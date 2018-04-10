25-й тур завершился неожиданной победой «Динамо» над ЦСКА, которому завтра предстоит ответный четвертьфинал Лиги Европы против «Арсенала». Впечатлениями от понедельничного дерби поделился известный в прошлом защитник сборной России Юрий Никифоров, который сейчас помогает Дмитрию Хохлову в тренерском штабе динамовцев.

– Можно после победы над ЦСКА говорить, что «Динамо» окончательно нашло свою игру при новом тренерском штабе? Все-таки до прихода Хохлова прошлой осенью команда находилась в кризисе.

– Согласен, в начале сезона у «Динамо» были проблемы и с результатами, и с психологией. Настоящая работа нашего тренерского штаба началась на зимних сборах. И сейчас команда уже показывает тот футбол, который хотел видеть Хохлов. Ребята выполняют все установки. В последних двух матчах это было особенно заметно. С другой стороны, турнирное положение не позволяет расслабляться. Мы недалеко оторвались от зоны стыков.

– Кирилл Панченко после травмы долго набирал форму. Но против ЦСКА ваш ведущий форвард показал фирменный футбол.

– Кирилл приступил к полноценным тренировкам только с третьего сбора. Мы рассчитываем на его бомбардирский талант. Но Кирилла отличает и умение отдать острый пас. Против ЦСКА он ассистировал Александру Ташаеву в случае с первым голом. Этой весной у Панченко отличная статистика: с ним в стартовом составе команда не теряет очков. Уверен, он продолжит прогрессировать.

«ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ ПОГРЕБНЯКУ»

– А вот Павла Погребняка в «Динамо» нет. Теперь он штампует голы за «Тосно»…

– Мы с Дмитрием Хохловым с ним много разговаривали. Ему было сказано, что надо набрать форму – тогда получишь постоянное место в составе. Павел не смог этого сделать, поэтому его отправили в дубль. Да, на тренировках он старался, но, тем не менее, по всем параметрам уступал Фатосу Бечираю и Жене Луценко.

Порадовало, что он адекватно воспринимал решения тренера не ставить его в состав. Никакой предвзятости к нему со стороны Хохлова не было. За «Динамо» играли те, кто был лучше готов.

– Так почему Погребняк забивает сейчас за «Тосно»?

– Там он пришелся ко двору. А в «Динамо» не видел для себя будущего. С приходом зимой Евгения Маркова, Павел понял, что надо подыскивать новую команду. И угадал с «Тосно». Желаю ему успехов в этом клубе.

«КАЛЕНДАРЬ ЖЕСТКИЙ, НО МЫ ПОБОРЕМСЯ»

– В следующем туре «Динамо» играть с лидирующим в РФПЛ «Локомотивом». Чего ждать?

– Игру с ЦСКА мы уже забыли, сейчас сосредоточены на «Локо». Главное – эмоциональная подготовка. Победа над армейцами ни в коем случае не должна вскружить футболистам голову.

У «Локомотива» есть как сильные, так и слабые стороны. Мы тщательно изучим соперника.

– А после «Локо» – гостевой матч с «Зенитом». Тяжелый календарь?

– Календарь жесткий. Но Панченко правильно сказал, что интереснее играть с сильными командами.

– Матч последнего тура против «Спартака» для вас, как бывшего игрока красно-белых, будет иметь принципиальное значение?

– Нет. Я тренер «Динамо», наша с Хохловым задача подготовить команду так, чтобы мы смогли забрать у «Спартака» очки. Мое спартаковское прошлое – история.

– «Спартак» – единственный конкурент «Локомотива» в борьбе за чемпионство?

– Думаю, да. И сейчас трудно спрогнозировать, кто будет чемпионом. Пять очков отрыва «Локо» – это не так много. Дай Бог, мы обыграем железнодорожников в ближайшем туре. Вот вам уже и два очка отрыва…

«Спартак» вернулся на прошлогодний, чемпионский уровень. В начале сезона у них не сильно получалось, но сейчас результат говорит сам за себя.

«РЫКОВ ХОТЕЛ БЫ СЫГРАТЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА»

– В «Динамо» вы отвечаете за линию обороны?

– В большей степени да.

– В сборной России сейчас проблемы с центральными защитниками. Кого бы порекомендовали Станиславу Черчесову?

– Каждый тренер хочет, чтобы его футболисты были в сборной, потому что это престиж клуба. Думаю, тот же Володя Рыков хотел бы сыграть на чемпионате мира. Он выполняет свою работу хорошо, и мы добиваемся с ним результатов. С другой стороны – я никому ничего не советую. Состав сборной определяет ее главный тренер.

– Как бывший одноклубник Черчесова, как воспринимаете критику в его адрес?

– Отрицательно. У нас все любят поругать, выразить свое мнение, и все – специалисты. Станислав был великолепным футболистом. Я с ним играл и в сборной, и в «Спартаке». Он очень профессионально подходил к своему делу. Как тренер, Черчесов доказал свой уровень в «Амкаре», «Тереке», в Польше.

Сейчас он тренер сборной России – главной команды страны. Зачем критиковать? У нас в команде нет Лионеля Месси, Диего Марадоны или Криштиану Роналду.

– Но у нас есть тот же Игорь Денисов, которого Черчесов не вызывает по не совсем объективным причинам.

– Я читал разные критические заметки, в том числе Андрюхи Канчельскиса или Саши Мостового. Понимаете, легко говорить, когда сам не тренируешь. Можно сказать: «Я бы сделал так, а я бы сделал этак». Но ты сам попробуй потренировать для начала.

У Станислава был конфликт с Денисовым, и это не является секретом. Когда-то в бытность игроком я тоже был не в ладах с главным тренером ПСВ. Если бы я был главным тренером сборной, конечно, пригласил бы Игоря в команду. Но Черчесов, думаю, не зовет Денисова, чтобы это каким-то образом не отразилось на микроклимате.

Для нас же всех главное сейчас – это поддержать и сборную, и Черчесова.