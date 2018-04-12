Департамент казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC) объявил о новых санкциях в отношении российских компаний и должностных лиц. В списке 26 россиян оказался бывший глава РФС и нынешний президент питерского «Зенита» Сергей Фурсенко. Казалось бы, почему?

Если попадание в санкционный список «главного болельщика сине-бело-голубых», главы «Газпрома» Алексея Миллера как-то можно объяснить, то в чем провинился перед США Сергей Фурсенко?

Ответ на этот вопрос пришел вчера из анонимного телеграм-канала «Незыгарь». Как сообщает автор, Сергей Фурсенко мог попасть в санкционный список из-за тесных связей с Сулейманом Керимовым. Бытует мнение, что бывший президент РФС даже получал своеобразные «благодарности» от всех топ-клубов РФПЛ, включая и керимовский «Анжи». Да и с развитием, и продвижением самого бывшего клуба Сулеймана Керимова многие ассоциируют именно Сергея Фурсенко. Он принимал участие в переговорах по приобретению дорогостоящих звезд, договаривался о товарищеских матчах по всему миру.

Некоторые причастные к деятельности РФС считают, что Сергей Фурсенко получал хорошие проценты с каждой трансферной бомбы «Анжи». То же касается и тренерских контрактов в сборной России, которые заключались при участии бывшего президента РФС.

Что происходило с этими заработками дальше пишет канал «Незыгарь»: «Офшорные компании, через которые шли потоки на оплату расходов, зарегистрированы как на самого Фурсенко (счета в долларах), так и на его ближайших родственников.

Несколько офшоров под "бонус" ему купил и передал Керимов, что и стало известно французскому МВД.

Именно на эти "лавки" Керимов переводил деньги Фурсенко за лобби «Анжи» в РФ и европейских соревнованиях».

Так на чем же мог «погореть» бывший глава РФС и нынешний президент «Зенита»?

Бытует мнение, что Сергей Фурсенко искусно умеет заводить не только друзей, но и врагов. Которые в свою очередь уже докладывают в правоохранительные органы Евросоюза всю необходимую информацию на функционера.

Автор канала «Незыгарь» развивает эту тему: «Материалы на него давно были у Интерпола в разработке. Многие европейские и латиноамериканские футбольные функционеры, часть из которых уже сидят в тюрьме, давали на него показания ещё с 2006 года».

Как говорится, вот это поворот! Конечно, каких-то серьезных оснований верить такой откровенно «жгучей» информации нет. Но контр-аргументов найти не представляется возможным.