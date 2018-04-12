Вальехо вместо Рамоса, Бэйл в пару к Роналду

После крупной победы в Турине футболисты мадридского «Реала» одной ногой были в полуфинале Лиги чемпионов и днем ранее могли наблюдать за другими полуфиналами, уже приглядываясь к будущим соперникам. Президент «сливочных» Флорентино Перес даже назвал предполагаемого соперника по полуфиналу – мюнхенскую «Баварию». Очень уж часто команды встречаются на пути к финалу. Но для того, чтобы прогноз сбылся, обоим клубам было достаточно не проиграть на своем поле – задача для грандов не из категории невозможного.

Тем более, что к стартовому свистку арбитра из Англии Майкла Оливера хозяева «Сантьяго Бернабеу» не проигрывали дома в Лиге чемпионов на протяжении 39 матчей (34 победы, 5 ничьих).

По итогам первого матча «Реал» лишился капитана и ключевого центрального защитника Серхио Рамоса, схлопотавшего третье предупреждение в нынешнем розыгрыше. Заранее было известно, что первый сменщик Рамоса Начо травмирован и не сможет принять участия в игре. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в сложившейся ситуации рискнул выпустить 21-летнего Хесуса Вальехо, не сыгравшего в текущей Лиге чемпионов до того ни минуты, но и его участие было под угрозой из-за повреждения.

Уязвимость центра обороны Зидан компенсировал атакующим потенциалом – с первых минут на изумрудное поле «Сантьяго Бернабеу» вышли все титулары – Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Карлос Каземиро, Лука Модрич и Тони Кроос, к которым добавился Иско. В запасе остался Карим Бензема, но его к безусловным игрокам основы уже давно не причисляют.

Что до Аллегри, то он прекрасно понимал, что в ответном матче терять уже нечего и выставил максимально агрессивную версию состава – с Марио Манджукичем, Гонсало Игуаином и Диего Костой в линии атаки.

«Волки» вдохновили «старую синьору»

Итальянцы, помня о подвиге «Ромы» днем ранее во встрече с «Барселоной», с первых секунд бросились в атаку и уже на 67-й минуте открыли счет, возродив интригу в этом противостоянии, - Марио Манджукич в ходе размашистой атаки замкнул на дальней штанге подачу Сами Хедиры.

Juve takes the lead in the second leg Agg 3-1#Ucl #RMAJUVE pic.twitter.com/jBlpE5Ndv5 — RisingStarRSA (@RisingStarRSA) 11 апреля 2018 г.

Мадридцы быстро пришли в себя и стали планомерно подавлять волю соперника к победе. Несколько минут спустя только опыт и мастерство Буффона уберегли гостей от гола Бэйла – валлийцу, оказавшемуся с глазу на глаз с вратарем, не хватило даже двух попыток, чтобы переиграть голкипера. Еще через три минуты Иско оказался первым на добивании после удара Роналду, но лайнсмен углядел у него офсайд.

Почувствовав, что команда теряет нити игры, Аллегри принял супернеожиданное решение и заменил оппонента Роналду на фланге Маттиа Де Шильо на Штефана Лихтштайнера. Ход был однозначно тактическим, и Де Шильо выражал бурю негодования, но повлиять ни на что уже не мог.

После бурного начала игра успокоилась, и стало казаться, что хозяева контролируют ход встречи. И тут туринцы повторили финт из стартового отрезка: подача с правого фланга, прыжок Манджукича – и 0:2! Хорват стал первым в истории Лиги чемпионов, кому удалось оформить дубль на «Сантьяго Бернабеу» в течение первого тайма. Как было не вспомнить о роли такого же гиганта Эдина Джеко в камбэке «Ромы» против» Барселоны»?

После второго гола испанцы занервничали и стали торопиться, что не пошло их атакам на пользу. До конца тайма мадридцы сподобились на одну опасную атаку, но лишь сотрясли перекладину и отправились в раздевалку выслушивать гневную тираду Зидана. С 2000 года «Реал» впервые уступал в домашнем матче ЛЧ с разницей в два мяча – в последний раз это удавалось «Баварии» (3:1).

Оливер, ты торопился на рейс?!

Из раздевалки не вышли Каземиро и Бэйл, которых Зидан заменил на Лукаса Васкеса и Марко Асенсио, но наладить контроль мяча испанцам на чужой половине поля это не помогло. А уход бразильца и вовсе озадачил – в отсутствие основного опорника некому было срывать атаки соперника. Рамос, наблюдавший за матчем с трибуны, уже не улыбался, как это было в первом тайме.

Совсем он перестал улыбаться на исходе часа игры, когда Навас на ровном месте выронил мяч из рук, подарив его Блезу Матюиди. Француз не имел права промахнуться с метра – 0:3 к 60-й минуте!

Matuidi!!!!!! Juve 3⃣-0⃣* up in the second leg where is Ronaldo and co Agg3⃣-3⃣ @nealcol what going on with the Spanish teams #UCL #RMAJUVE pic.twitter.com/3pGLZTy03h — RisingStarRSA (@RisingStarRSA) 11 апреля 2018 г.

Анализировать такую игру очень сложно. Команды словно бы замерли, понимая, что вернулись к стартовой расстановке сил. Даже с преимуществом итальянцев, ведь их гол при сложившемся раскладе весил больше мадридского. За 15 минут до истечения основного времени матча Зидан удивил еще одной заменой – вместо Луки Модрича появился опорник Матео Ковачич.

Все шло к тому, что матч продолжится и в дополнительное время, когда Оливер совершил невозможное – дал пенальти и ворота «Юве» за 10 (!) секунд до окончания компенсированного времени, а затем удалил за разговоры Буффона. Роналду шансов вышедшему на замену Войцеху Щенсны не оставил.

Решение Оливера буквально шокировало зрителей, поскольку эпизод на пенальти не тянул совсем. Объяснить его можно только тем, что рефери не успевал на рейс в Лондон. Тем не менее, благодаря голу Роналду «Реал» спасся и вышел в полуфинал ЛЧ. А «Ювентусу» мы за этот бесподобный матч скажем спасибо. Итальянцы в этой встрече заслуживали большего.

«Реал» – «Ювентус» – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – 2 Манджукич, 0:2 – 37 Манджукич, 0:3 – 60 Матюиди, 1:3 – 90+7, пенальти Роналду

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Вальехо, Иско, Каземиро (Васкес, 46), Кроос, Модрич (Ковачич, 75), Бэйл (Асенсио, 46), Роналду

«Ювентус»: Буффон, Бенатия, Алекс Сандро, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Кьеллини, Пьянич, Хедира, Матюиди, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин (Шченсны, 90+6)

Предупреждения: Пьянич (17), Карвахаль (22), Манджукич (29), Лихтштайнер (36), Алекс Сандро (67), Дуглас Коста (73), Марсело (81), Бенатия (90), Роналду (90+8)

Удаление: Буффон (90+4)

Первый матч – 3:0