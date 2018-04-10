Никто не удивится, если «Спартак» выиграет все пять оставшихся матчей чемпионата. В том же примерно ключе, как давеча в Каспийске. Удивление вызовет скорее его осечка. Возможная только при условии, что команда Массимо Карреры угодит в неуправляемый игровой занос.

Очевидно: к апрелю «Спартак» набрал ход.

И если в апреле – мае все у него пройдет гладко, то будет установлен российский рекорд второго круга: 43 очка из 45 возможных. Столько не набирал никто. Близко к этому результату подбирался только ЦСКА Олега Долматова образца 1998 года: 14 побед при одном поражении. А в обозримом прошлом – в 2014-м – 37 очков набирал ЦСКА Леонида Слуцкого.

Ну и хватит статистики. В нашем разговоре она не самоценна.

В этом странновато-качельном сезоне «Спартака» про него понятны две вещи. Первая: клуб выказал способность последовательно усиливать кадровую обойму. Да, зимой это получилось лучше, чем летом-осенью, но теперь принимаем как факт: и Ханни, и Максимович стали искомыми элементами повышения командного уровня. Вторая: штаб Карреры, в свою очередь, проявил способность выводить команду на новую проектную мощность. На тот функционально-исполнительский уровень, каким в чемпионском сезоне «Спартак» не мог похвастать. Другое дело, что и осенью, и весной это получалось не вполне к сроку. Осенью – к ноябрю, когда «Спартак», этой новообретенной мощью воспользовавшись, разгромил «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА с совокупным счетом 10:2. Весной – к апрелю: сейчас в игре красно-белых вновь ощущается та легкость, шустрость и складность, какими они козырнули на финише предыдущего календарного отрезка. На будущее тут, конечно, требуется более точная доводка.

Но все равно – команда способна повышать свой уровень. И поэтому сам собой возникает вопрос: а способен ли «Спартак» повысить свой статус?

В контексте этого существенного вопроса даже и неинтересно, догонят ли красно-белые в чемпионской гонке красно-зеленых. Потому что сие по большей части зависит не от них. Вопрос крупнее: нацелен ли клуб превратиться в определенную величину европейского формата?

Первая кампания «Спартака» Карреры в еврокубках оказалась однозначно провальной. Два выигранных матча из восьми – слишком жидко. При том что в соперниках были, в частности, «Марибор» и народная баскская команда. И полученный здесь результат, заметим, уж больно резко контрастирует с тем, что на внутреннем-то фронте «Спартак» идет на абсолютный рекорд второго круга.

Вадим Скрипченко накануне правду сказал: «Спартак», набравший ход, для большинства соперников по РФПЛ превращается в команду из другой весовой категории.

Ну и? Готов ли клуб поставить перед собой серьезную задачу в Лиге чемпионов? Собранная кадровая обойма(а возможно, что еще не вечер) вкупе с ярким образом спартаковской атаки естественным образом наводит на мысль: если не сейчас, то когда?

И если такая задача будет поставлена, то продавать Квинси Промеса в ближайшее трансферное окно ни в коем случае не следует! Потому хотя бы, что в контексте его подвигов в Лиге чемпионов, виртуальных пока что, выручить за этого симпатягу удастся вдвое-втрое больше. Коли вдуматься, то пока Квинси толком на европейском рынке и не засветился. Сверкнул в единственном лигочемпионском матче, домашнем с «Севильей»; в голландской сборной, что называется, на бобах (да и сама она переживает мучительные времена)…

Словом, погоня (за «Локо») погоней, но спартаковскому клубу самое время озаботиться стратегическими планами.