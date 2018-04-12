Английский арбитр Майкл Оливер лишил вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона надежд выиграть в этом году Лигу чемпионов (о невероятных событиях ответного четвертьфинального матча туринцев с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» - стр. 6). Это была последняя попытка великого вратаря реализовать мечту. Самое время подвести итоги блистательной карьеры 40-летнего Буффона в так и не покорившемся ему еврокубке.

БУФФОН В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Сезон Матчи* Пропущенные голы Сухие матчи Результат ПАРМА 1997/98 6 5 3 Группа ЮВЕНТУС 2001/02 10 12 4 Группа 2002/03 15 16 5 Финал 2003/04 6 6 1 1/8 финала 2004/05 9 3 7 1/4 финала 2005/06 4 6 1 1/4 финала 2008/09 3 3 1 1/8 финала 2009/10 6 7 3 Группа 2012/13 10 8 5 1/4 финала 2013/14 6 9 0 Группа 2014/15 13 10 6 Финал 2015/16 8 9 3 1/8 финала 2016/17 12 7 8 Финал 2017/18 9 11 3 1/4 финала Всего 117 112 50

КОГО ЧАЩЕ ВСЕГО ПОБЕЖДАЛ

Клуб Победы Олимпиакос 4 Реал 4 Боруссия Д 3 Монако 3 Порту 3 Селтик 3

КОМУ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИГРЫВАЛ

Реал 5 Бавария 4 Депортиво 3 Арсенал 2 Барселона 2

ОТБИТЫЕ ПЕНАЛЬТИ

Сезон Матч Оппонент 1997/98 Парма – Боруссия Д – 0:2 (г) Андреас Меллер 1997/98 Парма – Боруссия Д – 0:2 (г) Стефан Шапюиза 2002/03 Ювентус – Реал – 3:1 (д) Луиш Фигу 2016/17 Ювентус – Лион – 1:0 (г) Александр Ляказетт

ОТ КОГО ПРОПУСКАЛ