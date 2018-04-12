«Советский спорт» собрал реакцию социальных сетей на решение английского судьи Майкла Оливера поставить пенальти в ворота «Ювентуса» и удалить Буффона.

Российские комментаторы отреагировали по-разному. 

«Мы были близки, но, к сожалению, иногда в футболе некоторые решения непонятны. Это позор. «Ювентус» в матче с «Реалом» был сильнейшей командой на поле. Горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате Италии и Кубке Италии», - написал в своем инстаграм полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич.

«После сегодняшнего матча я еще больше горжусь тем, что являюсь частью этой команды», - написал Пауло Дибала в своем твиттере.

Вратарь «Спартака» Артем Ребров эмоционально отреагировал на удаление Буффона.

 

 Российский юморист Гарик Мартиросян тоже удивлен удалению Буффона.

 

Как же так????????????????????????

Публикация от Гарик Мартиросян (@martirosian_official)

Новоиспеченный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожалел Буффона, но остался доволен победой «Реала».

Журналиста Sky Sports и The Guardian Фабрицио Романо считает, что защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после назначения пенальти в ворота активно жестикулировал в сторону игроков мадридцев, намекая на взятку судье.

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