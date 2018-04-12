Реквием по мечте. Итоги карьеры Буффона в Лиге чемпионов
Английский арбитр Майкл Оливер лишил вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона надежд выиграть в этом году Лигу чемпионов (о невероятных событиях ответного четвертьфинального матча туринцев с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» - стр. 6). Это была последняя попытка великого вратаря реализовать мечту. Самое время подвести итоги блистательной карьеры 40-летнего Буффона в так и не покорившемся ему еврокубке.
БУФФОН В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
|
Сезон
|
Матчи*
|
Пропущенные голы
|
Сухие матчи
|
Результат
|
ПАРМА
|
|
|
|
|
1997/98
|
6
|
5
|
3
|
Группа
|
ЮВЕНТУС
|
|
|
|
|
2001/02
|
10
|
12
|
4
|
Группа
|
2002/03
|
15
|
16
|
5
|
Финал
|
2003/04
|
6
|
6
|
1
|
1/8 финала
|
2004/05
|
9
|
3
|
7
|
1/4 финала
|
2005/06
|
4
|
6
|
1
|
1/4 финала
|
2008/09
|
3
|
3
|
1
|
1/8 финала
|
2009/10
|
6
|
7
|
3
|
Группа
|
2012/13
|
10
|
8
|
5
|
1/4 финала
|
2013/14
|
6
|
9
|
0
|
Группа
|
2014/15
|
13
|
10
|
6
|
Финал
|
2015/16
|
8
|
9
|
3
|
1/8 финала
|
2016/17
|
12
|
7
|
8
|
Финал
|
2017/18
|
9
|
11
|
3
|
1/4 финала
|
Всего
|
117
|
112
|
50
|
КОГО ЧАЩЕ ВСЕГО ПОБЕЖДАЛ
|
Клуб
|
Победы
|
Олимпиакос
|
4
|
Реал
|
4
|
Боруссия Д
|
3
|
Монако
|
3
|
Порту
|
3
|
Селтик
|
3
КОМУ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИГРЫВАЛ
|
Реал
|
5
|
Бавария
|
4
|
Депортиво
|
3
|
Арсенал
|
2
|
Барселона
|
2
ОТБИТЫЕ ПЕНАЛЬТИ
|
Сезон
|
Матч
|
Оппонент
|
1997/98
|
Парма – Боруссия Д – 0:2 (г)
|
Андреас Меллер
|
1997/98
|
Парма – Боруссия Д – 0:2 (г)
|
Стефан Шапюиза
|
2002/03
|
Ювентус – Реал – 3:1 (д)
|
Луиш Фигу
|
2016/17
|
Ювентус – Лион – 1:0 (г)
|
Александр Ляказетт
ОТ КОГО ПРОПУСКАЛ
|
Игрок
|
Голы Буффону
|
Криштиану Роналду
|
9
|
Дидье Дрогба
|
3
|
Томас Мюллер
|
3
|
Диего Тристан
|
3
|
Тьерри Анри
|
2
|
Ханс-Йорг Бутт
|
2
|
Райан Гиггз
|
2
|
Рой Макай
|
2
|
Андреас Меллер
|
2
|
Лионель Месси
|
2
|
Йоан Мику
|
2
|
Оскар
|
2
|
Иван Ракитич
|
2
|
Фредди Юнгберг
|
2