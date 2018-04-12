«Чисто британская мерзость». Реакция общественности на матч «Реал» — «Ювентус»
Пенальти на последней минуте матча «Реал» — «Ювентус» (1:3) застал многих врасплох, а удаление Джанлуиджи Буффона никто не ожидал.
«Советский спорт» собрал реакцию социальных сетей на решение английского судьи Майкла Оливера поставить пенальти в ворота «Ювентуса» и удалить Буффона.
Российские комментаторы отреагировали по-разному.
Согласен с фолом, но не согласен с решением удалить Буффона. Так вижу;)— Константин Генич (@GenichK) 11 апреля 2018 г.
Чисто британская мерзопакость. Зато вошёл в историю, удалив Буффона в его последнем матче в жизни в Лиги чемпионов. Лузер. Буууууууууууууууууууууууууууу— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 11 апреля 2018 г.
Реал, конечно, нытики. 3:0-то в Турине с неба свалились. Или судья подарил; я уж и не помню. А Юве великий именно потому, что против были нытики,да. Это ж нытиков отвозить - признак величия.— Василий Уткин (@radioutkin) 11 апреля 2018 г.
Да будьте вы душой щедрее. Вы великий матч видели! Что ж вы из него говна кусок вынесли.) pic.twitter.com/VlvRL1OaJz
Чувак не имел права удалять Буффона. Перед богом и людьми не имел. Даже если тот сказал все самые страшные и неправильные слова на свете... Но чувак и останется в памяти как чувак. А Буффон - как Буффон...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 11 апреля 2018 г.
Только вчера сказал Нобелю @ANobelito : "жаль, что Куадрадо на последней секунде первого матча промазал с двух метров, 1:3 - это хоть что-то". Но вот уж не думал, что у того промаха будет такой вес...— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 11 апреля 2018 г.
Невероятная Лига Чемпионов.
Ох, а кто напомнит, как Реал в прошлом году прошёл Баварию в 1/4 на Бернабэу?!— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 11 апреля 2018 г.
Да-да, пенальти сегодня, конечно, был!)
«Мы были близки, но, к сожалению, иногда в футболе некоторые решения непонятны. Это позор. «Ювентус» в матче с «Реалом» был сильнейшей командой на поле. Горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате Италии и Кубке Италии», - написал в своем инстаграм полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич.
Abbiamo veramente dato tutto stasera . Eravamo vicini , ma purtroppo a volte nel calcio certe decisioni sono incomprensibili . Stasera eravamo la squadra più forte sul campo . Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo. Adesso prepariamoci a vincere nostro scudetto e coppa Italia . #finoallafine⚪️⚫️ @juventus
«После сегодняшнего матча я еще больше горжусь тем, что являюсь частью этой команды», - написал Пауло Дибала в своем твиттере.
Dopo questa serata sono ancora più orgoglioso e fiero di far parte di questo gruppo— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 11 апреля 2018 г.
Вратарь «Спартака» Артем Ребров эмоционально отреагировал на удаление Буффона.
Российский юморист Гарик Мартиросян тоже удивлен удалению Буффона.
Новоиспеченный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожалел Буффона, но остался доволен победой «Реала».
Журналиста Sky Sports и The Guardian Фабрицио Романо считает, что защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после назначения пенальти в ворота активно жестикулировал в сторону игроков мадридцев, намекая на взятку судье.
"You pay! You pay!". Giorgio Chiellini... pic.twitter.com/aMqOdATlAT— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 апреля 2018 г.