«Советский спорт» собрал реакцию социальных сетей на решение английского судьи Майкла Оливера поставить пенальти в ворота «Ювентуса» и удалить Буффона.

Российские комментаторы отреагировали по-разному.

Согласен с фолом, но не согласен с решением удалить Буффона. Так вижу;)

Чисто британская мерзопакость. Зато вошёл в историю, удалив Буффона в его последнем матче в жизни в Лиги чемпионов. Лузер. Буууууууууууууууууууууууууууу

Реал, конечно, нытики. 3:0-то в Турине с неба свалились. Или судья подарил; я уж и не помню. А Юве великий именно потому, что против были нытики,да. Это ж нытиков отвозить - признак величия. Да будьте вы душой щедрее. Вы великий матч видели! Что ж вы из него говна кусок вынесли.) pic.twitter.com/VlvRL1OaJz

Чувак не имел права удалять Буффона. Перед богом и людьми не имел. Даже если тот сказал все самые страшные и неправильные слова на свете... Но чувак и останется в памяти как чувак. А Буффон - как Буффон...

Только вчера сказал Нобелю @ANobelito : "жаль, что Куадрадо на последней секунде первого матча промазал с двух метров, 1:3 - это хоть что-то". Но вот уж не думал, что у того промаха будет такой вес...

Невероятная Лига Чемпионов. — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 11 апреля 2018 г.

Ох, а кто напомнит, как Реал в прошлом году прошёл Баварию в 1/4 на Бернабэу?!

Да-да, пенальти сегодня, конечно, был!) — Nobel Arustamyan (@ANobelito) 11 апреля 2018 г.

«Мы были близки, но, к сожалению, иногда в футболе некоторые решения непонятны. Это позор. «Ювентус» в матче с «Реалом» был сильнейшей командой на поле. Горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате Италии и Кубке Италии», - написал в своем инстаграм полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич.

«После сегодняшнего матча я еще больше горжусь тем, что являюсь частью этой команды», - написал Пауло Дибала в своем твиттере.

Dopo questa serata sono ancora più orgoglioso e fiero di far parte di questo gruppo — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 11 апреля 2018 г.

Вратарь «Спартака» Артем Ребров эмоционально отреагировал на удаление Буффона.

Российский юморист Гарик Мартиросян тоже удивлен удалению Буффона.

Как же так???????????????????????? Публикация от Гарик Мартиросян (@martirosian_official) 11 Апр 2018 в 1:43 PDT

Новоиспеченный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожалел Буффона, но остался доволен победой «Реала».

Журналиста Sky Sports и The Guardian Фабрицио Романо считает, что защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после назначения пенальти в ворота активно жестикулировал в сторону игроков мадридцев, намекая на взятку судье.