Чемпионат мира – это не только главный футбольный турнир четырехлетия, но куча сочных историй, многие из которых берут свое начало задолго до его начала. Большая часть из них связана с болельщиками. Так, неистовые фанаты сборной Перу сначала устроили землетрясение в Лиме, когда Джефферсон Фарфан забил мяч в ворота Новой Зеландии, а потом поздравили свою команду с попаданием на чемпионат мира колоритными баннерами на великом и могучем.

Во многих странах для болельщиков, планирующих приехать в Россию на матчи ЧМ, открывают курсы по русскому языку. И если такие инициативы в Польше не удивляют, поскольку команда Адама Навалки сыграет на мировом первенстве, то наличие обучающих программ по русскому во Вьетнаме лишний раз подчеркивает невероятную популярность футбола.

Отличился и болельщик из Египта. 24-летний Мохамед Нуфал боится опоздать на матчи своей сборной, которая впервые за 28 лет пробилась на чемпионат мира, поэтому решил выехать в Россию заранее. И вид транспорта выбрал весьма нетривиальный. Да, было бы круто, если бы он попытался пешком дойти до Екатеринбурга, где египтяне проведут свой первый матч группового этапа против Уругвая, но нет. Видимо парень пожалел свои «эйр максы», поэтому решил поехать на велике.

- Это отличный шанс посмотреть новые места и узнать новые вещи. Это больше, чем простая поездка на чемпионат мира. Если бы я хотел просто съездить на турнир, то, конечно же, выбрал бы самолет, - сказал Нуфал.

А потом поцеловал маму на площади Тахир в Каире, прыгнул в седло и укатил во тьму. Впереди пять тысяч километров бог знает каких дорог и 65 дней, которые он отвел себе на прохождение маршрута. Конечной точкой Мохамеда является Москва. Видимо, уже из столицы он планирует добраться до Санкт-Петербурга, где сборная Египта сыграет против России. Его маршрут будет пролегать через Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину. По крайней мере, так сообщает «Reuters», и срезать у Нуфала вряд ли получится.

Стоит признать, парень невероятно крут и отважен. С собой он взял пару рюкзаков, шлем, комплект запасных покрышек, немного питьевой воды в велосипедной фляжке и самое главное: прицепил на руль национальный флаг Египта и надел футболку сборной страны – они станут его отличительными знаками в долгом пути.

Вопрос лишь с навигацией. Судя по фотографиям, парень не поклонник гаджетов, поэтому не сможет узнать, есть ли пробки на границе с Румынией, например. Сложно представить, как он поймет, на какой развязке свернуть на Молдавию. Впрочем, у нас нет практически никакой информации о Нуфале. Кто знает, может он чемпион Египта по спортивному ориентированию?