После крупного поражения ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы от «Арсенала» в Лондоне, главной интригой ответного матча становится не результат, а будущее полузащитника армейцев Александра Головина, которого активно пристраивают именно в команду Арсена Венгера.

В первой встрече он уже забил великолепный гол со штрафного и вообще провел отличный матч, несмотря на недееспособность своей команды. Если Александру удастся блеснуть и в ответном поединке, «Арсенал» наверняка исполнит свое давнее желание – заберет себе очередного российского футболиста, выложив за него кругленькую сумму.

Если вы думаете, что матч против «Арсенала» можно назвать «смотринами» для Головина лишь с большой натяжкой и СМИ просто спекулируют на этом, читайте дальше – мы вас переубедим. Более того, после этой статистики можно говорить, что Головин уже одной в «Арсенале». Вот почему…

За свою российскую историю московский ЦСКА продал сразу пять футболистов в сильные европейские клубы после того, как встречался с ними или с командами из этого же города. Вот они:

Сейду Думбия в «Рому»

Один из лучших бомбардиров в истории московского ЦСКА – ивуарийский нападающий Сейду Думбия. В 150 матчах он забил 95 голов и отдал 36 результативных передач. Не удивительно, что своей игрой он привлек внимание многих европейских клубов. Но не у всех была возможность просмотреть его в деле в очном поединке.

Такая возможность в сезоне-2014/15 выпала итальянской «Роме». В двух встречах Лиги чемпионов, в которых Думбия выходил на поле против римского клуба, он не отличился ни одним результативным действием. Однако это не переубедило итальянских скаутов. Уже в январе римляне заплатили ЦСКА 14,4 млн евро и… ошиблись. В Риме Сейду так и не заиграл. «Рома» вынуждена была отправлять его в многочисленные аренды, в том числе и обратно в ЦСКА. В итоге футболист перешел в португальский «Спортинг» за 3 млн евро.

Юрий Жирков в «Челси»

В сезоне-2004/05 молодой Юрий Жирков только начинал играть в основном составе московского ЦСКА. Одним из соперников армейцев в Лиге чемпионов стал лондонский «Челси», которому красно-синие проиграли обе встречи, не забив ни одного мяча. Не удивительно, что у Юрия не было ни одного результативного действия.

«Смотринами» тот матч можно назвать условно, ведь в «Челси» футболист оказался гораздо позже, уже в качестве обладателя Кубка УЕФА и бронзового призера Евро-2008 со сборной России. Именно чемпионат Европы по футболу и сыграл свою ключевую роль в судьбе Юрия. «Челси» согласился заплатить за него 21 млн евро, сделав Юрия самым дорогим россиянином, когда-либо проданным в Европу. Правда, «аристократы» тоже прогадали – Юрий так и не смог стать игроком основы, вскоре вернувшись в Россию – в махачкалинский «Анжи».

Ивица Олич в «Гамбург»

Еще один бомбардир, который уехал из ЦСКА в сильный европейский чемпионат – хорватский нападающий Ивица Олич. В сезоне 2006/07 он был основной ударной силой армейцев в Лиге чемпионов, где в на групповом этапе одним из соперников красно-синих стал немецкий «Гамбург». Олич стал автором одного из голов в ворота немцев в ответном матче, который ЦСКА, правда, проиграл со счетом 2:3.

Однако хорватский нападающий произвел на соперников такое впечатление, что ближайшей зимой они приобрели его за смешную по нынешним меркам сумму в 2 млн евро. Покупка стала удачной. В составе «Гамбурга» Олич провел 143 игры, в которых забил 51 гол и отдал 20 результативных передач, поднявшись в цене до 12 млн евро. Своей игрой он заслужил внимание сильнейшего клуба Германии, мюнхенской «Баварии», в которой вскоре и оказался.

Иржи Ярошик в «Челси»

Все тот же сезон-2004/05, в котором лондонский «Челси» впервые столкнулся с Юрием Жирковым. Молодого россиянина тогда скауты английской команды не заприметили. зато их взгляды были прикованы к другому полузащитнику армейцев – футболисту сборной Чехии Иржи Ярошику. Он принял участие в одном матче против англичан и произвел неизгладимое впечатление.

2005 год Ярошик начинал уже в статусе футболиста английского клуба. «Челси» согласился заплатить за него рекордную для России того времени сумму в 12 млн евро. В свое время ЦСКА покупал игрока за 3 млн евро. В «Челси», правда, у Ярошика не сложилось. Всего через полгода он был отдан в аренду, а через полтора года после своего перехода – сменил команду на постоянной основе, уйдя в шотландский «Селтик» за 3,5 млн евро. В 2008 году Иржи вернулся в Россию – права на него у «кельтов» выкупили самарские «Крылья Советов» всего за 1 млн евро.

Сергей Семак в «ПСЖ»

Лучшие смотрины в игре со своим будущим клубом получились у Сергея Семака, который все в том же сезоне-2004/05 играл в составе ЦСКА в Лиге чемпионов. Звездный час нынешнего тренера «Уфы» пришелся на два матча против французского «ПСЖ». В первой встрече, которую ЦСКА в Москве выиграл со счетом 2:0 Сергей Богданович записал на свой счет гол и результативную передачу, а во втором матче во Франции, где парижане проиграли со счетом 1:3, Семак забил все три мяча.

Изначально «ПСЖ» не был заинтересован в футболисте, но пропустить игрока, который забивает в твои ворота четыре гола и организует пятый, сложно. Прельщала и невысокая стоимость российских футболистов на рынке в то время. Капитана ЦСКА французы купили всего за 2,5 млн евро. За целый год в «ПСЖ» Семак, которого выпускали на поле, забил меньше, чем в играх ЦСКА против парижан. Не удивительно, что его продали обратно в Россию уже следующей же зимой 2006 года. Купила Сергея «Москва» - за 3 млн евро.

Головин в «Арсенал»

В очном поединке против «Арсенала» Александр Головин уже сделал больше, чем это удалось Ярошику, Жиркову и Думбия в играх против «Челси» и «Ромы». Учитывая, что «Арсенал» и раньше проявлял интерес к российскому полузащитнику, можно быть уверенными, что англичане досконально изучили его статистику в этой игре и не моги не остаться довольными. Александру осталось лишь закрепить успех и готовиться к летнему трансферу.