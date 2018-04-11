В ответных четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов «Реал» примет «Ювентус», а «Бавария» сразится с «Севильей».

ПРОЩАНИЕ С БУФФОНОМ

«Реал» (Мадрид) – «Ювентус» (Италия)

11 апреля. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу», 21.45 мск

Первый матч – 3:0

В Турине «Реал» уверенно разобрался с оппонентом (3:0) и практически гарантировал себе выход в полуфинал. Особенно показательна реакция футболистов «Ювентуса», бросивших в концовке играть и просто дожидавшихся финального свистка.

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов скорее всего последний для вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, завершающего карьеру по окончании сезона. Получается, что международную карьеру великий голкипер завершит на «Сантьяго Бернабеу». Многие о таком не могут и мечтать.

– Не знаю, будет ли предстоящий матч последним для меня на этом турнире, но кто не мечтал завершить карьеру, играя на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов, – сказал перед матчем Буффон.

В Италии испанцы не жалели ветерана. Особенно постарался Криштиану Роналду, оформивший дубль. Он набрал сумасшедшую форму, возможно, лучшую в своей карьере. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов он не уходил с поля без забитого мяча вообще ни разу.

Отличился Роналду и в минувший уик-энд в ворота «Атлетико» (1:1). Этот гол стал для нападающего 650-м в карьере. К слову, Буффон – один из любимых клиентов португальца, его ворота он поражал 9 раз в 6 матчах.

Шанс итальянцев в этой встрече заключается в слабости мадридской обороны, ослабленной еще и отсутствием из-за перебора карточек Серхио Рамоса. Его могли бы заменить Начо или Вальехо, но оба вроде как не смогут принять участие в матче из-за травм. В отсутствие квалифицированных центральных защитников в пару Рафаэлю Варану Зинедину Зидану придется искать какие-то иные варианты. Возможно, в линию обороны опустится Карлос Каземиро.

Обслужит встречу английская бригада судей во главе с Майклом Оливером.

РАВНЕНИЕ НА «РОМУ»

«Бавария» (Германия) – «Севилья» (Испания)

11 апреля. Мюнхен. Стадион «Альянц Арена», 21.45 мск

Первый матч – 2:1

«Севилья», несмотря на поражение, в первом матче безропотной не выглядела. Особенно в первом тайме. Да и «Бавария» хотя и победила, как-то особенно не впечатлила. Немцы не знают проблем в бундеслиге, и есть ощущение, что их это расслабляет. На предматчевой пресс-конференции главный тренер испанцев Винченцо Монтелла подчеркнул, что команда чувствует в себе силы забить два мяча в ворота соперника, главное не пропустить первыми.

Вряд ли гости с первых минут бросятся отыгрываться. Как отметил Монтелла, «не нужно стремиться забить как можно быстрее, куда важнее как можно дальше оставаться в игре». Так что 43-летний специалист наверняка придумает что-нибудь для своего визави. Итальянские тренеры этим славятся. Эусебио Ди Франческо, например, днем ранее удалось удивить Эрнесто Вальверде, да так, что «Барса» уступила «Роме» дорогу в полуфинал. Почему бы ей не сыграть там с «Севильей»?

У «Баварии» из-за травм не сыграют Мануэль Нойер, Давид Алаба, Артуро Видаль и Кингсли Коман; «Севилье» точно не сможет помочь Симон Кьяер, под сомнением появление на поле защитников Себастьяна Корчиа и Габриэля Меркадо и полузащитника Хоакина Корреа.

На матче будет работать шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Коллумом.