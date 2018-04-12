На следующий день после чуда в матче «Рома» - «Барселона» (3:0) мир увидел драму еще большего порядка: «Ювентус», ведя со счетом 3:0 на «Сантьягу Бернабеу», пропустил «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов из-за скандального пенальти, который на 93-й минуте игры в Мадриде назначил британский арбитр Майкл Оливер.

КОГДА С РОНАЛДУ СЛЕТАЮТ БУТСЫ

Этот матч должен был стать последним в Лиге чемпионов для 40-летнего Джанлуиджи Буффона. Великий вратарь «Юве» никогда не выигрывал этот турнир. А для выхода в полуфинал его команде нужно было отыграть у «Реала» (!) в Мадриде (!!) домашнее поражение со счетом 0:3!!! Да еще без помощи Пауло Дибалы, который неделей ранее схлопотал красную карточку…

Короче, шансы «Ювентуса» котировались даже ниже, чем у «Ромы». Камбеков после домашних разгромов история Лиги/Кубка чемпионов еще не знала. Однако уже к 61-й минуте… фаворитом противостояния стал Турин. К дублю из голов-близнецов головой от Марио Манджукича в первом тайме еще один забитый мяч добавил Блез Матюиди, наказавший вратаря «Реала» Кейлора Наваса за грубейшую ошибку.

На «Реал» в тот момент было жалко смотреть. Мадридцы проваливали игру точно так же, как накануне «Барса». С Криштиану Роналду слетали бутсы. Марсело отдавал передачи в аут. Зинедин Зидан стоял на бровке невозмутимой скалой, но не знал, как взбодрить свою команду. Тем временем, «Ювентус» вцепился в нити игры мертвой хваткой и, даже отойдя назад, скорее выжидал шанса для нового укуса, чем оберегал счет, гарантировавший туринцам овертайм.

СУДЬЯ-ТЕРРОРИСТ

Этот матч вряд ли докатился бы до серии пенальти. Это было бы слишком банально для такого грандиозного спектакля. Развязка близилась. Но никому и в голову не могло прийти, что она окажется такой.

На 93-й минуте главным героем решил стать судья Оливер. После матча Буффон скажет, что у этого человека «мусорный бак» вместо сердца. Но это слишком мягкий эпитет. Назначив пенальти в ворота «Юве», британец показал себя самым настоящим «футбольным террористом».

Не зря все-таки английских судей не допустили к обслуживанию матчей чемпионата мира. С этими парнями, которые каждый уик-энд чудачат в АПЛ, что-то действительно не так. Зафиксировать нарушение в штрафной площади в компенсированное время такой игры можно, только если ты на 1000 процентов уверен в своей правоте. Или на столько же процентов уверен в правоте своих помощников, один из которых, видимо, и насоветовал Майклу «решение года».

Ни того, ни другого быть не могло. Потому что ни с какого ракурса контакт между Мехди Бенатиа и Лукасом Васкесом на очевидное нарушение не тянул. Да, собственно, никакого нарушения и не было. Марокканец просто оказался расторопнее испанца, ловко выбив мяч на Буффона. Васкес же проявил себя весьма заурядным артистом, рухнув на газон, как подкошенный.

ЧТО ТЫ ПОЧУВСТВОВАЛ, МАРКО?

Такой же «артистизм» 12 лет назад, в финале ЧМ-2006 показал защитник сборной Италии Марко Матерацци, который, наговорив Зидану кучу мерзостей и спровоцировав француза на знаменитый толчок лысиной в грудь, опрокинулся, словно его огрели пудовой гирей. Тогда аргентинский арбитр Орасио Элисондо удалил будущего главного тренера «Реала», после чего итальянцы с Буффоном на воротах завоевали титул в серии 11-метровых. Той красной карточкой завершилась карьера Зидана в сборной.

Карьера Буффона в Лиге чемпионов тоже завершилась удалением. Первым (!) для Джиджи в 117 матчах злосчастного турнира. Ветеран не смог сдержаться и, увидев, что Оливер не шутит, указывая на «точку», доходчиво объяснил англичанину, как называется то, что тот сделал. После чего арбитр-террорист трясущейся ручонкой достал из кармашка карточку запретного цвета. Этот парень должен был сыграть свою гнусную роль до конца. И сыграл.

Интересно, где в тот момент находился Матерацци? И что почувствовал? Не исключено, 44-летний мужчина, год назад уволенный с поста главного тренера индийского клуба «Ченнай», мыслями перенесся в 2006-й. Вместе с Зиданом, который печальным взглядом провожал уходящего с поля Буффона. Ощущение французского возмездия за события 12-летней давности витало в воздухе. Но, черт возьми, почему за грехи «паяца Матерацци» должен был платить безупречный Буффон?!

Оставалась надежда, что мы увидим еще один невероятный поворот. После матча Криштиану Роналду скажет, что «Реал» все равно победил бы «Ювентус» в овертайме, если бы до него дошло. Так чего ж, Криштиану, тебе не хватило духу демонстративно смазать пенальти? Увы, в современном футболе идеалы Игоря Нетто не работают. Португалец со всей злостью вогнал мяч в «девятку» ворот заменившего Буффона поляка Войцеха Щенсны. Шла 98-я минута. Голевая серия Роналду в Лиге чемпионов продлилась до 11 матчей.

Зато прервалась другая – впервые в жизни Криштиану не забил Буффону (ранее он огорчал итальянца во всех 6 матчах, в сумме – 9 раз). Вот ведь ирония судьбы.