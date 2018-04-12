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Английский арбитр Майкл Оливер лишил вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона надежд выиграть в этом году Лигу чемпионов (о невероятных событиях ответного четвертьфинального матча туринцев с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» - стр. 6). Это была последняя попытка великого вратаря реализовать мечту. Самое время подвести итоги блистательной карьеры 40-летнего Буффона в так и не покорившемся ему еврокубке.

БУФФОН В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Сезон

Матчи*

Пропущенные голы

Сухие матчи

Результат

ПАРМА

 

 

 

 

1997/98

6

5

3

Группа

ЮВЕНТУС

 

 

 

 

2001/02

10

12

4

Группа

2002/03

15

16

5

Финал

2003/04

6

6

1

1/8 финала

2004/05

9

3

7

1/4 финала

2005/06

4

6

1

1/4 финала

2008/09

3

3

1

1/8 финала

2009/10

6

7

3

Группа

2012/13

10

8

5

1/4 финала

2013/14

6

9

0

Группа

2014/15

13

10

6

Финал

2015/16

8

9

3

1/8 финала

2016/17

12

7

8

Финал

2017/18

9

11

3

1/4 финала

Всего

117

112

50

 

КОГО ЧАЩЕ ВСЕГО ПОБЕЖДАЛ

Клуб

Победы

Олимпиакос

4

Реал

4

Боруссия Д

3

Монако

3

Порту

3

Селтик

3

КОМУ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИГРЫВАЛ

Реал

5

Бавария

4

Депортиво

3

Арсенал

2

Барселона

2

ОТБИТЫЕ ПЕНАЛЬТИ

Сезон

Матч

Оппонент

1997/98

Парма – Боруссия Д – 0:2 (г)

Андреас Меллер

1997/98

Парма – Боруссия Д – 0:2 (г)

Стефан Шапюиза

2002/03

Ювентус – Реал – 3:1 (д)

Луиш Фигу

2016/17

Ювентус – Лион – 1:0 (г)

Александр Ляказетт

ОТ КОГО ПРОПУСКАЛ

Игрок

Голы Буффону

Криштиану Роналду

9

Дидье Дрогба

3

Томас Мюллер

3

Диего Тристан

3

Тьерри Анри

2

Ханс-Йорг Бутт

2

Райан Гиггз

2

Рой Макай

2

Андреас Меллер

2

Лионель Месси

2

Йоан Мику

2

Оскар

2

Иван Ракитич

2

Фредди Юнгберг

2
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