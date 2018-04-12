Мы подобрали Джанлуиджи Буффону достойную компанию из таких же великих игроков, как и он, которые ни разу не выигрывали Лигу чемпионов.

Судя по всему легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон подошел впритык к завершению своей игровой карьеры. Почти наверняка в среду 11 апреля он провел свой последний матч в Лиге чемпионов, в котором его клуб, туринский «Ювентус», растерзав «Реал» на его поле со счетом 3:1, все равно вылетел из-за домашнего разгромного поражения со счетом 0:3.

Матч получился настолько эмоциональным, что 40-летний Буффон впервые в своей карьере схлопотал красную карточку в матче Лиги чемпионов. Решающий гол с пенальти пропустил уже не он. Главная трагедия вечера – не вылет «Ювентуса». У «старой синьоры» будет еще уйма возможностей завоевать трофей, который руководство так хочет поставить на полку в клубный музей. Трагедия в том, что у Джанлуиджи такой возможности скорее всего не будет. Он ни разу не выигрывал Лигу чемпионов и так мечтал об этом.

Драматургия зашкаливает. Но ведь Буффон такой не один. Сколько еще великих футболистов, принимавших участие в Лиге чемпионов за клубу, которые в разное время считались одними из фаворитов турнира, за всю свою карьеру так и не подняли «ушастый» кубок над головой? Да из них можно целую команду собрать. На воротах, конечно, будет стоять именно Буффон.

ЗАЩИТНИКИ

Лилиан Тюрам

Он играл с Буффоном в «Парме», где дебютировал в Лиге чемпионов в 1997 году. В 2001 году он вместе с Буффоном перешел в «Ювентус», который двумя годами позже только в серии послематчевых пенальти проиграл заветный трофей «Милану». В 2006 году он перешел в «Барселону», но и с каталонским клубом не смог поймать удачу за хвост. Зато он выиграл чемпионат мира (как и Буффон), чемпионат Европы и Кубок конфедераций.

Фабио Каннаваро

Еще один бывший одноклубник Джиджи Буффона в нашей сборной – Фабио Каннаваро. Он не просто выигрывал чемпионат мира с Италией в 2006 году, он стал одним из немногих защитников в современном футболе, который сумел завоевать «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту планеты. Он играл в «Ювентусе», «Интере», «Реале»… Несмотря на это он даже до финала Лиги чемпионов ни разу не добрался.

Лотар Маттеус

Ближе всех к победе в Лиге чемпионов, наверное, подошел великий немецкий защитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус. Когда он покидал поле в финальном матче 1998 года, уходя на замену, его команда выигрывала со счетом 1:0 у «Манчестер Юнайтед» и должна была удерживать преимущество. Кто знает, как сложилось бы, останься он на поле, но без него «Бавария» пропустила два мяча в добавочное время, проиграв титул, но подарив нам одну из самых сумасшедших концовок матча в истории футбола.

Лоран Блан

Чемпион мира и чемпион Европы, а теперь и очень сильный тренер Лоран Блан, играя за «Барселону», «Олимпик», «Интер» и «Манчестер Юнайтед», так ни разу Лигу чемпионов и не выиграл. Видимо, ему в клубах не хватало друга-вратаря Фабьена Бартеза, которого он на счастье целовал в сверкающую лысину. Кстати, голкипер заветный трофей над головой поднимал – в «Олимпике» в 1993 году.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Патрик Виейра

«Милан», «Арсенал», «Ювентус», «Интер», «Манчестер Сити»… Вот список клубов, в составе которых пробовал выиграть Лигу чемпионов чемпион мира и Европы Патрик Виейра. Не получилось ни разу, а ведь в турнире он провел 76 матчей, большинство из которых его клубы выиграли.

Михаэль Баллак

Еще больше матчей в Лиге чемпионов провел полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак. На его счету сразу два проигранных финала Лиги чемпионов, причем за два разных клуба. В 2002 году его «Байер» потерпела поражение от «Реала», за который играл Зидан, а в 2008 году его лондонскому «Челси» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы в Москве в серии пенальти одолеть «Манчестер Юнайтед».

Павел Недвед

Еще один обладатель «Золотого мяча», который ни разу не выигрывал Лигу чемпионов – чешский полузащитник Павел Недвед. Кто знает, как развернулись бы события в финале Лиги чемпионов 2003 года, в котором его «Ювентус» играл с «Миланом», будь он на поле. Но Павел был дисквалифицирован и наблюдал за игрой, как и в среду 11 апреля 2018 года, с трибун. Он – третий одноклубник Буффона в нашей сборной.

НАПАДАЮЩИЕ

Златан Ибрагимович

Шведский нападающий Златан Ибрагимович так сильно старался завоевать заветный трофей, что сменил для этого сразу шесть клубов, которые в разные годы входили в число фаворитов турнира, но ни в одном из них так и не смог поднять «ушастого» над головой. Дважды он уходил из клубов, который в следующем сезоне выигрывали Лигу чемпионов. Неудачник. Он, кстати, тоже – бывший партнер Буффона по клубу.

Роберто Баджо

Один из главных неудачников мирового футбола – итальянский нападающий Роберто Баджо. И дело даже не в том злополучном пенальти, который он не забил в финале чемпионата мира 1994 года в ворота сборной Бразилии. Ему просто не везло с трофеями. Лучший игрок планеты 1993 года выиграл всего два чемпионата Италии, Кубок Италии, Кубок УЕФА и… Кубок Интертото! Великий? Несомненно! Но Лига чемпионов ему так и не покорилась. Из «Ювентуса» в «Милан» он ушел на год раньше необходимого. Иначе в 1996 году поднял бы трофей над головой.

Роналдо

После того, как Криштиану Роналду заявил, что он величайший футболист в истории, ему многие заметили, что он даже не величайший Роналдо в истории мадридского «Реала». Намек был на бразильца Роналдо Луиса Назарио да Лиму. Сложно перечислить, что в своей карьере выиграл двукратный чемпион мира, трижды лучший футболист планеты по версии ФИФА, обладатель «Золотой бутсы» и много чело еще. Намного легче сказать, что он не выиграл за годы своей карьеры в «Барселоне», «Интере», «Реале» и «Милане»: он не выиграл Лигу чемпионов. А вы говорите Буффон…