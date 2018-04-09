После поражения от «Динамо» (1:2) наставник армейцев Виктор Гончаренко сетовал на очередную потерю очков в домашнем матче и объяснил замену Мусы и Витиньо.

«Замена Рауша и Луценко были вынужденными»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов на послематчевой пресс-конференции не скрывал удовлетворения результатом, но вел себя очень сдержанно. Видно было, что игра отняла у наставника много эмоциональных сил.

– Матч получился сложным. ЦСКА много владел мячом и давил, но у нас был план на игру, который мы выполнили. Да, в концовке было тяжеловато, мы выстояли.

– С чем связан тот факт, что Марков пропускает второй матч подряд?

– Марков восстанавливается после травмы и уже второй матч подряд не может подойти к игре в здоровым. Всю эту неделю он тренировался в общей группе, но вчера почувствовал дискомфорт.

– На какой позиции вы видите Кирилла Панченко?

– При развитии атаки он получает больше свободы. Не свободный художник, но форвард. А при обороне он действует на позиции атакующего полузащитника.

– Что изменилось в игре «Динамо» после гола ЦСКА?

– Мы изначально планировали действовать строго в обороне, так что ничего принципиально не поменялось. На наши ворота усиливалось давление, и нам пришлось немного прижаться.

– Как оцените игру Ташаева, оформившего дубль?

– Супер! (Улыбается).

– Луценко специально смещался на левый фланг?

– У Игнашевича и Березуцкого довольно тяжело выиграть борьбу в воздухе, поэтому мы просили его смещаться в полуфланги и там совершать подбор.

– Темников вышел, чтобы сдержать Щенникова?

– Нет, замены Рауша и Луценко были вынужденными. Они не смогли продолжить игру и попросили замену.

– Как оцените игру Цаллагова?

– Он совершил огромный объем работы. Почему смещался на правый фланг? Так он за оппонентом туда уходил, ему приходилось дорабатывать до конца. А заменен он был потому, что с появлением Головина нам требовался свежий игрок в середину поля.

«Чалов? Шансы не могут выдаваться бесконечно»

Следом за Хохловым с журналистами пришел пообщаться наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

– Столько очков терять на своем поле – это ни в какие рамки не лезет. Все-таки не может не тревожить, когда команда так часто не выигрывает домашние матчи. Тем не менее, сегодня мы могли и спасти эту игру. В первом тайме нам не хватило энергии, чтобы быстрее и более агрессивно сыграть на трети поля соперника. Могли сыграть лучше.

Футбол – такая игра, что 3-4 дня ты переживаешь сильнейшие эмоции, а затем жизнь тебя окунает и возвращает в суровую реальность. Сейчас надо быстрее восстановиться, у нас впереди много сложных матчей.

– С чем связан выбор стартовой расстановки?

– Нам надо решать две задачи – в чемпионате страны и Лиге Европы, поэтому приходится проводить ротацию, чтобы и здесь очки не терять, и к еврокубкам подходить в оптимальной форме.

– Учитывая голевые моменты в концовке, справедливо ли будет утверждать, что ЦСКА потерял очки?

– В домашнем матче всегда надо выигрывать. Раз не выиграли, значит, потеряли.

– Что вы сказали Витиньо после замены?

– А что можно сказать после замены? Или хватишь, или критикуешь. Что касается непосредственно Витиньо, он никак не может набрать кондиции, как и Муса. Невооруженным глазом было видно, что с появлением Головина и Чалова команда обрела тот ритм, который требовалось.

– Бистрович сыграл только 10 минут с «Ахматом». Стоит ли ждать его в ближайшее время?

– Все может быть. Он хорошо тренируется, но надо понимать, что молодым футболистам сложно выходить в чемпионате России. А для того, чтобы иметь в Лиге Европы, надо проявить себя для начала во внутреннем первенстве. В какой-то мере это риск, но, возможно, в ближайших матчах вы его увидите.

– Воспользовался ли предоставленным шансом Чалов, отыгравший один гол?

– Шансы не могут даваться бесконечно. Надо забивать голы. Если в начале сезона он много играл, но ничего не забивал, то сейчас здорово использует предоставленное время. Говорить о том, будет ли он играть в следующем матче, сложно. Надо отталкиваться от состояния всех футболистов.

– Что произошло после замены Мусы, который демонстративно не пожал вам руку?

– Это внутренняя, семейная ситуация. В здоровом коллективе ты всегда можешь прямо высказать друг другу с футболистами все, что думаешь. Нельзя думать, что с гладким коллективом ты можешь что-то выиграть. На эмоциях наговорили друг другу что-то, но продолжать в том же духе неправильно.