Чисто английское убийство. Последний матч Буффона в ЛЧ завершился драмой
Английский арбитр Майкл Оливер спас мадридский «Реал» от позора, назначив пенальти в ворота «Юве» в компенсированное время матча.
Вальехо вместо Рамоса, Бэйл в пару к Роналду
После крупной победы в Турине футболисты мадридского «Реала» одной ногой были в полуфинале Лиги чемпионов и днем ранее могли наблюдать за другими полуфиналами, уже приглядываясь к будущим соперникам. Президент «сливочных» Флорентино Перес даже назвал предполагаемого соперника по полуфиналу – мюнхенскую «Баварию». Очень уж часто команды встречаются на пути к финалу. Но для того, чтобы прогноз сбылся, обоим клубам было достаточно не проиграть на своем поле – задача для грандов не из категории невозможного.
Тем более, что к стартовому свистку арбитра из Англии Майкла Оливера хозяева «Сантьяго Бернабеу» не проигрывали дома в Лиге чемпионов на протяжении 39 матчей (34 победы, 5 ничьих).
По итогам первого матча «Реал» лишился капитана и ключевого центрального защитника Серхио Рамоса, схлопотавшего третье предупреждение в нынешнем розыгрыше. Заранее было известно, что первый сменщик Рамоса Начо травмирован и не сможет принять участия в игре. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в сложившейся ситуации рискнул выпустить 21-летнего Хесуса Вальехо, не сыгравшего в текущей Лиге чемпионов до того ни минуты, но и его участие было под угрозой из-за повреждения.
Уязвимость центра обороны Зидан компенсировал атакующим потенциалом – с первых минут на изумрудное поле «Сантьяго Бернабеу» вышли все титулары – Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Карлос Каземиро, Лука Модрич и Тони Кроос, к которым добавился Иско. В запасе остался Карим Бензема, но его к безусловным игрокам основы уже давно не причисляют.
Что до Аллегри, то он прекрасно понимал, что в ответном матче терять уже нечего и выставил максимально агрессивную версию состава – с Марио Манджукичем, Гонсало Игуаином и Диего Костой в линии атаки.
«Волки» вдохновили «старую синьору»
Итальянцы, помня о подвиге «Ромы» днем ранее во встрече с «Барселоной», с первых секунд бросились в атаку и уже на 67-й минуте открыли счет, возродив интригу в этом противостоянии, - Марио Манджукич в ходе размашистой атаки замкнул на дальней штанге подачу Сами Хедиры.
Juve takes the lead in the second leg Agg 3-1#Ucl #RMAJUVE pic.twitter.com/jBlpE5Ndv5— RisingStarRSA (@RisingStarRSA) 11 апреля 2018 г.
Мадридцы быстро пришли в себя и стали планомерно подавлять волю соперника к победе. Несколько минут спустя только опыт и мастерство Буффона уберегли гостей от гола Бэйла – валлийцу, оказавшемуся с глазу на глаз с вратарем, не хватило даже двух попыток, чтобы переиграть голкипера. Еще через три минуты Иско оказался первым на добивании после удара Роналду, но лайнсмен углядел у него офсайд.
Почувствовав, что команда теряет нити игры, Аллегри принял супернеожиданное решение и заменил оппонента Роналду на фланге Маттиа Де Шильо на Штефана Лихтштайнера. Ход был однозначно тактическим, и Де Шильо выражал бурю негодования, но повлиять ни на что уже не мог.
После бурного начала игра успокоилась, и стало казаться, что хозяева контролируют ход встречи. И тут туринцы повторили финт из стартового отрезка: подача с правого фланга, прыжок Манджукича – и 0:2! Хорват стал первым в истории Лиги чемпионов, кому удалось оформить дубль на «Сантьяго Бернабеу» в течение первого тайма. Как было не вспомнить о роли такого же гиганта Эдина Джеко в камбэке «Ромы» против» Барселоны»?
После второго гола испанцы занервничали и стали торопиться, что не пошло их атакам на пользу. До конца тайма мадридцы сподобились на одну опасную атаку, но лишь сотрясли перекладину и отправились в раздевалку выслушивать гневную тираду Зидана. С 2000 года «Реал» впервые уступал в домашнем матче ЛЧ с разницей в два мяча – в последний раз это удавалось «Баварии» (3:1).
Оливер, ты торопился на рейс?!
Из раздевалки не вышли Каземиро и Бэйл, которых Зидан заменил на Лукаса Васкеса и Марко Асенсио, но наладить контроль мяча испанцам на чужой половине поля это не помогло. А уход бразильца и вовсе озадачил – в отсутствие основного опорника некому было срывать атаки соперника. Рамос, наблюдавший за матчем с трибуны, уже не улыбался, как это было в первом тайме.
Совсем он перестал улыбаться на исходе часа игры, когда Навас на ровном месте выронил мяч из рук, подарив его Блезу Матюиди. Француз не имел права промахнуться с метра – 0:3 к 60-й минуте!
Matuidi!!!!!! Juve 3⃣-0⃣* up in the second leg where is Ronaldo and co Agg3⃣-3⃣ @nealcol what going on with the Spanish teams #UCL #RMAJUVE pic.twitter.com/3pGLZTy03h— RisingStarRSA (@RisingStarRSA) 11 апреля 2018 г.
Анализировать такую игру очень сложно. Команды словно бы замерли, понимая, что вернулись к стартовой расстановке сил. Даже с преимуществом итальянцев, ведь их гол при сложившемся раскладе весил больше мадридского. За 15 минут до истечения основного времени матча Зидан удивил еще одной заменой – вместо Луки Модрича появился опорник Матео Ковачич.
Все шло к тому, что матч продолжится и в дополнительное время, когда Оливер совершил невозможное – дал пенальти и ворота «Юве» за 10 (!) секунд до окончания компенсированного времени, а затем удалил за разговоры Буффона. Роналду шансов вышедшему на замену Войцеху Щенсны не оставил.
#RealMadrid steals victory from #Juventus as #Ronaldo scores on penalty shot at the end of extra time and moves on to play for #EuropeanChampionship ~ crazy ending as #Buffon gets red card when argues call !! #UEFAChampionsLeague #CristianoRonaldo pic.twitter.com/P2Gn2Ez91W— Nicholas Prins (@nohouzecalls) 11 апреля 2018 г.
Решение Оливера буквально шокировало зрителей, поскольку эпизод на пенальти не тянул совсем. Объяснить его можно только тем, что рефери не успевал на рейс в Лондон. Тем не менее, благодаря голу Роналду «Реал» спасся и вышел в полуфинал ЛЧ. А «Ювентусу» мы за этот бесподобный матч скажем спасибо. Итальянцы в этой встрече заслуживали большего.
«Реал» – «Ювентус» – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – 2 Манджукич, 0:2 – 37 Манджукич, 0:3 – 60 Матюиди, 1:3 – 90+7, пенальти Роналду
«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Вальехо, Иско, Каземиро (Васкес, 46), Кроос, Модрич (Ковачич, 75), Бэйл (Асенсио, 46), Роналду
«Ювентус»: Буффон, Бенатия, Алекс Сандро, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Кьеллини, Пьянич, Хедира, Матюиди, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин (Шченсны, 90+6)
Предупреждения: Пьянич (17), Карвахаль (22), Манджукич (29), Лихтштайнер (36), Алекс Сандро (67), Дуглас Коста (73), Марсело (81), Бенатия (90), Роналду (90+8)
Удаление: Буффон (90+4)
Первый матч – 3:0