие проблемы. «Локомотиву» будет сложно играть на два фронта. Замен как таковых нет, они играют, как правило, одним составом. Хотя нужно использовать всех футболистов, которые доступны. Вот кто-то сломается, как Ари, и что дальше? У «Локомотива» есть молодые ребята, способные сыграть впереди. Сейчас нужно пользоваться этим. Другого выхода у Юрия Палыча нет».

Другой выход был найден. На смену Ари в Москву прилетел действующий чемпион Европы португалец Эдер из французского «Лилля». На первые роли атаки вышел тот самый Фарфан. Лидирующий в чемпионате «Локомотив», словно вспоминая слова Селюка про «два фронта», впервые в своей истории преодолевает весенний еврокубковый барьер, переигрывая французскую «Ниццу».

Раскритиковав Эрика Штоффельсхауса за приобретение Фарфана год назад, сегодня уже Селюк предлагает выгнать спортивного директора железнодорожников за то, что тот сразу же не предложил Джефферсону многолетний контракт. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Мы вспоминаем три самые памятные истории футбольного агента Селюка.

Топ-3 высказывания Дмитрия Селюка

1. «Хосеп Гвардиола? Поверьте мне, он – не суперменеджер»

Яя Туре является, конечно же, главным активом в агентской карьере Селюка. Через месяц Яя исполнится 35 лет, а потому его карьера в «Манчестер Сити» близится к закату. Когда Хосеп Гвардиола перед стартом прошлого сезона не включил Яя в заявку на Лигу чемпионов, Селюк заявил: «Это решение принял гениальный менеджер современности Гвардиола. Яя – профессионал». Позже, когда тренер «Сити» попросит агента футболиста извиниться, Селюк продолжит: «Кто такой Гвардиола, чтобы я перед ним извинялся? Суперменеджер? Я его очень хорошо знаю. Поверьте мне, он – не суперменеджер».

2. «Говорить не буду. Аплодируйте»

Одним из основных клиентов Селюка является форвард Ласина Траоре, который после впечатляющих нескольких лет в составе «Кубани» и «Анжи», за последние пять сезонов ни разу не преодолевал отметку в пять забитых голов. После того как за два года в «Монако» Траоре забил 4 гола, а затем всего пять за ЦСКА, в начале 2017 года ивуариец был пристроен в хихонский «Спортинг». Дальше события развивались так:

– в феврале Траоре забил за «Спортинг» в ворота «Алавеса». Селюк прокомментировал это событие так: «Говорить ничего не буду. Аплодируйте».

– в марте появилась информация, что Траоре в «Спортинге» недовольны. «Не знаю, кто недоволен Траоре, – говорил тогда Селюк. – Недавно я встречался с руководителями «Спортинга», которые выразили восхищение нападающим. Пресса и специалисты тоже довольны ивуарийцем.

– в мае «выражавшие восхищение» руководители хихонского клуба распрощались с Траоре, после чего футболист вернулся в «Монако», которому он принадлежал. В текущем сезоне Ласина Траоре провел 17 матчей во французской Лиге 1 за «Амьен» – на счету клиента Селюка ноль голов. «Спортинг», кстати, в прошлом году из Примеры вылетел – Траоре не помог.

3. «Вместо Луиса Адриано взял бы Джафара»

Селюк, когда не все гладко складывается у его клиентов, чтобы оставаться в информационном пространстве, зачастую выступает с оценкой отдельных футболистов и клубов. Одним из объектов критики агента стал форвард «Спартака» Луис Адриано.

Переход Луиса Адриано из «Милана» в «Спартак» Селюк сопроводил следующей фразой: «Это худший трансфер Италии. Человек, который за год не сыграл ни одной игры, на одну, может быть, вышел. Мне понятна позиция тренера. Он сделал хорошее дело для «Милана», Галлиани и Берлускони – забрал обузу из клуба».

В январе 2017 в ЦСКА проходил просмотр еще один клиент Селюка форвард Абдулла Джафар. Армейцам подопечный Селюка не подошел, после чего агент выступил с заявлением: «Будь я президентом клуба, взял бы перспективного 18-летнего Джафара, а не Луиса Адриано, которому в апреле исполнится 30 лет». В текущем сезоне Луис Адриано с девятью голами идет в лидирующей группе бомбардиров РФПЛ.

PS: Иногда Селюк дает верные прогнозы на исход футбольных матчей. В декабре Селюк вместе с Юрием Семиным посетил матч чемпионата Франции с участием «Ниццы». Оценив уровень будущих соперников, агент предположил, что «Локо» пройдет французов. Он был прав.